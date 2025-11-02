Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng

Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu thành công 1 người dân dưới đống đổ nát. Clip: CAĐN

Chiều 2/11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, khoảng 14h cùng ngày (2/11), tại thôn 4, xã Phước Thành (Đà Nẵng) xảy vụ sạt lở đất làm vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Phước Thành đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng của xã và người dân tổ chức cứu nạn. Đến khoảng 15h30 chiều cùng ngày đã cứu thành công nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã.

Qua khám sơ bộ, hiện sức khoẻ của nạn nhân đã ổn định. Hiện nay, trước tình hình mưa lũ sạt lở diễn biến phức tạp, Công an xã Phước Thành đang tiếp tục vận động di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực này về nơi an toàn.

Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà ở Đà Nẵng, cứu thành công một người dân dưới đống đổ nát chiều nay tại Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng đã có thông tin về tình hình ứng phó mưa, lũ trên địa bàn.

Hiện có toàn TP. Đà Nẵng có hơn 76.400 hộ dân bị ngập, trong đó khoảng 230 hộ vẫn đang trong vùng ngập sâu. Toàn thành phố đã tổ chức di dời 4.835 hộ với hơn 15.800 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Về thiệt hại, có 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương; hơn 78 ngôi nhà bị sập, 269 nhà hư hỏng, cùng 146 con gia súc, gần 27.000 gia cầm bị cuốn trôi. Hơn 900ha hoa màu, thủy sản bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở nghiêm trọng, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 837 tỷ đồng.