Clip: Hé lộ quá trình xe container kéo lê thi thể chạy gần 60km trên đường

Đoạn video đã ghi lại một phần quá trình xe container kéo lê thi thể nạn nhân trên đường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tạo ra tia lửa kéo dài.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h50 phút tối 17/1 trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, tài xế xe container gây tai nạn là anh Bùi Minh Tùng (49 tuổi, trú huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), nạn nhân là người điều khiển xe máy Trần Đức Vân (45 tuổi; trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong cho biết, Tùng điều khiển xe đầu kéo 63C - 07935 lưu thông tin theo hướng TP.HCM-Phan Rang. Khi xe đến Km 1631 + 600 Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa thì xảy ra va chạm với máy mang BKS 86B1 – 23946 của ông Vân, người vừa qua đường và lưu thông cùng chiều trước.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi xảy ra va chạm, thay vì dừng lại kiểm tra nạn nhân thì Tùng lại tiếp tục di chuyển, cuốn theo thi thể nạn nhân dưới gầm xe. Người dân xung quanh nhanh chóng gọi báo với lực lượng chức năng.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh từ một quán cà phê ven đường đã ghi lại một phần quá trình xe container kéo lê nạn nhân trên đường. Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe container tạo ra tia lửa kéo dài.

Khi xe container di chuyển đến địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Du Long, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Thuận chặn lại.

Qua kiểm tra, công an phát hiện thi thể anh Vân bị kẹt dưới gầm của xe đầu kéo. Công an sau đó đã đưa thi thể nạn nhân nằm ra ngoài, đồng thời bàn giao tài xế Tùng và phương tiện cho Công an huyện Tuy Phong điều tra, xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.