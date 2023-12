Clip NÓNG 24h: Cháy nhà dân ở Hà Nội sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà dân ở Hà Nội sau tiếng nổ lớn

Trưa 30/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã xảy ra một vụ cháy tại nhà dân trong khu dân cư gần chung cư CT1 Thạch Bàn (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội).



Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc hỏa tại tầng tum của một ngôi nhà trong khu dân cư gần chung cư CT1 Thạch Bàn.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn cứu hộ và dập lửa. Đến khoảng 9h30 phút, đám cháy đã được khống chế. Cảnh sát chữa cháy sau đó tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn để tránh vụ cháy lan sang khu vực khác.

Bước đầu xác định, vụ cháy không có thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra cháy có 3 người đã thoát ra an toàn. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Bị kiểm tra, tài xế container bỏ chạy rồi cố tình lao xe vào CSGT

Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hải Phòng đưa tin, đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện An Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1983, trú xã Đại Bản, huyện An Dương (lái xe container) về hành vi chống đối người thi hành công vụ và đi vào đường cấm.

Vào khoảng 15h30 ngày 28/12, Nguyễn Văn Tú đang điều khiển xe container trên đường 351 hướng từ cầu Rế hướng Cầu Đen xã Đặng Cương thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện An Dương ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra vì đi vào đường cấm.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Tú không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ công tác đã đuổi theo đến đoạn chợ Minh Kha địa phận xã Đồng Thái, An Dương thì chặn được đầu xe nhưng Nguyễn Văn Tú vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục tăng ga đâm thẳng vào đuôi xe CSGT. Sau đó, Nguyễn Văn Tú xuống xe bỏ chạy thì bị tổ công tác kết hợp với người dân đuổi theo và bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Tú để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

Sóng dữ ập vào bãi biển khiến 8 người nhập viện

Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng đã được một người dân ở Ventura (Mỹ) ghi lại vào hôm 28/12.

Trong clip, một người đàn ông đang bình tĩnh bước đi trên bãi cát ở khu Pierpont gần Đại lộ Seaward thì một con sóng ở phía xa tiến đến đê chắn sóng.

Nước tiếp tục tiến vào bờ và khi thấy sóng không dừng lại, một số người bắt đầu bỏ chạy. Có thể nghe thấy Colin Hoag, người ghi lại hiện tượng bất thường vừa chạy vừa quay cảnh con sóng tiếp tục tràn lên đường. Người ta có thể nghe thấy tiếng la hét và một chiếc ô tô đang chạy trên đường với nước bao quanh.

Theo Người phát ngôn Sở Cứu hỏa Quận Ventura, Andy Vansciver, ít nhất 8 người bị thương.

Vansciver nói với KEYT: "Tất cả người dân trong khu vực đều bị cuốn vào bờ. Nhiều phương tiện trong khu vực đã bị di chuyển xung quanh và bị cuốn trôi do tác động và lực của nước".

Đã có ít nhất 12 cuộc giải cứu dưới nước trên khắp quận Ventura. Sở cứu hỏa kêu gọi người dân tránh xa các bãi biển. Làn sóng dữ được tạo ra bởi những cơn bão mạnh ở Thái Bình Dương, gây ra lũ lụt ven biển và khiến người dân phải sơ tán trên khắp bờ biển California và Hawaii.

Nữ tài xế đi xe máy vespa làm điều liều lĩnh trên đường Hà Nội

Hình ảnh sự việc được ghi lại vào ngày 29/12 trên đường vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở hướng đi cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Đoạn clip cho thấy, nữ tài xế điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, vượt qua nhiều ô tô chạy cùng chiều.



Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng, trong đó, phần lớn các ý kiến chê trách, ngán ngẩm với hành vi liều lĩnh, vi phạm trật tự an toàn giao thông của nữ tài xế.