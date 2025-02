Clip NÓNG 24h: Đi chùa đầu năm, nhóm gia đình bị 50 người dàn cảnh cướp tài sản, hành hung ở An Giang

An Giang: Đi chùa đầu năm, nhóm gia đình bị 50 người dàn cảnh cướp tài sản, đánh đập

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h20 ngày 3/2, ông N.P.C (SN 1962, trú tại xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng gia đình đến viếng chùa Kim Tiên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Khi đoàn người của ông C đến gần khu vực chánh điện thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 người lạ mặt áp sát. Nhóm này bao gồm cả nam lẫn nữ, đeo khẩu trang tiến lại gần đè ông C xuống để giật sợi dây chuyền. Ông C la lớn "cướp giật dây chuyền" thì nhóm gia đình ông C bị nhóm người lạ mặt tấn công, khiến 5 người bị thương, xây xát.

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông Cường đã đến Công an phường trình báo vụ việc.

Bước đầu xác định, tài sản ông C và người nhà bị mất sau vụ việc gồm một sợi dây chuyền vàng si trị giá khoảng 3,6 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, Công an thị xã Tịnh Biên đang điều tra, làm rõ, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tối 4/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, vừa mời tài xế xe khách có hành vi dừng đỗ trái phép trên đường cao tốc đến làm việc và lập biên bản xử phạt.

Trước đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông chạy băng ngang qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đáng nói, người đàn ông chạy bộ vội vã và cắt ngang đầu một ô tô có camera hành trình để đến xe khách màu vàng mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An đang đỗ bên đường. Hành vi của người này suýt gây tai nạn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 nhanh chóng xác minh và làm rõ người đàn ông cùng chiếc xe khách vi phạm. Điều bất ngờ, anh ta chính là tài xế của xe khách này.

Theo đó, tài xế tên là T.B.K (SN 1985, quê Yên Thành, Nghệ An). Anh K cho biết, khoảng 14 giờ 25 phút ngày 3/2 đã dừng xe khách biển số 37F-006.XX trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để nhận hàng do người khác gửi.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế T.B.K bị xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm bằng lái về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng quy định.

Khoảng 8h54 ngày 4/2, tại Km 405 (khu vực nút giao Quỳnh Lưu, Nghệ An) đường cao tốc QL45-Nghi Sơn- Diễn Châu-Bãi Vọt, người đi đường đã ghi lại cảnh xe ô tô BKS 37K-244.9x đi ngược chiều trên đoạn đường dẫn lối ra cao tốc.

Thông qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, các cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đã phát hiện sự việc, xác minh đối với phương tiện và mời chủ phương tiện, người thực hiện hành vi vi phạm đến trụ sở làm việc.

Đến 16h15 ngày 4/2, bà Võ Thị Thu H (SN 1983, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) là người điều khiển ô tô BKS 37K-244.9x thực hiện hành vi vi phạm đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 để làm việc.

Quá trình làm việc bà H đã trình bày do không biết đường và đi theo bản đồ Google nên đã đi ngược chiều của đường một chiều tại đường dẫn lối ra cao tốc. Bà H thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Sau đó, cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Thu H về hành vi đi ngược chiều của đường một chiều với mức phạt là 19 triệu đồng. Ngoài ra, bà H bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.