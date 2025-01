Clip NÓNG 24h: Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh hội đồng, tông xe máy vào người tại Bình Dương

Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh hội đồng, tông xe máy vào người tại Bình Dương

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng đêm 18/1 tại khu dân cư Đồng An 2, đường Bình Hòa 24, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nguồn cơn sự việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa tài xế xe ôm công nghệ và một nhóm thanh niên địa phương.

Vào thời điểm đó, tài xế xe ôm công nghệ cùng một người bạn đi ăn khuya. Khi đi ngang qua một nhóm thanh niên đang tụ tập nhậu, hai bên đã xảy ra xích mích dẫn đến ẩu đả.

Hai người bị nhóm thanh niên truy đuổi và tấn công. Trong khi một người chạy thoát được, tài xế xe ôm công nghệ đã bị nhóm đối tượng quật ngã xuống đường và đánh đập dã man.

Đáng phẫn nộ hơn, một đối tượng trong nhóm thanh niên điều khiển xe máy chở theo bạn gái tông liên tục vào người nạn nhân đang nằm gục dưới đất. Sau đó, cả nhóm đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Thuận An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Các điều tra viên đã đến hiện trường để thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực nhằm xác định danh tính các đối tượng liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nghệ An: Bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, cụ ông tử vong thương tâm

Sáng 19/1, trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cụ ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu và camera an ninh người dân ghi lại, vào khoảng 8h46 sáng cùng ngày, một cụ ông đạp xe đạp di chuyển trên đường QL46, hướng Nam Đàn - Thanh Chương. Khi xe đến đoạn ngã ba giao QL46 với QL15 (thuộc thị trấn Nam Đàn) thì bị xe đầu kéo BKS 37H-077.XX (chưa rõ người điều khiển), chạy cùng chiều, phía sau đi tới tông phải rồi cuốn vào gầm.

Vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là ông D.V.T (ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn).

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cướp cầm dao khống chế nữ nhân viên cửa hàng mỹ phẩm tại Bắc Ninh

Vào khoảng 19h42 ngày 18/1, một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, đi vào cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hỏi mua một số đồ.

Nhân viên cửa hàng lấy các sản phẩm theo yêu cầu của người đàn ông. Trong lúc nhân viên đang tính tiền, người đàn ông cầm một con dao uy hiếp và yêu cầu đưa tiền.

Khi đối tượng đòi 5 triệu đồng, nữ nhân viên trả lời: "Em chỉ là nhân viên không có tiền". Đối tượng đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa 500.000 đồng.

Trước khi ra khỏi cửa hàng, người này còn lấy thêm số mỹ phẩm hỏi mua trước đó.

Cửa hàng kinh doanh này kết hợp nhà ở, gia đình người chủ sống ở tầng 3 thỉnh thoảng xuống tầng một trông coi cửa hàng. Tuy nhiên, vào tối 18/1, không ai phát hiện sự việc.

Ngay trong đêm, nữ nhân viên được công an mời lên lấy lời kể. Đoạn video về vụ cướp tại cửa hàng mỹ phẩm được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lãnh đạo UBND xã Nội Duệ xác nhận và cho biết lực lượng công an đang tổ chức xác minh sự việc.