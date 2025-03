Clip NÓNG 24h: Xác minh clip ẩu đả lan truyền trên mạng của người giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Xác minh clip ẩu đả lan truyền trên mạng của người giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Ngày 9/3, cộng đồng mạng xã hội chia sẻ clip một người đàn ông mặc quần xô trắng, áo trắng, áo khoác đen, choàng khăn rằn, đội mũ phớt đánh nhau với một người đàn ông khác.

Hình ảnh trong clip cho thấy người đàn ông này cầm một vật dụng tấn công và có hành động xô đẩy, trước khi được một người khác can ngăn. Tuy nhiên, địa điểm và danh tính người trong clip ban đầu chưa được xác định rõ, gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại một quán cà phê trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức (TP.HCM). Nhân chứng tại hiện trường khẳng định người xuất hiện trong clip không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Hiện Công an phường An Khánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Kẻ gian đột nhập ô tô trộm cắp tài sản lúc rạng sáng

Ngày 9/3, Công an phường 5 (TP Đông Hà, Quảng Trị) đang xác minh trình báo của người dân về vụ trộm cắp tài sản trên ô tô xảy ra vào rạng sáng 7/3.

Theo trình báo của anh Trần Văn Tý (chủ một salon tóc trên đường Ngô Quyền, TP Đông Hà), khoảng 4h sáng, một đối tượng lạ mặt đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo mưa đã tiếp cận chiếc ô tô của anh đang đậu trước cửa tiệm. Đối tượng mở cửa xe, lục lọi trong thời gian ngắn rồi rời đi.

Anh Tý cho biết có để quên gần 10 triệu đồng trong xe và phát hiện số tiền này bị mất. Hiện cơ quan công an đang trích xuất camera, điều tra làm rõ vụ việc.

Cháy lan tại Mậu Lương, Hà Đông khiến nhiều cửa hàng bị thiêu rụi

Khoảng 21h tối 8/3, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra trên tuyến đường Mậu Lương (quận Hà Đông, Hà Nội), khiến ba cửa hàng liền kề bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng. Người dân tại hiện trường đã hô hoán, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu và báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ PCCC&CNCH cùng phương tiện cứu hỏa khẩn trương có mặt để dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, song ba cửa hàng bị thiệt hại nặng nề, nhiều hàng hóa bị cháy rụi. May mắn, vụ việc không gây thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.