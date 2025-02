Clip NÓNG 24h: Xôn xao clip nam shipper bị người đi ô tô Lexus đánh tới tấp

Xôn xao clip nam shipper bị người đi ô tô Lexus đánh tới tấp

Xôn xao clip nam shipper bị người đi ô tô Lexus đánh tới tấp. Nguồn: VOV

Theo clip lan truyền trên MXH, khoảng 12h27 ngày 10/2, tại đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, một tài xế xe Lexus khi di chuyển có va quệt nhẹ với nam shipper (đang dừng đỗ xe máy). Sau khi lời qua tiếng lại, tài xế xe Lexus đã xuống xe đánh đập, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nam shipper đến mức vỡ cả mũ.

Tài xế xe Lexus chỉ dừng lại khi có 2 người trên cùng ô tô xuống can ngăn. Sau vụ việc, nam shipper bị chấn thương vùng mặt, tím mắt. Người này sau đó đã trình báo với cơ quan công an. Chỉ huy công an quận Tây Hồ cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh nguyên nhân.

Xe khách vượt ẩu trên đèo Khánh Lê

Xe khách vượt ẩu trên đèo Khánh Lê. Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận clip phản ánh trường hợp xe khách vượt ẩu trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển thông tin đến Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Khánh Vĩnh xử lý theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh, đến 16 giờ 30 phút ngày 10/2, đơn vị đã xác định được phương tiện, đồng thời mời tài xế lái xe khách vượt ẩu trên đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C) lên làm việc.

Lái xe khách biển số tỉnh Khánh Hòa thừa nhận hành vi vi phạm. Theo đó, sự việc xảy ra lúc 10 giờ 25 phút ngày 10-2. Lúc này, xe khách do người này cầm lái chạy trên đèo Khánh Lê, hướng từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) đi TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Khi đến địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh thì tài xế đã vượt một số xe tải phía trước tại đoạn đường cong, nơi tầm nhìn bị che khuất.

Công an huyện Khánh Vĩnh đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế với lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cháy lớn tại Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì), nhiều xe chữa cháy được huy động

Cháy lớn tại Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì), nhiều xe chữa cháy được huy động. Nguồn: Sức khỏe và cuộc sống

Vào cuối giờ chiều 10/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra gần khu xưởng đề bảng hiệu 'BĂNG TẢI - CON LĂN - LƯỚI SÀNG' nằm trên đường Phan Trọng Tuệ, thuộc xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Do khu vực xảy ra cháy có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, khó dập tắt nên lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn để có thể xử lý. Đám cháy sau đó phát sinh khói đen dày đặc, bốc cao thu hút sự chú ý của người dân trong khu vực.

Tính đến 19h tối 10/2, đại diện UBND huyện Thanh Trì cho biết đám cháy tại Vĩnh Quỳnh cơ bản đã được kiểm soát, vụ việc cũng chưa ghi nhận thương vong về người.

Hiện Cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực phun nước ngăn cháy lan, hạn chế lửa bùng phát trở lại.