Clip: Thêm một vụ sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc

Clip: Sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc.

Theo camera an ninh của người dân ghi lại, vào khoảng 20 giờ ngày 29/9, nhiều xe đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 4D thuộc khu vực Ô Quý Hồ thì xảy ra vụ sạt lở đất. Đã có nhiều hành khách may mắn thoát nạn; trong đó, có khoảng 4 người vừa nhảy ra khỏi một chiếc xe khách 17 chỗ được khoảng 5 giây thì chính chiếc xe đó đã bị đất bùn và đá từ trên đồi sạt vào gây hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Anh Trần Chung Hưng, tổ Ô Quý Hồ 1, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai là người dân sinh sống gần khu vực xảy vụ sạt lở cho biết: Vụ sạt lở lớn khiến đất đá rơi xuống đường thuộc tổ Ô Quý Hồ 1, cách trụ sở UBND phường Ô Quý Hồ (cũ) khoảng 800m.

Rất may vụ sạt lở đất đá văng xuống đường chỉ gây thiệt hại cho các xe đỗ trên đường, hành khách đều an toàn.

"Hiện tất cả các hành khách bị gián đoạn do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão đã về nhà gia đình tôi để ở tạm" - anh Hưng cho biết.

Trước đó, cũng trong chiều tối ngày 29/9, như Dân Việt đã thông tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (BUALOI), một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai vùi lấp và đẩy một chiếc xe ô tô chở 3 người xuống vực sâu khoảng 100m. Điều kỳ diệu là cả 3 người trên xe đều may mắn thoát nạn.



Tại xã Mường Hum (huyện Bát Xát cũ), tỉnh Lào Cai, chiều ngày 29/9, bà Giàng Thị S., (SN 1978), thôn Pờ hồ, xã Mường Hum khi đang trên đường đi từ nhà sang lán để chăn nuôi gia súc đã bị đất đá sạt lở, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mường Hum đã tham mưu Thường trực Đảng ủy, UBND xã thành lập các tổ công tác, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường để tìm kiếm nạn nhân, nhưng do trời mưa to, đường đi sạt lở nguy hiểm nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.