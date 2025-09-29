Clip: Thêm một vụ sạt lở đất đá ở Sa Pa, nhiều hành khách thoát nạn trong gang tấc

PC Lai Châu: Khẩn trương chi viện Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10, nỗ lực vì miền Trung ruột thịt
Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã nhanh chóng cử Đội xung kích 60 người cùng phương tiện, vật tư chuyên dụng lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra cho lưới điện khu vực này. Đây là một hành động kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cao của ngành điện miền núi phía Bắc đối với đồng bào miền Trung.