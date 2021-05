Clip: Thót tim cảnh chồng biểu diễn mạo hiểm chụp hụt khiến vợ rơi từ trên cao xuống

Clip: Thót tim cảnh chồng biểu diễn mạo hiểm chụp hụt khiến vợ rơi từ trên cao xuống

Trong chương trình America's Got Talent tập 1307, có màn trình diễn nhào lộn trên không của cặp đôi Duo Transcend và cả hai phải phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau vì chỉ một sai sót sẽ khiến người còn lại gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi cặp vợ chồng này đã thử độ khó cho màn biểu diễn của mình.

Người chồng bịt mắt và cố gắng phối hợp với vợ của mình nhưng rủi ro bất ngờ đã xảy ra khi anh để tuột tay mất người vợ khiến cô bị rơi xuống phía dưới trong sự ngỡ ngàng của BGK và toàn bộ khán giả thót tim quay đi không giám nhìn, rất may vì cô đã an toàn do bên dưới sân khấu có 1 lớp nệm bảo vệ.

Kết quả cuối cùng, màn trình diễn tuy thất bại nhưng lại khiến BGK cũng như khán giả phải đứng dậy vỗ tay cổ vũ khích lệ tinh thần và đồng ý cho cặp đôi này đi tiếp vào vòng tứ kết.