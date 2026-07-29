Clip: Xe khách bất ngờ bốc cháy ở Khánh Hòa

Võ Huy Toàn chia sẻ lý do chia tay CLB Công an TP.HCM để trở lại SHB Đà Nẵng, hé lộ mức lót tay với Báo Dân Việt
Sau nhiều năm thi đấu xa quê hương, Võ Huy Toàn đã quyết định trở lại khoác áo SHB Đà Nẵng trước mùa giải 2026/2027. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu tuyển thủ Việt Nam lần đầu chia sẻ lý do chia tay CLB Công an TP.HCM khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, đồng thời tiết lộ quá trình đàm phán để trở về đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình. Bên cạnh đó, theo thông tin độc quyền của Báo Dân Việt, Huy Toàn cũng đã đạt được thỏa thuận với SHB Đà Nẵng theo một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng mức phí lót tay đáng chú ý.