Clip: Xe khách bất ngờ bốc cháy ở Khánh Hòa

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa đang xử lý vụ cháy xe khách xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Nha Trang.

Video cháy xe khách ở Khánh Hòa. Video: L.H

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chiếc xe khách đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần Trường Đại học Nha Trang thì bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh cắt từ clip

Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn khung xe đã bị lửa thiêu rụi, vụ cháy tuy không thiệt hại về người, nhưng đã làm hư hỏng một số tài sản trên xe.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.