Do có ít diện tích đất để sản xuất nên gia đình anh Nguyễn Thanh Nhạn ở ấp Ðông An, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tuy nhiên, bằng sự năng động sáng tạo và chịu khó tìm hiểu thông tin, kiến thức và kỹ thuật để nuôi chim yến phụng cho sinh sản, gia đình anh đã có điều kiện nâng cao thu nhập.

Loại rau dại hễ nghe tiếng ếch kêu, dính tí nước mưa rào, vươn ngọn non tua tủa, ăn tốt, ngủ khỏe, dân rỉ tai "rau thần dược"

Chim yến phụng bán được giá cao và nhẹ chi phí đầu tư đã giúp mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Cách nay hơn 2 năm, nhận thấy việc nuôi chim yến phụng không tốn nhiều diện tích đất và vật nuôi này có giá cả đầu ra rất tốt, vợ chồng anh Nhạn đã bàn tính và quyết định tìm mua chim giống bố mẹ về để nuôi.

Nhưng vì giá chim giống bố mẹ khá cao so với điều kiện kinh tế của gia đình nên vợ chồng anh chỉ mua có 5 cặp chim yến phụng bố mẹ, với giá 200.000 đồng/cặp.

Sau thời gian nuôi, nhờ chịu khó tìm hiểu các thông tin, kiến thức, kỹ thuật nuôi chim cảnh và nắm được các tập tính của loài chim yến phụng, gia đình anh đã nhanh chóng cho các cặp yến phụng bố mẹ sinh sản thành công.

Theo đó, số lượng đàn chim yến phụng nuôi tại gia đình đã liên tục tăng và anh Nhạn phải làm thêm các ô chuồng trại để nuôi chim.

Trước sáp nhập Lâm Đồng, hòn đảo cách bờ Bình Thuận 4 tiếng đi tàu cao tốc, dân tình đã xách vali ra tới nơi rồi

Đến nay, gia đình anh đã phát triển được đàn chim bố mẹ lên hơn 120 cặp và mỗi tháng có thể xuất bán từ 20-30 cặp chim yến phụng thương phẩm, giúp mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình.

Anh Nhạn cho biết: “Chim yến phụng có màu sắc khá đẹp và tiếng kêu khá vui tai nên được nhiều người ưa chuộng mua làm chim cảnh. Loại chim này cũng có các con chim với nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau như màu vàng, màu xanh, trắng, sọc…

Chim yến phụng đang được tôi bán ra với mức giá 150.000 đồng/cặp nhưng không có đủ hàng để cung ứng cho các cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh và đầu mối thu mua.

Mô hình nuôi chim yến phụng (một loại chim cảnh) cho sinh sản của gia đình anh Nhạn, nông dân ấp Ðông An, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Ở Bình Phước đi nhặt quả gì chín vàng rụng la liệt dưới gốc cây cổ thụ, dân làm thuê sợ đụng rắn hổ mang, gặp người say sỉn?

Tới đây, tôi dự tính tăng đàn bố mẹ để nhân rộng mô hình nuôi lên nhằm có thêm nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường”.

Cũng theo anh Nhạn, nuôi chim yến phụng không phải tốn nhiều diện tích đất và chi phí để đầu tư chuồng trại, nhờ vậy hiệu quả kinh tế cao. Với mức đầu tư trên dưới 3 triệu đồng, có thể xây dựng được một chuồng trại gồm từ 15-20 ô chuồng để thả nuôi 15-20 cặp chim bố mẹ phục vụ sinh sản.

Với mỗi ô nuôi chim bố mẹ có kích cỡ khoảng 30cm x 40cm. Mỗi ô nhốt 1 cặp bố mẹ và bố trí các khu vực để đặt thức ăn, nước uống và tổ để chim đẻ đứng.

Thức ăn cho chim chủ yếu là hạt kê vàng và một số loại rau như rau muống, bồ ngót và bông súng. Muốn cho chim yến phụng sinh sản, cần bổ sung cho chim ăn thêm nang mực và vỏ trứng gà.

Chim non từ lúc mới nở được nuôi khoảng 1,5 tháng là đủ lông cánh có thể đem bán. Muốn giữ lại làm chim bố mẹ cho sinh sản thì nuôi thêm 2,5 tháng nữa là chim có thể bắt đầu đẻ trứng.

Mỗi cặp chim yến phụng có thể đẻ tới 12 trứng, với tỷ lệ ấp nở ra con non thành công lên đến khoảng 7-8 trứng. Riêng những quả trứng không có trống hoặc bị hư trong quá trình ấp, chim bố tự lựa chọn và gắp bỏ ra ngoài tổ.

Đây loại rau dại chả mấy ai trồng, dính tí nước tốt um, ăn bổ dưỡng, người trong thiên hạ ví như "rau trường thọ"

Còn trong quá trình chăm sóc chim non, chim bố mẹ cũng tự bóc vỏ hạt kê và các loại thức ăn để mớm cho chim non, người nuôi không cần phải can thiệp gì. Người nuôi chỉ thường xuyên canh để cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ cho chim.

Chị Nguyễn Thị Yến Oanh, vợ của anh Nhạn, cho biết: “Công việc khó khăn nhất của nuôi chim yến phụng cho sinh sản có lẽ chính là việc phân biệt chim trống, chim mái và chọn những con hợp nhau để ghép đôi cho chúng.

Loại chim này phải nhốt riêng từng cặp chúng mới đẻ trứng. Để phân biệt chim trống và mái phải coi các màu sắc lông ở mũi của chim, chim trống thường có màu xanh, chim mái màu trắng hoặc hồng…”.

Chim yến phụng, một loài chim cảnh được anh Nhạn, xã xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre nuôi ghép đôi để cho sinh sản.

Đưa đồ ăn cho một con động vật hoang dã lạ mắt trong khu rừng nổi tiếng Kiên Giang

Trước đây, thu nhập của gia đình anh Nhạn chủ yếu dựa vào 1,5 công đất trồng dừa, trồng mai kiểng và thực hiện việc nấu rượu lấy hèm nuôi heo, nhưng số lượng heo nuôi theo mô hình này chỉ khoảng 12 con/đợt nuôi.

Anh Nhạn và chị Oanh phải đi làm thuê thêm để có nguồn thu nhập trang trải cho gia đình và nuôi con cái ăn học.

Hiện nay, nhờ nuôi chim yến phụng, gia đình anh chị đã có thêm nguồn thu nhập đáng kể để cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình, giúp chị Oanh khỏi vất vả đi làm thuê.

Hiện mỗi tháng gia đình chị có thêm thu nhập từ 3-4,5 triệu đồng từ mô hình nuôi yến phụng và dự kiến tới đây nguồn thu còn được cải thiện hơn nhờ quy mô nuôi được phát triển.

Không chỉ nỗ lực vượt khó, tìm cách phát triển kinh tế cho gia đình, vợ chồng anh Nhạn còn tích cực hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho những bà con có nhu cầu phát triển nuôi chim yến phụng.