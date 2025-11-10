"Cánh đồng" 2 - tranh của Lê Nguyễn Minh Châu

Triển lãm cá nhân Trên trời dưới biển của họa sĩ nhí Lê Nguyễn Minh Châu trưng bày 35 tranh với các chất liệu khác nhau acrylic, sơn dầu, mực trên giấy, kết hợp đa chất liệu được chọn lọc từ năm 2020 cho đến nay.

Triển lãm khai mạc từ ngày 22/11 tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), kéo dài đến hết ngày 30/11.



"Cái bóng" - tranh của Lê Nguyễn Minh Châu. Ảnh: NVCC

Lê Nguyễn Minh Châu sinh năm 2011 tại TP.HCM, hiện là học sinh lớp 9. Minh Châu sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng ngay từ nhỏ em đã bộc lộ khả năng vẽ tranh.

Minh Châu thể hiện mọi quan sát, ý tưởng, cảm xúc qua những nét vẽ nguệch ngoạc khi em bắt đầu biết cầm bút, dù mới chỉ chừng 2,3 tuổi. Châu là cô bé dễ thương nhưng cá tính, mạnh mẽ, suy nghĩ độc lập, và đặc biệt chỉ vẽ những gì mình thích.

"Cảm nghĩ"

Cho tới giữa năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, cô bé cũng như hàng triệu học sinh trên khắp cả nước phải học online ở nhà.

Lúc này, may mắn Châu gặp được người thầy của mình, một nghệ sĩ Việt Nam đang hoạt động nghệ thuật trên môi trường quốc tế tại châu Âu, với phương pháp giảng dạy đào tạo tài năng hội họa hoàn toàn thuyết phục cô bé.

Thầy không dạy Châu vẽ, mỗi tuần một buổi online khoảng hai tiếng vào chiều thứ Bảy, cô bé được thầy dạy về trường phái hội họa, về các họa sĩ nổi tiếng thế giới suốt theo chiều dài lịch sử nhân loại.

Bên cạnh đó, thầy phân tích tranh của các họa sĩ nổi tiếng, cho Châu xem những triển lãm ở các bảo tàng hàng đầu thế giới tại châu Âu, cho cái nhìn hoàn toàn mới về hội họa.



Cô bé rất ngạc nhiên về phương pháp học độc đáo và tất nhiên thích thú vô cùng. Thầy còn cho Châu tập thuyết trình rất sâu về các họa sĩ khác nhau, thầy trò cùng nhau phân tích tranh của các họa sĩ, mỗi buổi học như một buổi trò chuyện giữa hai bên về một chủ đề thú vị.

“Con vẫn giữ phong cách tự do, vẫn vẽ những gì con thích, nhưng con được thầy nhận xét, góp ý thêm về ánh sáng, về bố cục để các bức tranh con vẽ tiến bộ và phong phú hơn mỗi ngày”, Minh Châu chia sẻ.

"Lật mặt"

Đến thời điểm hiện tại, Minh Châu đã sở hữu hơn 200 tác phẩm với đủ loại kích thước và chất liệu.

Và năm học này, dù Châu đang rất bận rộn với lịch học để thi vào Trung học phổ thông nhưng em vẫn sắp xếp dành thời gian vẽ, vẫn cho ra tác phẩm mới mỗi tuần - minh chứng rõ ràng nhất cho đam mê, sự nghiêm túc của cô bé với nghệ thuật.





Về triển lãm lần này, Minh Châu chia sẻ: “’Trên trời dưới biển’ là những bức tranh con vẽ từ những điều con thấy và con yêu. Từ mặt đất nơi thấp nhất con đang đứng, đến bầu trời cao xanh phía trên.

Con quan sát mọi thứ xung quanh mỗi ngày từ con đường đi học, cây cối, con mèo, ông mặt trời và bạn học rồi tưởng tượng ra một thế giới mà con mong ước vui vẻ, đầy màu sắc và thật đẹp.

"Bên khung cửa sổ"

Con vẽ bằng cảm xúc và suy nghĩ của mình, bằng những gì con nhớ, con tưởng tượng và cả những gì con ước mơ. Màu sắc trong tranh là những màu con thích, con thấy vui khi dùng chúng. Các hình ảnh trong tranh được con vẽ theo cách đơn giản nhất như cách con nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt trẻ con.

Trường phái trừu tượng biểu hiện là cách con áp dụng để vẽ nên những bức tranh này, nơi mà cảm xúc và suy nghĩ được vẽ ra thật tự do. Con chỉ biết khi cầm bút lên và vẽ, con cảm thấy được hạnh phúc.

"Cô gái và kem"

Mong mọi người khi xem tranh sẽ cảm nhận được một chút gì đó từ thế giới nhỏ của con, nơi mà mọi thứ đều có thể bắt đầu từ trí tưởng tượng”.

Triển lãm tranh lần này là món quà nhỏ gia đình dành tặng cho Minh Châu sau chặng đường dài cô bé nghiêm túc, kiên trì, với đam mê hội họa, là lời tri ân dành tặng người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ cho cô, cũng là lời hứa, sự cam kết sẽ ủng hộ và đồng hành cùng Châu của gia đình.



Đến nay, họa sĩ nhí sở hữu hơn 200 bức tranh

Họa sĩ nhí Lê Nguyễn Minh Châu với nụ cười hồn nhiên

Triển lãm lần này cũng sẽ là sự kiện mở đầu cho chuỗi triễn lãm sau này của họa sĩ nhí, với hi vọng những tác phẩm của cô bé được đến gần hơn với công chúng, với những người yêu nghệ thuật, những nhà sưu tập.



