"Cô bé Ponyo" trở lại màn ảnh rộng

Tác phẩm kể về Ponyo, cô bé người cá hiếu kỳ trốn khỏi cung điện dưới đáy biển của cha mình để khám phá thế giới loài người. Trong một lần mắc kẹt trong chiếc hũ thủy tinh, Ponyo được cậu bé 5 tuổi Sosuke cứu giúp và chăm sóc. Tình bạn trong sáng giữa hai đứa trẻ đã thôi thúc Ponyo mong muốn trở thành con người.

Tuy nhiên, phép thuật cô sử dụng lại vô tình gây ra trận đại hồng thủy đe dọa hòn đảo nơi Sosuke sinh sống. Từ đó, cả hai bước vào hành trình vượt qua những thử thách của đại dương để bảo vệ tình bạn và khôi phục sự bình yên cho thế giới.

Đây là bộ phim thứ tám của đạo diễn huyền thoại người Nhật Hayao Miyazaki thực hiện tại Studio Ghibli. Lấy cảm hứng từ câu chuyện “Nàng tiên cá”, “Cô bé Ponyo” mang đến hình tượng nàng tiên cá hoàn toàn khác biệt: Hồn nhiên, tinh nghịch và giàu lòng yêu thương. Chính sự chân thành ấy đã giúp Ponyo chinh phục nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới.

Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc, bộ phim còn gây ấn tượng với thế giới đại dương đầy màu sắc, nơi những sinh vật kỳ lạ, phép màu và các vị thần cùng tồn tại trong không gian giàu trí tưởng tượng. Qua từng khuôn hình vẽ tay đặc trưng của Ghibli, hành trình của Ponyo và Sosuke mở ra những trải nghiệm vừa kỳ ảo vừa gần gũi.

Không chỉ là câu chuyện phiêu lưu dành cho thiếu nhi, “Cô bé Ponyo” còn gửi gắm thông điệp về tình bạn, lòng bao dung và sức mạnh của tình yêu thương. Tác phẩm nhắc nhở rằng những tình cảm chân thành nhất có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn, đồng thời khơi dậy “đứa trẻ bên trong” mỗi khán giả, bất kể độ tuổi.

Trở lại rạp Việt trong mùa hè năm nay, “Cô bé Ponyo” được kỳ vọng sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình, đặc biệt là những khán giả yêu thích hoạt hình Nhật Bản.