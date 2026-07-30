Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Bạn đọc
Thứ năm, ngày 30/07/2026 06:57 GMT+7

Cơ cấu Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2026 có gì mới, gồm những chức danh nào?

+ aA -
Phi Long Thứ năm, ngày 30/07/2026 06:57 GMT+7
 Theo quy định mới, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu được tổ chức thống nhất, trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng đang đề xuất lần đầu tiên đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại cấp xã.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng

Theo tư vấn của Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, hiện Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP của Chính phủ là căn cứ pháp lý mới nhất quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Theo quy định mới nhất, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tổ chức thống nhất trên toàn quốc, trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở riêng. Ảnh minh hoạ: VGP.

Đáng chú ý, cùng với việc triển khai nghị quyết này, Bộ Quốc phòng đang đề xuất sửa đổi đồng bộ 9 luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho mô hình Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong giai đoạn tới.

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tổ chức gồm các chức danh sau: Chỉ huy trưởng; Chính trị viên do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm; Phó Chỉ huy trưởng; Chính trị viên phó; các trợ lý và nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Lần đầu tiên đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã: Mô hình Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có gì mới?

Đồng thời, khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP quy định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ và các chức danh của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, bảo đảm không làm tăng tổng biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, điểm mới không nằm ở việc tăng thêm số lượng chức danh mà ở việc chuẩn hóa mô hình tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tổ chức thống nhất, tạo sự đồng bộ trong công tác chỉ huy, điều hành từ Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh xuống cơ sở.

Bên cạnh cơ cấu nhân sự, Điều 3 Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP còn xác định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Đây là cơ sở để đơn vị chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Lần đầu tiên đưa sĩ quan quân đội chính quy về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Một điểm đáng chú ý của mô hình mới là chủ trương chính quy hóa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, từng bước bố trí sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở.

Như Dân Việt đã đưa tin, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá hồ sơ dự án luật được Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa 9 luật được sửa đổi với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành khác.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc chính quy hóa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh chỉ huy là một chủ trương lớn, đúng đắn.

Thực tế cho thấy, trong các tình huống thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn và những nhiệm vụ đột xuất tại cơ sở, lực lượng quân đội luôn là một trong những lực lượng đi đầu, trực tiếp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả và giải quyết khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu bố trí chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy, phù hợp với nguyên tắc một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên.

Trường hợp chưa thể bố trí ngay, dự thảo luật cần quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã do bí thư cấp ủy kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở sẽ tác động trực tiếp đến nguồn lực tài chính, nhân lực và điều kiện bảo đảm hoạt động. Vì vậy, Chính phủ cần đánh giá đầy đủ tác động, xây dựng các điều khoản chuyển tiếp phù hợp và khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn sau khi luật được thông qua.

Làm rõ thêm nội dung này, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trước đây cả nước có 145 ban chỉ huy quân sự khu vực. Các đơn vị này sẽ được giải thể toàn bộ để tổ chức lực lượng theo mô hình mới, gắn với việc đưa quân nhân chính quy về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội, chúng tôi đưa sĩ quan chính quy về cấp xã”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đây là một khái niệm mới, dù truyền thống "ngụ binh ư nông" đã có từ lâu trong lịch sử quân đội.

Với sự thay đổi quan trọng này, Đại tướng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua nội dung trên trong kỳ họp vào tháng 8 tới.

Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, nội dung bố trí sĩ quan chính quy tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đang được xem xét trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong tháng 8/2026.

Trong khi đó, Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP hiện là căn cứ pháp lý mang tính chuyển tiếp, quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/1/2026 đến hết ngày 28/2/2027, trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật có liên quan.

Luật sư Sơn đánh giá, khi dự án luật được Quốc hội thông qua, chủ trương chính quy hóa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã sẽ có cơ sở pháp lý đầy đủ và ổn định hơn. Việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở không chỉ góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý lực lượng vũ trang địa phương mà còn tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh ngay từ địa bàn cơ sở.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thực hư vụ người dân phản ánh bị "hành" giấy kết hôn và khai sinh của mẹ hơn 80 tuổi khi làm thủ tục đất đai ở Lâm Đồng

Trao đổi với Dân Việt mới đây, bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đã có kết quả kiểm tra, xác minh và làm việc với người dân đăng clip phản ánh việc mẹ hơn 80 tuổi bị “hành” giấy kết hôn, giấy khai sinh, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Lần đầu tiên đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã: Mô hình Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có gì mới?

Bạn đọc
Lần đầu tiên đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã: Mô hình Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có gì mới?

Vụ nước thải trào từ hố ga, chảy thẳng ra biển ở phường Quy Nhơn Đông: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn

Bạn đọc
Vụ nước thải trào từ hố ga, chảy thẳng ra biển ở phường Quy Nhơn Đông: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1: Phát hiện hàng loạt vi phạm, chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra

Bạn đọc
Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1: Phát hiện hàng loạt vi phạm, chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra

Từ ngày 15/9, Công an cấp tỉnh trực tiếp huấn luyện, cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Bạn đọc
Từ ngày 15/9, Công an cấp tỉnh trực tiếp huấn luyện, cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 30/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng trở lại so với trưa ngày hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng tăng vọt, vượt mức 4.100 USD/ounce sau khi Fed giữ nguyên lãi suất.

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi
Thế giới

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Thế giới

Vụ bê bối quốc tế xoay quanh vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một tàu của Iran suýt dẫn đến một cuộc đụng độ tên lửa trực tiếp giữa Tehran và Kiev.

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ trở về bất ngờ làm điều đặc biệt với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ trở về bất ngờ làm điều đặc biệt với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ về nước, bất ngờ hội ngộ Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM, cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ.

Bài dự thi Kể câu chuyện Việt Nam: Nửa thế kỷ phá vây và khát vọng 'quẫy đuôi rồng' của một Việt Nam tự cường
Thời sự

Bài dự thi Kể câu chuyện Việt Nam: Nửa thế kỷ phá vây và khát vọng "quẫy đuôi rồng" của một Việt Nam tự cường

Thời sự

Hôm nay, Việt Nam đang tự tin "quẫy đuôi rồng", hiên ngang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với tư thế độc lập, tự cường. Di sản cha ông để lại luôn là ngọn đuốc rực cháy, soi đường cho một hành trình nhân văn và thịnh vượng vững bền của cả một dân tộc luôn mang khát khao cháy bỏng, tự tin nhìn thẳng về phía trước để bứt phá cất cánh. Đó chính là Câu chuyện Việt Nam mà tôi muốn gửi tới tất cả chúng ta.

Lạng Sơn: Trồng thử 50 cây nho hạ đen, không ngờ mở ra mô hình sinh thái “hái ra tiền”
Media

Lạng Sơn: Trồng thử 50 cây nho hạ đen, không ngờ mở ra mô hình sinh thái “hái ra tiền”

Media

Chỉ từ 50 cây nho hạ đen trồng thử nghiệm bằng nguồn vốn vay ưu đãi, anh Hoàng Văn Thơm ở xã Hữu Lũng, Lạng Sơn đã từng bước gây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái rộng 8 sào. Vườn nho không chỉ mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi vụ mà còn trở thành điểm check-in, trải nghiệm hút hàng trăm du khách mỗi ngày, mở thêm hướng làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương.

Bàn tay sưng vù, đỏ rực, nổi mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà
Xã hội

Bàn tay sưng vù, đỏ rực, nổi mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà

Xã hội

Bệnh nhân xuất hiện tình trạng hai bàn tay sưng nề, đỏ da, ngứa rát và nổi mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà.

Hàng nghìn tỷ đồng bất động sản thế chấp được ngân hàng đưa lên sàn đấu giá
Nhà đất

Hàng nghìn tỷ đồng bất động sản thế chấp được ngân hàng đưa lên sàn đấu giá

Nhà đất

Danh mục bất động sản phát mại tại nhiều ngân hàng ngày càng dày lên, từ nhà phố, đất ở đến tài sản doanh nghiệp, cho thấy hoạt động xử lý nợ xấu đang được đẩy mạnh.

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê
Nhà đất

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Nhà đất

Giữa bối cảnh giá căn hộ liên tục lập mặt bằng cao, Hà Nội lên kế hoạch triển khai 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 4.300 căn hộ, hướng tới người lao động và nhóm thu nhập thấp.

Thượng tá Hoa Việt Thắng làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội
Thời sự

Thượng tá Hoa Việt Thắng làm Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội

Thời sự

Thượng tá Hoa Việt Thắng, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

Đây là loại nấm ngon, giàu protein, một kỹ sư ở Huế trồng thành công theo kiểu này thu đều 30-40 triệu/tháng
Nhà nông

Đây là loại nấm ngon, giàu protein, một kỹ sư ở Huế trồng thành công theo kiểu này thu đều 30-40 triệu/tháng

Nhà nông

Áp dụng công nghệ sinh học và tận dụng mùn cưa keo tràm, kỹ sư 9X Đinh Văn Hào ở TP Huế đã thành công với mô hình trồng nấm bào ngư xám-loại nấm ngon ngọt, giàu protein, thu đều 30-40 triệu đồng/tháng.

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta
Khoa học Công nghệ

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

Khoa học Công nghệ

Mazda CX-5 được thương hiệu Nhật tăng ưu đãi với lựa chọn trả góp hoặc trừ thẳng tiền mặt 69 triệu đồng giúp giá xe rẻ hơn Hyundai Creta.

HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?
Thể thao

HAGL đón 2 ngôi sao từ CLB CAHN?

Thể thao

Do không thể cạnh tranh được suất đá chính trong màu áo CLB CAHN nên tiền vệ Brandon Ly và trung vệ Phạm Lý Đức có thể gia nhập HAGL theo dạng cho mượn ở mùa giải 2026/2027.

Tuyên bố của ông Putin về át chủ bài của Nga gây xôn xao ở Mỹ
Thế giới

Tuyên bố của ông Putin về át chủ bài của Nga gây xôn xao ở Mỹ

Thế giới

Theo tạp chí Military Watch của Mỹ, thông báo của Tổng thống Vladimir Putin về việc cải tiến tên lửa siêu thanh Zircon đã gửi một tín hiệu tới các đối thủ tiềm năng của Nga.

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt, đối diện bao nhiêu năm tù?
Pháp luật

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt, đối diện bao nhiêu năm tù?

Pháp luật

Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Đoàn Bảo Châu không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đang phạm tội theo điểm b, khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện

Pháp luật

Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện; bắt giam nam thanh niên nhiều lần quan hệ tình dục với một bé gái... là những tin nóng 24 giờ qua.

Từng chỉ là bãi bồi ven sông, nay nơi này ở Hải Phòng đông khách nhờ một vườn nho đặc biệt
Nhà nông

Từng chỉ là bãi bồi ven sông, nay nơi này ở Hải Phòng đông khách nhờ một vườn nho đặc biệt

Nhà nông

Giữa vùng bãi bồi ven sông Luộc, thuộc xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng, một vườn nho với 2.000 gốc nho mẫu đơn Hàn Quốc đang sai trĩu quả. Vườn được chăm sóc theo mô hình canh tác sạch, thân thiện với môi trường. Chủ trang trại đang từng bước biến lợi thế nông nghiệp thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mới.

Con số may mắn hôm nay 30/7: Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ chăm chỉ nhận thưởng, Dần nhiều việc trắc trở
Gia đình

Con số may mắn hôm nay 30/7: Sửu tài lộc dồi dào, Ngọ chăm chỉ nhận thưởng, Dần nhiều việc trắc trở

Gia đình

Theo con số may mắn hôm nay 30/7, con giáp tuổi Sửu tinh thần vui vẻ, nhẹ nhõm, làm gì cũng suôn sẻ, được cấp trên quý, có cơ hội thăng tiến.

Sáp nhập thôn mới nhất, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) trao quyết định công tác cán bộ
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) trao quyết định công tác cán bộ

Nhà nông

Thành lập mới, sắp xếp, tổ chức lại các ấp dân cư trên địa bàn thành công, Đảng ủy xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ) tổ chức trao quyết định công tác cán bộ, trong đó có cán bộ không chuyên trách ở các ấp.

Mới lạ mô hình cán bộ dân cử cùng uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình cũ)
Nhà nông

Mới lạ mô hình cán bộ dân cử cùng uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình cũ)

Nhà nông

Sáng ngày 13/7 vừa qua, Tổ đại biểu HĐND số 2, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) đã tổ chức mô hình “Đại biểu HĐND – Uống trà nghe dân nói” tại Giáo xứ Nguyệt Lãng, thôn Hồng Phong.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Ninh Bình, xã Nam Ninh giảm từ 41 trưởng thôn xuống còn 19 (địa phận tỉnh Nam Định cũ)
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Ninh Bình, xã Nam Ninh giảm từ 41 trưởng thôn xuống còn 19 (địa phận tỉnh Nam Định cũ)

Nhà nông

Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn thành công, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ) giảm từ 41 thôn xuống còn 19 thôn (tương đương giảm từ 41 trưởng thôn trước đây xuống còn 19 trưởng thôn hiện nay và sau này).

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích
Nhà nông

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Nhà nông

Sáp nhập xã phường 2025 thành công ở tỉnh Tây Ninh (gồm địa phận tỉnh Long An cũ), đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì tỉnh Tây Ninh có ít nhất 4 xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích (còn thiếu diện tích tối thiểu), có thể phải tiếp tục sáp nhập xã phường trong thời gian tới.

Cưới đại gia giàu có, đêm tân hôn tôi nhận được món quà khuyến mại khiến thân thể bủn rủn
Gia đình

Cưới đại gia giàu có, đêm tân hôn tôi nhận được món quà khuyến mại khiến thân thể bủn rủn

Gia đình

Đêm tân hôn, chúng tôi về căn penthouse mà anh đã chuẩn bị cả tháng nay, rải đầy hoa hồng. Tôi tắm xong, mặc chiếc váy ngủ lụa trắng tinh khôi...

Đại Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Phùng Quốc Chương: Sở hữu khối tài sản khổng lồ, vì sao đến đời cháu nội lại rách nát?
Đông Tây - Kim Cổ

Đại Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Phùng Quốc Chương: Sở hữu khối tài sản khổng lồ, vì sao đến đời cháu nội lại rách nát?

Đông Tây - Kim Cổ

Phùng Quốc Chương để lại cho con cháu cả một kho vàng, nhưng rồi tất cả đều mất. Phùng Củng gần như chỉ thừa hưởng một cái họ. Cuối cùng, chính bằng tài năng, sự kiên trì và một câu nói quen thuộc trên sân khấu, ông đã gây dựng lại danh tiếng cho cả gia tộc.

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Gia Luật Đức Quang trở thành vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được ghi chép là bị chế thành "Đế Bá" – một thi thể ướp muối theo cách làm thịt lạp...

Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND, gia nhập CLB CAHN?
Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND, gia nhập CLB CAHN?

Thể thao

Theo một số nguồn tin, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn có thể chia tay PVF-CAND để chuyển sang đầu quân cho CLB CAHN trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bất ngờ làm giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bất ngờ làm giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026

Văn hóa - Giải trí

Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền gây bất ngờ khi làm giám khảo quyền lực vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bỏ hẳn thịt, chỉ ăn cá có tốt cho sức khỏe?
Ẩm thực

Bỏ hẳn thịt, chỉ ăn cá có tốt cho sức khỏe?

Ẩm thực

Nhiều người cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ khỏi thực đơn và thay thế bằng cá với mong muốn bảo vệ tim mạch, giảm cân hoặc ăn uống lành mạnh hơn. Đây cũng là xu hướng phổ biến trong chế độ ăn Địa Trung Hải hay chế độ pescatarian (ăn chay có bổ sung cá).

Cây phong thủy mỗi ngày: 5 cây cảnh khi ra hoa là điềm báo đại cát, đại lợi
Vườn Xanh

Cây phong thủy mỗi ngày: 5 cây cảnh khi ra hoa là điềm báo đại cát, đại lợi

Vườn Xanh

Khám phá 5 cây cảnh hiếm ra hoa chỉ một lần trong đời, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng!

Nóng: Giám đốc công ty drone Nga bị ám sát, hứng 'mưa' đạn ngay trước cửa nhà
Thế giới

Nóng: Giám đốc công ty drone Nga bị ám sát, hứng "mưa" đạn ngay trước cửa nhà

Thế giới

Người đứng đầu một công ty Nga tham gia nghiên cứu máy bay không người lái (drone) bị bắn ba phát đạn ngay bên ngoài ngôi nhà của mình tại Tula và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hãng truyền thông Nga Astra đưa tin vào ngày 29/7.

Clip: Hà Tĩnh đồng loạt ra quân siết chặt kiểm soát thuốc lá lậu
Media

Clip: Hà Tĩnh đồng loạt ra quân siết chặt kiểm soát thuốc lá lậu
6

Media

Thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát từ điểm bán lẻ đến kho hàng, nhằm ngăn chặn thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Tin đọc nhiều

1

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

2

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
13

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

4

"Tình báo đã sai", sĩ quan Mỹ phát hiện ra mưu đồ của ông Zelensky

'Tình báo đã sai', sĩ quan Mỹ phát hiện ra mưu đồ của ông Zelensky

5

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?