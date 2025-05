Điều gì khiến cô gái Hà Nội thức đến 3 giờ sáng chỉ để… “săn” món đồ này

Trong căn phòng rộng khoảng 15 mét vuông, gần 600 chú gấu bông được sắp xếp tỉ mỉ, gọn gàng theo chủ đề, dòng nhân vật, kích thước… Tất cả tạo nên một không gian trưng bày ấn tượng. Chủ nhân của bộ sưu tập này là chị Bùi Quỳnh Anh (30 tuổi, nhà sáng tạo nội dung), người đã dành ba năm qua để săn lùng những chú gấu bông phiên bản giới hạn đến từ nhiều quốc gia.

Những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Up (Vút bay), The Incredibles (Gia đình siêu nhân), Mickey Mouse (Chú chuột Mickey), Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật)... xuất hiện dày đặc trên các kệ gỗ, hộp kính và cả… giường ngủ. Chị Quỳnh Anh cho biết, bộ sưu tập hiện tập trung vào bốn dòng gấu bông nổi bật.

Chị Quỳnh Anh sở hữu gần 600 chú gấu bông trong căn phòng của mình. Ảnh: Trung Hiếu.

“Tsum Tsum là dòng gấu dạng nằm, nhỏ gọn như “miếng sushi”, có thể xếp chồng theo tầng để trưng bày. Dòng gấu bông thứ hai là nuiMOs, có tay kẽm điều chỉnh được, thường được mang đi du lịch, thay trang phục và tạo dáng chụp ảnh như một “người bạn đồng hành”. Ngoài ra, mình còn sở hữu hơn 100 bạn gấu chắp tay, có đặc điểm đầu to, tay đặt trước ngực trong tư thế chắp lại rất đáng yêu. Cuối cùng là Shoulder Plush – dòng gấu bông có thiết kế nhỏ nhắn, dáng ngồi, phía dưới gắn nam châm giúp cố định trên vai áo”, chị Quỳnh Anh hào hứng giới thiệu về “kho báu” đặc biệt của mình.

Cô gái 30 tuổi tâm sự, nhiều người nghĩ rằng việc “gom gấu” chỉ đơn thuần là đặt hàng, chờ nhận, nhưng trên thực tế, đó là cả một hành trình rất “gian nan” và tốn nhiều thời gian.

Những nhân vật gấu bông được sắp xếp tỉ mỉ, gọn gàng theo chủ đề, dòng nhân vật. Ảnh: Trung Hiếu.

“Mỗi dòng gấu có một cách “săn” riêng. Với những bộ phim hoạt hình mới ra mắt, mình có thể lên thẳng trang web của hãng để đặt. Nhưng với các dòng gấu cũ, đặc biệt là những phiên bản giới hạn gắn với phim kinh điển thì việc mua được là cực kỳ khó. Có những bộ sản xuất từ hơn mười năm trước, muốn mua lại chỉ còn cách chờ dịp kỷ niệm đặc biệt hoặc tìm trong các hội nhóm sưu tầm ở Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan”, chị chia sẻ.

Để sở hữu một chú gấu bông đúng ý, chị Quỳnh Anh không ít lần phải “trực chiến” lúc 3 giờ sáng, canh giờ chốt giá trên các trang web đấu giá trực tuyến và nền tảng thương mại điện tử – nơi người đặt giá cao nhất vào phút chót mới là người chiến thắng. Có những bạn gấu bông từ Anh về đến tay phải mất tới 8 tháng, đi qua vô số lần chuyển tay, gửi nhờ, ký gửi.

Cũng không ít lần, chị Quỳnh Anh phải năn nỉ chính chủ trong các hội nhóm tới “cả chục lần”: “Thực sự là săn mãi không được. Thấy bạn nào đăng có gấu mình muốn là phải lập tức nhắn tin ngay. Mình phải bày tỏ rằng mình rất thích những bạn gấu bông ấy, ngày qua ngày. Đôi khi “năn nỉ” mãi thì họ cũng mủi lòng, đồng cảm vì đều là người chơi gấu như nhau, nên cuối cùng cũng sẵn sàng nhường lại cho mình”, chị cười nhớ lại.

Một trong những kỷ niệm khó quên nhất với chị Quỳnh Anh là hành trình “săn” đủ cặp đôi gấu bông Carl và Russell – hai nhân vật gắn liền với bộ phim “Up” (2009). Gấu sản xuất đã lâu, lại là phiên bản kỷ niệm hiếm nên gần như không có ai muốn nhượng lại. Suốt nhiều tháng, chị ròng rã đăng tin trong các hội nhóm, chủ động nhắn tin cho từng người để hỏi han. Có lần chị chỉ tìm được gấu Car từ một người bán ở Anh, phải gửi nhờ người quen xách tay về sau nhiều tháng chờ đợi.

Russell thì mãi vẫn “bặt vô âm tín”. Mỗi khi có ai đăng ảnh, chị đều vào “thả tim” và nhẹ nhàng “năn nỉ” trong bình luận hoặc tin nhắn, đến mức có người sau này kể lại: “Thấy bạn này kiên trì quá nên mình cũng mềm lòng”. Phải đến gần một năm ròng, hai “bạn gấu” mới chính thức đoàn tụ trên kệ sưu tầm nhà chị.

Mang cả tuổi thơ theo từng chuyến đi: Cô gái Hà Nội và bộ sưu tập gấu bông “biết đi du lịch”

Không chỉ trưng bày, với chị Quỳnh Anh, gấu bông còn là “bạn đồng hành” trong những chuyến đi xa. Chị chia sẻ, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chị mang theo hai chú gấu dòng nuiMOs, đó là Mickey và Elsa, trong lần đầu tiên đặt chân đến Disneyland Hồng Kông.

“Lúc mua về, mình chỉ nghĩ đơn giản là các bạn ấy sẽ đi ăn, đi chơi với mình, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Về sau, mình bắt đầu mang các bạn ấy đi du lịch, thay đồ, tạo dáng như những người bạn thật sự. Khi đến Disneyland, mình đã quay hẳn một series trên TikTok, ghi lại hành trình của Mickey và Elsa – hai nhân vật mình hy vọng sẽ được gặp phiên bản ngoài đời. May mắn là hôm đó cả hai đều xuất hiện và còn “cầm” đúng các bạn gấu bông mà mình mang theo. Đó là một kỷ niệm rất xúc động”, chị kể.

Chị Quỳnh Anh mang người “bạn đồng hành” trong chuyến đi du lịch xa. Ảnh: NVCC.

Theo chị Quỳnh Anh, các loại gấu bông hoạt hình có kích cỡ càng to thì giá càng rẻ và ngược lại. Trong bộ sưu tập gần 600 thú nhồi bông của mình, dòng nhân vật mà chị sở hữu nhiều nhất chính là Minion – những sinh vật vàng ngộ nghĩnh nổi tiếng trong loạt phim hoạt hình cùng tên.

“Nếu mọi người theo dõi phim thì sẽ thấy trong đó có rất nhiều bạn Minion nhỏ, nhưng nhiều người thường chỉ nhớ ba nhân vật chính thôi. Còn những bạn phụ ít ai để ý thì chỉ được làm thành cỡ bé hoặc trung. Thế nên mình tập trung sưu tầm các bạn cỡ nhỏ là vì vậy. Hiện nay, mình đã có khoảng 80 bạn Minion và mỗi bạn sẽ mặc một bộ trang phục riêng”, chị chia sẻ.

Các nhân vật Minion có số lượng nhiều nhất trong bộ sưu tập gấu bông của chị Quỳnh Anh. Ảnh: Trung Hiếu.

Để bảo quản tốt các bạn gấu bông, chị Quỳnh Anh thường xuyên vệ sinh định kỳ cho mỗi nhân vật. “Với những bạn nhỏ, mình đặt vào hộp mica để hạn chế bụi. Các bạn to hơn thì mình giặt luân phiên, khoảng 2 tháng một lần. Bạn nào ít bám bụi thì để lâu hơn chút”, chị nói.

Những gấu to sẽ được chị gửi ra tiệm giặt khô là hơi, còn các bạn nhỏ sẽ được giặt tay kỹ càng bằng dung dịch chuyên dụng để giữ màu, giữ phom. “Nhiều người lo là gấu giặt xong sẽ biến dạng, nhưng thực ra nếu mua hàng chính hãng, chất lượng rất ổn, phom gấu giữ cực kỳ tốt. Mình chưa từng gặp trường hợp nào bị biến dạng sau khi giặt cả”, chị khẳng định.

Với chị Quỳnh Anh, việc chơi gấu bông không chỉ đơn thuần là sưu tầm, mà còn là cách gìn giữ tuổi thơ, biến mỗi chuyến đi, mỗi bộ phim thành một kỷ niệm được “gói gọn” trong từng nhân vật nhỏ xíu nhưng đầy cảm xúc.