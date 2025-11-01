Cô gái ở Hà Nội lập tài khoản ảo, "tán" bạn trai qua ứng dụng hẹn hò rồi lừa tiền

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Phương Thảo (26 tuổi, trú xã Hát Môn, TP Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 27/8, Công an xã Phúc Thọ tiếp nhận tin trình báo của anh N.Q.P. (24 tuổi, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) về việc bị một phụ nữ quen qua mạng lừa 30 triệu đồng.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi là Vũ Thị Phương Thảo.

Vũ Thị Phương Thảo lừa bạn trai qua ứng dụng hẹn hò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAHN.

Tại cơ quan công an, Thảo khai do nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo. Cô ta lập nhiều tài khoản Facebook ảo mang tên "Kim Ly", "Trần Trang Hà"… rồi tham gia các ứng dụng hẹn hò để làm quen với nam giới có nhu cầu tìm kiếm người yêu.

Sau khi tạo được lòng tin, Thảo giới thiệu mình là nhân viên các ngân hàng HDBank, MBBank, nói cần "chạy chỉ tiêu mở thẻ" để lừa nạn nhân tải các ứng dụng như VIKKI, ViettelMoney, đăng ký vay tín dụng.

Khi khoản vay được giải ngân, Thảo chuyển tiền về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Ngoài vụ việc của anh P., Công an xã Phúc Thọ làm rõ Thảo còn gây ra 2 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.



Công an thành phố đề nghị ai là bị hại của đối tượng với thủ đoạn tương tự liên hệ Công an xã Phúc Thọ (đồng chí Kiều Xuân Huy, số điện thoại 0983.045.883) để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.