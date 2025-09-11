Cô gái Tây Tạng gây sốt vì giống Song Hye Kyo, thu hút hàng nghìn khách du lịch

Dolma, hay còn gọi là Yongzong, năm nay 27 tuổi và đang làm nghệ sĩ biểu diễn tại một trang viên ở Shangri-La, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trang viên này tái hiện đời sống xã hội dưới thời các triều đại Nguyên, Minh, Thanh và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Tại đây, Dolma hát và múa phục vụ thực khách trong không gian văn hóa mang màu sắc dân tộc.

Trước khi nổi tiếng, Dolma là một nông dân sống ở huyện Định Khánh, Tây Tạng, cách Shangri-La khoảng 4 giờ lái xe. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô từng làm phục vụ bàn trong nhà hàng tại trang viên. Một lần được mời lên sân khấu hát phụ họa, cô nhận được nhiều lời khen ngợi và được tuyển chọn làm nghệ sĩ biểu diễn thường xuyên.

Bước ngoặt đến khi hình ảnh của Dolma được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét cô có gương mặt và phong thái giống nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo. Từ đó, cô được gắn với biệt danh “Song Hye Kyo Định Khánh” và trở thành một hiện tượng.

Kể từ thời điểm ấy, lượng khách đến nhà hàng nơi cô biểu diễn tăng đột biến. Nhiều người vượt hàng nghìn cây số từ các tỉnh thành khác của Trung Quốc, thậm chí từ Hàn Quốc, chỉ để tận mắt nhìn thấy Dolma. Một cặp đôi từ tỉnh Sơn Tây cho biết họ đến Shangri-La với mục tiêu duy nhất là gặp cô gái nổi tiếng này.





Dolma, một cô gái xuất thân từ nông thôn huyện Định Khánh, bất ngờ nổi tiếng vì có gương mặt được so sánh với diễn viên Song Hye Kyo, thu hút hàng nghìn du khách đến Shangri-La chỉ để gặp cô ngoài đời. SCMP.

Ngoài nhan sắc tự nhiên, Dolma còn gây ấn tượng bởi phong cách trang nhã và thái độ thân thiện. Cô thường xuyên đồng ý chụp ảnh cùng du khách, hiếm khi xin nghỉ trừ khi bị ốm hoặc có việc gia đình. Chính quyền địa phương xem cô là hình ảnh đại diện không chính thức cho ngành du lịch văn hóa vùng cao.



Dù được yêu mến, Dolma cũng phải đối mặt với không ít bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng cô nổi tiếng chỉ vì ngoại hình và sự so sánh với Song Hye Kyo. Có người chê giọng hát của cô chưa thật sự nổi bật để biểu diễn chuyên nghiệp. Trước những nhận định tiêu cực, Dolma giữ thái độ điềm tĩnh. Cô từng tự nhận mình là “người đẹp ngốc nghếch” như một cách hóa giải áp lực.

Trong một chia sẻ với South China Morning Post, Dolma bày tỏ sự xúc động khi biết nhiều người sẵn sàng đi xa chỉ để gặp cô. “Tôi không đủ dũng khí để làm điều đó với người mình ngưỡng mộ. Vì vậy, khi người khác làm điều ấy với tôi, tôi cảm thấy biết ơn và xúc động”, cô nói.

Người theo dõi Dolma trên mạng xã hội hiện đã vượt mốc 290.000. Các buổi phát sóng trực tiếp của cô thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Cô không chỉ thu hút bằng ngoại hình mà còn nhờ sự chân thành, khiêm tốn trong cách giao tiếp với người hâm mộ. Nhiều cư dân mạng nhận xét cô có nét đẹp mộc mạc và tâm hồn rộng mở, “như thảo nguyên Tây Tạng mà cô đến từ”.

Sự nổi tiếng của Dolma cũng kéo theo thay đổi lớn cho nhà hàng nơi cô làm việc. Trước kia chỉ là một điểm dừng chân ẩm thực, giờ đây nơi này trở thành điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đến Shangri-La. Nhiều công ty du lịch bổ sung địa điểm này vào lịch trình tour, giúp tăng doanh thu cho cả khu vực.

