Cô gái trẻ lộ nhiều ảnh "nóng" khi gọi điện với bạn trai

Tối 21/3, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Trường (SN 2000, trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa), kẻ dùng hình ảnh nhạy cảm của người khác để uy hiếp, đe dọa tống tiền.

Phạm Văn Trường tại cơ quan công an

Tại công an, Trường khai nhận khoảng đầu năm 2020, Trường có sử dụng tài khoản Facebook tên "Trường Rambo" kết bạn với tài khoản Facebook của chị H., sau đó chủ động nhắn tin làm quen với chị H.. Tháng 4/2020, Trường và chị H. nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau. Do hai người ở xa nên Trường và H. thường xuyên gọi điện thoại bằng video với nhau qua Facebook, trong đó có một số lần gọi video cho nhau bằng những hình ảnh nhạy cảm và được Trường chụp lại màn hình. Khoảng gần 1 tháng sau, Trường và chị H. chia tay nhau.



Cách đây khoảng vài ngày, do thiếu tiền trả nợ nên Trường nảy sinh ý định dùng các hình ảnh nhạy cảm của chị H. mà Trường đã chụp được để đe dọa, yêu cầu chị H. phải đưa tiền cho Trường. Sau đó, Trường sử dụng chiếc điện thoại Nokia 1280 của mình lắp sim nhắn tin đe dọa chị H. nếu không chuyển cho Trường 30 triệu đồng vào một số tài khoản ngân hàng của Trường thì Trường sẽ công khai hình ảnh nhạy cảm của chị H. trên mạng xã hội và gửi cho người thân.

Trường tiếp tục nhắn tin Facebook gửi các hình ảnh nhạy cảm, đồng thời gọi điện thoại để uy hiếp tinh thần của chị H.. Chị H. sợ Trường làm ảnh hưởng đến danh dự nên buộc phải đồng ý gửi tiền.

Tuy nhiên, do không đủ tiền nên chị H. đã xin Trường giảm xuống 20 triệu đồng thì được Trường đồng ý. Trường và chị H. hẹn nhau ngày 20/3 gặp nhau ở Hiệp Hòa để đưa tiền và xóa hết hình ảnh trong điện thoại. Trên đường đi, do Trường gọi điện thoại nên chị H. đã nhờ người chuyển khoản cho Trường 2 triệu đồng trước. Chị H. và Trường đến điểm hẹn. Tại đây, Trường đưa điện thoại iPhone 5S của mình cho chị H. xóa ảnh và video. Chị H. đưa cho Trường số tiền 18.350.000 đồng. Trường cầm số tiền trên đút vào túi thì bị công an bắt quả tang về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động và 18.350.000 đồng. Qua kiểm tra hai chiếc điện thoại trên, lực lượng công an phát hiện nhiều nội dung tin nhắn hình ảnh của Trường nhắn tin cho chị H. để đe dọa.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã tạm giữ Phạm Văn Trường để điều tra làm rõ vụ án.