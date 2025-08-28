Cô gái trẻ thử thai liên tục, bất ngờ vì mình vô sinh

Nguyễn Tú Anh (28 tuổi, quê Phú Thọ) và chồng tìm tới bác sĩ khám vì chậm có con. Tú Anh cho biết hai vợ chồng kết hôn từ tháng 5 năm ngoái dù không thực hiện biện pháp tránh thai gì nhưng không có con.

Khi khám cho chị Tú Anh, bác sĩ không thấy bất thường ở tử cung. Tuy nhiên, chu kỳ kinh nguyệt của chị lại bị rối loạn. Cô cho biết khoảng 2 năm nay chu kỳ thay đổi. Có lúc chị Tú Anh 1 tháng xuất hiện 2 lần nhưng có tháng 3, 4 tháng mới đến.

Đặc biệt từ khi kết hôn, chị Tú Anh phải thử thai liên tục vì chu kỳ 3, 4 tháng mới ghé thăm. Vì bản thân thấy mình khoẻ, cơ thể không cảm thấy đau hay dấu hiệu của bệnh tật nên bản thân chị không đi khám bệnh. Chỉ đến khi thấy lâu mang thai, Tú Anh và chồng mới đi kiểm tra. Khi đi khám, tâm trạng của hai vợ chồng còn nghĩ rằng có kinh là có con, không nghĩ mình có khả năng vô sinh, hiếm muộn.

TS. BS Lê Minh Châu cho biết, phụ nữ cần có thói quen kiểm tra phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh dễ gây vô sinh như tắc vòi trứng, nhiễm khuẩn sinh dục...

Bác sĩ khám cho bệnh nhân chẩn đoán chị bị rối loạn rụng trứng khiến cho việc có con chậm hơn.

TS. BS Lê Minh Châu – Giám đốc trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF An Việt, Bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ như tấm gương phản chiếu sức khoẻ của chị em. Khi chu kỳ kinh nguyệt thất thương cũng là dấu hiệu cảnh báo vô sinh.

Bình thường, chu kỳ của chị em trung bình dài 28 ngày. Nhưng bất cứ điều gì trong vòng vài ngày sau đó đều có thể được coi là bình thường, miễn là các chu kỳ đó nhất quán. Ví dụ, một phụ nữ có chu kỳ 33 ngày một tháng, chu kỳ 31 ngày vào ngày tiếp theo và chu kỳ 35 ngày sau đó, có thể là có kinh bình thường.

Nhưng một phụ nữ có chu kỳ thay đổi nhiều đến mức không thể ước tính thời điểm kinh nguyệt của mình. Điều này có thể liên quan đến các vấn đề về hormone hoặc hội chứng buồng trứng đa nang. Cả hai điều này đều có thể góp phần gây vô sinh.

TS. Lê Minh Châu cho biết rối loạn kinh nguyệt có một số biểu hiện như chị em bị ra máu giữa kỳ. Kinh nguyệt không đều, quá ngắn hoặc quá dài, quá nhiều hoặc quá ít. Có sự thay đổi về màu sắc, xuất hiện mùi hôi.

Nếu không sớm điều trị hoặc điều trị không đúng cách thì có thể ảnh hưởng tới khả năng thụ thai, tăng nguy cơ vô sinh...

Nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt, BS Châu cho biết có thể do buồng trứng hoạt động không ổn định, rối loạn nội tiết, suy sớm buồng trứng, quá sản nội mạc tử cung... hay thậm chí do tâm lý căng thẳng, chế độ ăn uống… Buồng trứng đa nang, viêm nhiễm phụ khoa, u xơ tử cung...

Một số trường hợp do bệnh lý tuyến yên, tuyến giáp hoặc do dùng một số loại thuốc như thuốc điều về thần kinh, thuốc tiểu đường, cao huyết áp cũng làm rối loạn kinh nguyệt.

TS. Lê Minh Châu cho biết điều trị rối loạn kinh nguyệt cần theo nguyên nhân, tùy vào nguyên nhân bác sĩ sẽ có những cách điều trị phù hợp. Khi bị rối loạn kinh nguyệt cần thăm khám, điều trị với bác sĩ chuyên môn tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay điều trị mẹo, các cách chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Bác sĩ khuyến cáo thêm nếu có dấu hiệu vô sinh và đã cố gắng thụ thai hơn một năm (hoặc 6 tháng nếu trên 35 tuổi) cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ chẩn đoán. Ngay cả khi được chẩn đoán là vô sinh, chị em vẫn có thể có cơ hội thụ thai qua các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Trước thực trạng gia tăng các cặp vợ chồng trẻ vô sinh, bác sĩ khuyến cáo các cặp vợ chồng nên thực hiện lối sống chung thủy một vợ một chồng để tránh lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh xã hội, bệnh phụ khoa ảnh hưởng đến sinh sản. Không nạo hút thai nhiều lần. Tránh căng thẳng thường xuyên vì stress là nguyên nhân dẫn đến rối loạn nội tiết tố, gây khó thụ thai.

Phụ nữ cần có thói quen kiểm tra phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh dễ gây vô sinh như tắc vòi trứng, nhiễm khuẩn sinh dục, viêm tử cung, tránh các thói quen có hại như uống rượu, hút thuốc, thụt rửa âm đạo liên tục…