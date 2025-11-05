Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 05/11/2025 12:10 GMT+7

“Cơ hội để bóng đá Malaysia lật ngược gần như bằng không"

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 05/11/2025 12:10 GMT+7
Theo BLV Quang Huy, dù quyết định cuối cùng về việc ĐT Malaysia có bị xử thua hay không phải chờ đến cuối tháng 3/2026, thời điểm AFC hoàn tất quy trình pháp lý, thế nhưng “cơ hội để bóng đá Malaysia lật ngược tình thế gần như bằng không”.
Tối muộn ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện làm giả giấy tờ. Theo thông báo của Ủy ban Kháng cáo FIFA, toàn bộ án phạt của Ủy ban Kỷ luật trước đó được giữ nguyên.

FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Ảnh: FAM.

Cụ thể, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Phán quyết của FIFA khẳng định các cầu thủ này vi phạm điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi giả mạo tài liệu. Hồ sơ cho thấy có sự sai lệch nghiêm trọng giữa giấy khai sinh FAM nộp và bản gốc FIFA thu thập được — theo đó, nơi sinh thật của ông hoặc bà các cầu thủ này đều nằm ngoài lãnh thổ Malaysia.

FIFA cho biết FAM có 10 ngày để yêu cầu bản giải trình chi tiết và 21 ngày để tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, bình luận trên kênh BLV Quang Huy Story, BLV Quang Huy nhấn mạnh: “Nhiều khả năng án phạt sẽ không thay đổi. Trong trường hợp lạc quan nhất, CAS chỉ có thể giảm nhẹ mức phạt, chứ không thể hủy bỏ toàn bộ quyết định của FIFA”.

BLV Quang Huy nhận định, AFC sẽ phải ra quyết định xử lý các trận đấu mà ĐT Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định, trong đó có trận gặp ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. “Nếu bị xử thua hai trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, Đ Malaysia sẽ chỉ còn 6 điểm, rơi xuống vị trí nhì bảng, trong khi ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 12 điểm. Khi đó, tình thế của hai đội sẽ đảo ngược hoàn toàn”, ông phân tích.

Theo ông Quang Huy, dù quyết định cuối cùng phải chờ đến cuối tháng 3/2026, thời điểm AFC hoàn tất quy trình pháp lý, “cơ hội để bóng đá Malaysia lật ngược tình thế gần như bằng không”.

Gần như chắc chắn ĐT Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Khủng hoảng niềm tin trong bóng đá Malaysia

Ngay sau phán quyết của FIFA, quyền Chủ tịch FAM Muhammad Yusof Mahadi thừa nhận đây là “cú sốc lớn” và khẳng định sẽ “tiếp tục chiến đấu vì quyền lợi cầu thủ Malaysia”. Tuy nhiên, trong nước, phản ứng lại vô cùng tiêu cực. Theo BLV Quang Huy, “các luật sư và lãnh đạo FAM đang bị chỉ trích dữ dội vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, khiến nền bóng đá Malaysia lâm vào khủng hoảng toàn diện”.

Các tờ báo Malaysia như The Star, MyMetro và BH Ariane đều cho rằng việc FAM tiếp tục kháng cáo là “vô ích”, trong khi một số chuyên gia khuyên ĐT Malaysia nên tập trung vào danh dự trên sân cỏ, thay vì đeo bám vụ kiện. “Ngay cả khi bị xử thua, một chiến thắng trước ĐT Việt Nam ở trận lượt về cũng có thể giúp họ gỡ gạc danh dự”, BLV Quang Huy dẫn lại quan điểm của giới chuyên môn Malaysia.

Theo BLV Quang Huy, vụ bê bối nhập tịch lậu này “đã thổi bùng sức nóng cho cặp đấu ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia”, vốn luôn nhiều duyên nợ. Ông cho rằng: “Dù Malaysia có tiếp tục kháng cáo lên CAS hay không, bóng đá Việt Nam vẫn cần chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Khi cánh cửa pháp lý của Malaysia dần khép lại, áp lực của họ sẽ dồn hết lên sân cỏ — và đó là lúc ĐT Việt Nam phải tỉnh táo, bản lĩnh hơn bao giờ hết”.

Bình luận viên kỳ cựu này cũng nhận định, vụ việc là “hồi chuông cảnh tỉnh cho chính sách nhập tịch ồ ạt” mà nhiều đội bóng Đông Nam Á đang theo đuổi. “Malaysia từng vui mừng vì thành công ngắn hạn của chính sách nhập tịch, nhưng giờ phải trả giá đắt. Đây là bài học không chỉ cho họ mà cho cả khu vực”, ông nói.

Dù còn nhiều bước pháp lý, án phạt từ FIFA đã làm thay đổi cục diện bảng đấu Asian Cup 2027, mở ra cơ hội lớn cho ĐT Việt Nam. BLV Quang Huy kết luận: “Ngày bị xử thua của Malaysia đang đến gần, và cũng là lúc Việt Nam cần tận dụng cơ hội này để khẳng định vị thế ở châu Á".

