Cơ hội trúng 1 tỷ đồng khi tham gia chương trình “Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng”

Theo đó, từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026 (hoặc chương trình kết thúc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng), khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm chỉ từ 08 triệu đồng kỳ hạn 06 tháng, 10 triệu đồng kỳ hạn 09 tháng, 15 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng lớn, hấp dẫn. Cụ thể:

3.370 giải quay số với tổng giá trị giải thưởng lên tới 9,7 tỷ đồng.

01 Giải Đặc Biệt: 01 sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng.

09 Giải Nhất: mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng.

60 Giải Nhì: mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng.

300 Giải Ba: mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

3.000 Giải Khuyến khích: mỗi giải là 01 triệu đồng.

Mức tiền gửi tiết kiệm để nhận mã dự thưởng:

+ Đối với kỳ hạn 06 tháng: Gửi 08 triệu đồng khách hàng nhận được 01 mã dự thưởng;

+ Đối với kỳ hạn 09 tháng: Gửi 10 triệu đồng khách hàng nhận được 01 mã dự thưởng.

+ Đối với kỳ hạn 12 tháng: Gửi 15 triệu đồng khách hàng nhận được 01 mã dự thưởng.

Như vậy, khách hàng gửi càng nhiều càng có nhiều cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn. Kết thúc chương trình, Agribank phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng. Mã dự thưởng trúng thưởng là mã có số trùng khớp với số trúng thưởng theo kết quả quay số trúng thưởng. Nếu số trúng thưởng trùng với nhiều giải thưởng thì khách hàng được nhận toàn bộ các giải trúng thưởng. Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, trên website: www.agribank.com.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thể lệ chi tiết chương trình tiết kiệm dự thưởng, Quý khách hàng xem tại đây.

Thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818/ 02432053205.