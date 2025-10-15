'Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất'

Cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn và cơ cấu lại 8 tập đoàn, tổng công ty

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và doanh nghiệp để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự thảo gồm 8 chương, 100 điều và 2 phụ lục, quy định toàn diện về việc cơ cấu lại vốn, trong đó có nội dung trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Về cổ phần hóa, dự thảo bổ sung quy định nhằm xác định rõ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trong quá trình cổ phần hóa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và minh bạch trong định giá tài sản. Đồng thời, dự thảo tăng cường phân cấp, trao quyền cho các cấp quản lý tự quyết định việc cổ phần hóa và cơ cấu lại vốn đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, doanh nghiệp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Trần Mạnh

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, tổ chức lại hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 8 tập đoàn, tổng công ty lớn gồm: PVN, EVN, VNPT, TKV, Viettel, Vinachem, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và SCIC. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu có thẩm quyền quyết định với doanh nghiệp cấp I, trong khi doanh nghiệp cấp I được quyền quyết định với doanh nghiệp cấp II.

Ngoài cổ phần hóa, dự thảo còn quy định đầy đủ các hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước khác như sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, chuyển giao dự án, vốn, tài sản hoặc quyền mua cổ phần, nhằm xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định về giải thể công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước, chuyển nhượng vốn đầu tư của Nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, đồng thời đưa ra nguyên tắc phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài để đảm bảo quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.

Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ và hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Nghị định, đặc biệt là về thẩm quyền quyết định cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, tổ chức lại và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 8 tập đoàn, tổng công ty lớn gồm PVN, EVN, VNPT, TKV, Viettel, Vinachem, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và SCIC. Các trường hợp còn lại sẽ do cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: “Việc lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá phải bảo đảm có lợi cho nhà nước nhất”. Ảnh: Trần Mạnh

Về vấn đề đất đai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh dự thảo không cần hướng dẫn chi tiết mà phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai, nhằm tránh thất thoát giá trị đất đai, lợi dụng địa tô chênh lệch hay thâu tóm tài sản công.

Phó Thủ tướng khẳng định: "Chúng ta cổ phần hóa không phải để bán đất mà là để nâng cao năng lực của doanh nghiệp lên, để cho nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn, cao hơn, vững và bền vững hơn".

Liên quan đến định giá doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của cơ quan lựa chọn và đơn vị định giá. Việc áp dụng phương pháp định giá phải đảm bảo có lợi nhất cho Nhà nước, nếu để xảy ra thất thoát tài sản, vốn hoặc lợi ích, các bên liên quan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khi giải thể, cũng như quy định thẩm quyền thu hồi tài sản sau khi liên doanh, bảo đảm quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được thực hiện minh bạch, chặt chẽ và hiệu quả.

