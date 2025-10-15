Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 15/10/2025 10:41 GMT+7

'Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất'

Thứ tư, ngày 15/10/2025 10:41 GMT+7
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định cổ phần hóa không phải để bán đất mà là để nâng cao năng lực của doanh nghiệp, để cho nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn.
Cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn và cơ cấu lại 8 tập đoàn, tổng công ty

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và doanh nghiệp để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự thảo gồm 8 chương, 100 điều và 2 phụ lục, quy định toàn diện về việc cơ cấu lại vốn, trong đó có nội dung trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Về cổ phần hóa, dự thảo bổ sung quy định nhằm xác định rõ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trong quá trình cổ phần hóa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và minh bạch trong định giá tài sản. Đồng thời, dự thảo tăng cường phân cấp, trao quyền cho các cấp quản lý tự quyết định việc cổ phần hóa và cơ cấu lại vốn đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, doanh nghiệp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Trần Mạnh

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, tổ chức lại hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 8 tập đoàn, tổng công ty lớn gồm: PVN, EVN, VNPT, TKV, Viettel, Vinachem, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và SCIC. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu có thẩm quyền quyết định với doanh nghiệp cấp I, trong khi doanh nghiệp cấp I được quyền quyết định với doanh nghiệp cấp II.

Ngoài cổ phần hóa, dự thảo còn quy định đầy đủ các hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước khác như sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, chuyển giao dự án, vốn, tài sản hoặc quyền mua cổ phần, nhằm xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định về giải thể công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước, chuyển nhượng vốn đầu tư của Nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, đồng thời đưa ra nguyên tắc phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài để đảm bảo quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.

Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ và hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Nghị định, đặc biệt là về thẩm quyền quyết định cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, tổ chức lại và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 8 tập đoàn, tổng công ty lớn gồm PVN, EVN, VNPT, TKV, Viettel, Vinachem, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và SCIC. Các trường hợp còn lại sẽ do cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: “Việc lựa chọn, áp dụng phương pháp định giá phải bảo đảm có lợi cho nhà nước nhất”. Ảnh: Trần Mạnh

Về vấn đề đất đai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh dự thảo không cần hướng dẫn chi tiết mà phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai, nhằm tránh thất thoát giá trị đất đai, lợi dụng địa tô chênh lệch hay thâu tóm tài sản công.

Phó Thủ tướng khẳng định: "Chúng ta cổ phần hóa không phải để bán đất mà là để nâng cao năng lực của doanh nghiệp lên, để cho nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn, cao hơn, vững và bền vững hơn".

Liên quan đến định giá doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của cơ quan lựa chọn và đơn vị định giá. Việc áp dụng phương pháp định giá phải đảm bảo có lợi nhất cho Nhà nước, nếu để xảy ra thất thoát tài sản, vốn hoặc lợi ích, các bên liên quan phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khi giải thể, cũng như quy định thẩm quyền thu hồi tài sản sau khi liên doanh, bảo đảm quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được thực hiện minh bạch, chặt chẽ và hiệu quả.

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng sau phản ánh của Báo Dân Việt
Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng sau phản ánh của Báo Dân Việt

Xã hội

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về hàng loạt sản phẩm dầu ăn thực phẩm bị phát hiện là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo: 'Cộng đồng luôn cần người tiên phong'
Kinh tế

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo: "Cộng đồng luôn cần người tiên phong"

Kinh tế

Trong giới doanh nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhắc tới như điển hình của sự linh hoạt, cầu tiến và thành đạt. Nhưng nếu chỉ nói vậy, có lẽ là chưa đủ, nhất là với một nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán nước nhà...

'Cha đẻ của Wushu hiện đại' trong làng võ thuật Trung Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Cha đẻ của Wushu hiện đại" trong làng võ thuật Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Để có được thành công, các ngôi sao võ thuật như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan hay Ngô Kinh ngoài nỗ lực của bản thân còn cần phải kể đến sự dạy bảo của sư phụ Ngô Bân - người được mệnh danh là “Cha đẻ của Wushu hiện đại” trong làng võ thuật Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện

Tin tức

Sáng 15/10, trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần chung sức xây dựng xứ Thanh trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện.

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD
Kinh tế

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD

Kinh tế

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và đây là 1 trong những lý do “đại bàng” bất động sản công nghiệp CTP từ châu Âu lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD.

Chỉ cần một trong 7 loại giấy tờ này: Người dân có thể làm sổ đỏ cho nhà ở của mình
Bạn đọc

Chỉ cần một trong 7 loại giấy tờ này: Người dân có thể làm sổ đỏ cho nhà ở của mình

Bạn đọc

Cá nhân có giấy phép xây dựng nhà ở hợp lệ hoặc giấy tờ về giao, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết sẽ được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2024. Vậy ngoài những trường hợp trên, người dân cần có thêm những loại giấy tờ nào để được cấp sổ đỏ cho nhà ở của mình?

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tăng tốc đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tăng tốc đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực vào năm 2030, với động lực từ khoa học – công nghệ, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vị thế đô thị dẫn đầu cả nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Tin tức

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tin tức

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 -2030.

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?
Thể thao

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?

Thể thao

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Nepal trong trận đấu trên sân Thống Nhất tối qua (14/10), nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik một lần nữa khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng về lối chơi, đặc biệt là khả năng dứt điểm.

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà
Gia đình

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà

Gia đình

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?
Văn hóa - Giải trí

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?

Văn hóa - Giải trí

Dòng trạng thái mà Lương Bằng Quang viết về Ngân 98 trước khi cô bị bắt bị cư dân mạng thả icon phẫn nộ và để lại lời bình luận gay gắt.

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ
Điểm nóng

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ

Điểm nóng

Các chính trị gia châu Âu liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến chống lại Nga chỉ để củng cố vị thế quyền lực của họ trong EU, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, phát biểu trên kênh YouTube Judging Freedom.

Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền
Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền

Chuyển động Sài Gòn

0 giờ 10 phút ngày 15/10, chiếc trực thăng EC-225 đã hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175, kết thúc hành trình cấp cứu xuyên đêm, đưa một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp từ đảo Thuyền Chài (Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Một xã ở Hà Nội khởi sắc sau sáp nhập với chính quyền số, làng nghề thông minh, nông thôn mới hiện đại
Nhà nông

Một xã ở Hà Nội khởi sắc sau sáp nhập với chính quyền số, làng nghề thông minh, nông thôn mới hiện đại

Nhà nông

Sau khi sáp nhập bốn xã Hoa Viên, Trường Thịnh, Quảng Phú Cầu và Liên Bạt, xã Ứng Thiên (TP. Hà Nội) đã nhanh chóng khẳng định vị thế là vùng nông thôn năng động, giàu bản sắc. Những con đường bê tông nối dài, làng nghề Quảng Phú Cầu đỏ rực hương trầm, những khu dân cư khang trang… là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Giá vàng hôm nay đang tăng như lên đồng vượt 147 triệu đồng, nhiều người sốc khi thấy tăng dữ dội như vậy
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng như lên đồng vượt 147 triệu đồng, nhiều người sốc khi thấy tăng dữ dội như vậy

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 15/10 tăng sốc và tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt 147 triệu đồng/lượng. Nhiều người sốc khi thấy đà tăng của giá vàng hiện nay.

Trung ương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân
Tin tức

Trung ương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tin tức

Hôm nay, 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chiều ngày 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, 3 nhà khoa học của nhà nông đã chia sẻ những thành tựu nghiên cứu và bày tỏ kỳ vọng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông
Nhà nông

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông

Nhà nông

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (xã Vũ Thư vốn là một phần diện tích huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước thời điểm sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2025 trên địa bàn xã.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên bế mạc, khép lại 3 ngày làm việc hiệu quả. Nhiều tham luận của các đại biểu được trình bày trong buổi sáng cùng ngày.

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025
Media

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025

Media

Những hồi trống hội trầm hùng vang lên liên hồi như nhịp bước của thời đại mới, mở màn cho khoảnh khắc tôn vinh 16 “Nông dân tỷ phú và hội nhập quốc tế” năm 2025. Từ những cánh đồng, trang trại, vùng biển quê hương, họ đã vươn mình trở thành những người làm giàu cho đất nước – biểu tượng cho khát vọng vươn lên và tinh thần hội nhập của nông dân Việt Nam hôm nay.

'95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Media

"95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc

Media

Trong không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, “95 năm – Một thiên sử vàng” là một bản hùng ca tái hiện hành trình 95 năm đồng hành của Hội Nông dân Việt Nam cùng dân tộc và đất nước – từ khởi nguyên của “Đất và Nước”, qua “Lửa thử vàng” của chiến tranh, đến “Khúc tráng ca lao động” trong thời đại đổi mới và hội nhập.

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump 'đổ bể'
Điểm nóng

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump "đổ bể"

Điểm nóng

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff có thể thuyết phục Tổng thống Donald Trump không cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm mở đường cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris nhận định.

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap 'độc nhất vô nhị' vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Video

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap "độc nhất vô nhị" vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Video

Ca khúc "Yêu nụ cười Việt Nam" được ca nhạc sĩ Hoàng Bách sáng tác, kết hợp cùng màn rap do các em thiếu nhi thể hiện để vinh danh 23 Nông dân Việt Nam xuất sắc thuộc nhóm “Nông dân đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được đánh giá là tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc trong khuôn khổ Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của Nhà nông 2025 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đêm qua.

OSAD: 'Không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng nhờ chỉ 1 bài hát'
Chuyển động Sài Gòn

OSAD: "Không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng nhờ chỉ 1 bài hát"

Chuyển động Sài Gòn

OSAD “thoát khỏi sự gò bó trong âm nhạc” với album đầu tay kết hợp cùng onionn., producer đứng sau thành công của Sơn Tùng và Mono. Anh chia sẻ sau mỗi lần thất bại, anh lại muốn "đánh cược" to hơn và không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng ăn may chỉ bằng một bài “Người âm phủ”.

OCOP và làng nghề Hà Nội: Khi bản sắc văn hóa được “kinh tế hóa” (Bài 3)
Tin tức

OCOP và làng nghề Hà Nội: Khi bản sắc văn hóa được “kinh tế hóa” (Bài 3)

Tin tức

Nếu như Chương trình xây dựng nông thôn mới giúp các xã ngoại thành Hà Nội thay da đổi thịt, thì Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) lại mang đến sức sống mới, sắc thái mới của các vùng nông thôn thủ đô - nơi văn hóa truyền thống đang được “kinh tế hóa” bằng tư duy sáng tạo và thị trường hiện đại.

Tin sáng (15/10): “Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai?
Thể thao

Tin sáng (15/10): “Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai?

Thể thao

“Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai? HLV Ruben Amorim muốn chiêu mộ Federico Dimarco; Jude Bellingham có thể rời Real Madrid; Barcelona được đề nghị bán Lamine Yamal với giá 400 triệu euro; Vệ sĩ của Lionel Messi thể hiện kỹ năng chơi bóng đá ấn tượng.

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng/ tháng để thu hút nhân tài
Tin tức

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng/ tháng để thu hút nhân tài
5

Tin tức

Đà Nẵng trả lương 150 triệu đồng tháng để thu hút nhân tài, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa có chỉ đạo các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan vấn đề này.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025: Sinh năm 1986, là Phó Giám đốc trường đại học top đầu cả nước
Xã hội

Ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025: Sinh năm 1986, là Phó Giám đốc trường đại học top đầu cả nước

Xã hội

PGS.TS Trần Quốc Trung là ứng viên giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025. Ông hiện là Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM, từng du học ngành Kinh tế tại Pháp.

Chạy xe máy bằng một bánh trên đường rồi nhờ vợ quay clip đăng TikTok, thanh niên cùng người giao xe bị phạt
Chuyển động Sài Gòn

Chạy xe máy bằng một bánh trên đường rồi nhờ vợ quay clip đăng TikTok, thanh niên cùng người giao xe bị phạt

Chuyển động Sài Gòn

T. chạy xe máy bằng một bánh trên đường, sau đó nhờ vợ quay lại clip đăng lên mạng xã hội TikTok, thanh niên cùng người giao xe máy bị CSGT xử phạt.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, phát triển vì hạnh phúc của nhân dân
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, phát triển vì hạnh phúc của nhân dân

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra chương mới phát triển của thành phố hợp nhất, nơi trí tuệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết được đặt ở vị trí trung tâm, hướng đến mục tiêu phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

