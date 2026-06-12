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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 18:11 GMT+7

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, dòng tiền rút hơn 2.000 tỷ đồng khỏi nhóm giảm giá

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Anh Văn Thứ sáu, ngày 12/06/2026 18:11 GMT+7
Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục kém tích cực trong phiên cuối tuần khi sắc đỏ áp đảo. Dòng tiền rút mạnh khỏi các cổ phiếu giảm giá, trong khi nhóm dẫn dắt gây áp lực lớn lên toàn ngành.
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Dòng tiền rút mạnh khỏi cổ phiếu bất động sản

Kết phiên, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 2 mã tăng trần, 16 mã tăng giá và 47 mã giảm giá.

Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến kém tích cực tại nhóm cổ phiếu bất động sản khi chỉ số ngành tiếp tục xu hướng điều chỉnh. Theo dữ liệu trên biểu đồ, chỉ số ngành bất động sản đóng cửa tại mức 139,55 điểm, giảm 1,47 điểm, tương đương mất 1,04% so với phiên trước.

Tổng giá trị dòng tiền vào các mã tăng giá chỉ đạt khoảng 182 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với lượng tiền chảy ra khỏi các mã giảm giá lên tới hơn 2.090 tỷ đồng. Trong khi đó, các cổ phiếu đi ngang ghi nhận dòng tiền khoảng 284,5 tỷ đồng.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/6. Ảnh: Vietstock

Phiên giao dịch ngày 12/6 chứng kiến diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. Áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều mã vốn hóa lớn, kéo toàn ngành giao dịch kém sôi động dù vẫn xuất hiện một số điểm sáng đơn lẻ.

Tâm điểm giảm giá thuộc về bộ ba cổ phiếu họ Vingroup. Trong đó, VHM gây chú ý khi mất 4,01%, trở thành một trong những mã tác động tiêu cực nhất đến diễn biến ngành. Cùng chiều, VRE giảm 1,89% và VIC lùi 0,26%.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn khác cũng không tránh khỏi áp lực bán. KDH giảm 1,07%, DXG mất 1,16%, PDR giảm 0,67%, KBC giảm 0,97%, DIG giảm 0,79%, trong khi NLG giảm mạnh 2,12%. Các mã BCM, HQC, IDJ, TAL, DXS và AAV cũng đồng loạt đóng cửa dưới tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, lực cầu vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu riêng lẻ. VPI tăng 1,15%, VC3 tăng 1,14%, IJC nhích 0,53%, trong khi KSF tăng 1,66%. Đáng chú ý nhất là AGG khi bứt phá 6,78%, trở thành cổ phiếu tăng mạnh hàng đầu trong ngành bất động sản phiên này. Một số mã khác như LDG tăng 2,45%, TIG tăng 1,54% và TDC tăng 1,35%, góp phần thu hẹp phần nào đà giảm chung của nhóm.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu giữ được trạng thái cân bằng khi đóng cửa tại mức tham chiếu như NVL, IDC, CEO, HDC, SIP, NRC và API.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/6. Ảnh: Vietstock

Lao dốc phút cuối, VN-Index bất ngờ giảm gần 7 điểm

Thị trường chứng khoán mở đầu phiên giao dịch cuối tuần đầy hy vọng khi tăng hơn 14 điểm, VN-Index tiến sát 1.815 điểm.

Tuy nhiên, lực bán gia tăng kiến toàn thời gian còn lại nhịp trượt dốc, chỉ số thu hẹp đà tăng. Thanh khoản phiên cuối tuần cải thiện nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp.

Tình trạng tiêu cực tiếp tục diễn biến phiên chiều, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh, khiến VN-Index lao dốc vào cuối phiên.

Đóng cửa phiên ngày 12/6, VN-Index giảm 6,96 điểm xuống 1.791,65 điểm. HNX-Index tăng 2,4 điểm lên 302,49 điểm, UPCoM-Index giảm 0,06 điểm xuống 126,35 điểm.

Thanh khoản thị trường nhích nhẹ 640 triệu cổ phiếu giao dịch, tương ứng giá trị 16.343 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh chỉ chiếm hơn 577 triệu đơn vị, phần còn lại đến từ các thỏa thuận.

Độ rộng thị trường ghi nhận 34 mã tăng trần, 265 mã tăng giá, 376 mã giảm giá, 24 mã giảm sàn. Rổ VN30 có 14 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 4 mã tham chiếu.

Nhóm đầu tư công chịu phân hóa, một số cổ phiếu tăng giá như CII +0.87%; GMD +0,53%; VSC +0,27%. Ngược lại, nhiều cổ phiếu điều chỉnh mạnh như GEX -3,28%; GEE -2,93%; CTD -1,12%; HHV -0,44%; VGC -0,48%;...

Nhóm cổ phiếu thép tiếp tục đỏ lửa khi HPG -0,43%; HSG -0,85% còn NKG đi ngang.

Tương tự đầu tư công, nhóm tài chính chịu phân hóa mạnh. Nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh như TPB +3,15%; SHB +1,1%; MSB +2,74%; TCB +1,3%; VIB +1,25%; VIX+1,19%; VCK +1,21%; VCI +0,85%. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu tăng dưới 1% như MBB, HDB, CTG,...

Ngược lại, nhiều cổ phiếu đỏ lửa như STB -0,56%; BID -0,85%; OCB -0,8%; SSI -0,57%; SHS -0,55%; VND -0,58%; HCM -1,64%;...

Về mức độ ảnh hưởng, 4 cổ phiếu “họ” Vingroup là VHM, VPL, VIC, VRE đều góp mặt trong top 10 cổ phiếu kéo VN-Index lao dốc, riêng VHM kéo mạnh nhất với gần 5 điểm giảm.

Ngược lại, GAS là cổ phiếu góp nhiều nhất với hơn 1 điểm tăng vào VN-Index. Các cổ phiếu còn lại có đóng góp nhưng không đáng kể như TCB, VJC, TPB, MSB, VCK,...

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 503 tỷ đồng. Cụ thể, chiều mua 1.631 tỷ đồng, chiều bán 2.135 tỷ đồng.

Khối ngoại giao dịch ảm đảm, khi FPT và SHB là 2 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất nhưng chỉ trên 50 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác ACB, VNM, MSB, VJC, FRT,... đều được mua ròng dưới 50 tỷ đồng.

Ngược lại, VIC bị bán ròng hơn 88 tỷ đồng;, VHM bị bán ròng hơn 77 tỷ đồng. Ngoài ra, MBB, MWG, VPB, HDB, DXG,... đều bị bán ròng dưới 60 tỷ đồng.

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