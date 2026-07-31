Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 9 điểm

Dòng tiền thận trọng, cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ

Kết phiên giao dịch ngày 31/7, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 1 mã tăng trần, 23 mã tăng giá và 49 mã giảm giá, 3 mã giảm sàn.

Phiên giao dịch cuối tháng 7 ghi nhận diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản khi chỉ số ngành dừng ở 145,68 điểm, giảm 2,40 điểm, tương đương 1,62%.

Dòng tiền cũng phản ánh tâm lý thận trọng khi giá trị giao dịch ở nhóm cổ phiếu giảm đạt khoảng 1.705,7 tỷ đồng, vượt đáng kể so với 1.370,6 tỷ đồng ở nhóm tăng giá.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7/2026. Ảnh: Vietstock

Theo diễn biến bảng điện tử cho thấy, mã VIC của Vingroup là cổ phiếu chịu áp lực mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn khi giảm 2,68% so với phiên giao dịch liền kề, xuống 214.100 đồng/cổ phiếu, qua đó trở thành lực cản đáng kể đối với diễn biến chung của ngành.

Ngoài VIC, 2 mã còn lại trong nhóm cổ phiếu trụ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều ghi nhận sắc xanh, mã VRE của Vincom Retail tăng 2,06% lên 24.800 đồng/cổ phiếu và mã VHM của Vinhomes tăng 0,14% lên 148.100 đồng/cổ phiếu - dù biên độ tăng không lớn, đây vẫn là cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa cao nhất duy trì trạng thái tích cực, góp phần thu hẹp mức giảm của toàn ngành.

Cùng chiều suy giảm với VIC, nhiều mã bất động sản khác cũng chìm trong sắc đỏ như PDR (-3,38%), DXS (-3,04%), DXG (-2,83%), CEO (-2,56%), AGG (-2,55%), BCM (-1,65%), VPI (-1,54%), DIG (-1,47%), TCH (-1,30%), VC3 (-1,16%) và KBC (-0,89%).

Trong khi đó, NVL đóng cửa tại mốc tham chiếu, cho thấy trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán sau nhiều phiên biến động.

Ở chiều tích cực, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ. NLG cũng ghi nhận mức tăng 3,02%, trong khi IDC tăng 0,31% và KSF nhích 0,38%.



Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, diễn biến tiếp tục phân hóa. Một số mã tăng mạnh như CLI (+6,06%) hay TTL (+6,97%), nhưng quy mô vốn hóa khiêm tốn khiến tác động lên chỉ số ngành không đáng kể. Ngược lại, nhiều cổ phiếu vẫn giảm trên 1 - 3%, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền.

Thậm chí, mã TAL của Taseco Land còn ghi nhận tăng kịch trần với mức tăng 6,97% lên 22.250 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản ghi nhận 351,3 nghìn đơn vị khớp lệnh và tình trạng trắng bên bán diễn ra xuyên suốt phiên.

Diễn biến cổ phiếu TAL của Taseco Land khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7. Biểu đồ: FireAnt

Đà tăng trần này diễn ra trong bối cảnh, mới đây, Taseco Land thông qua phương án nhận chuyển nhượng hơn 2,6 triệu cổ phần, tương đương 75% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng Plaschem (gọi tắt là Plaschem) từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam. Giá trị chuyển nhượng tính theo mệnh giá là 262,5 tỷ đồng (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần).

Sau giao dịch, Plaschem sẽ trở thành công ty con của Taseco Land.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7. Ảnh: Vietstock

VN-Index mất gần 9 điểm trong phiên cuối tháng, áp lực bán dâng cao



Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 31/7 với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trong những phút cuối.



Theo diễn biến trên đồ thị, VN-Index đóng cửa tại 1.735,78 điểm, giảm 8,88 điểm, tương đương 0,51% so với phiên trước. Chỉ số duy trì trạng thái giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng xu hướng suy yếu rõ rệt từ đầu giờ chiều, đặc biệt sau 14 giờ khi lực bán lan rộng khiến VN-Index liên tục lùi sâu và đóng cửa ở vùng thấp nhất trong ngày.



Thanh khoản thị trường đạt hơn 762,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 19.000 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 607,2 triệu cổ phiếu, phần còn lại đến từ các giao dịch thỏa thuận.



Độ rộng thị trường ghi nhận 43 mã tăng trần, 290 mã tăng giá và 394 mã giảm giá, 35 mã giảm sàn. Trong rổ VN30 có 10 mã tăng giá, 18 mã giảm giá và 2 mã tham chiếu.



Nhóm đầu tư công ghi nhận diễn biến phân hoá với GEX +1,81%; VSC +1,1%; GMD +0,79%; CTD +3,21%;... Ở chiều ngược lại, nhiều mã phủ sắc đỏ như CII -2,24%; VCG -0,96%;...



Tương tự, nhóm cổ phiếu thép cũng ghi nhận phân hoá với HPG -0,46%; HSG -1,83% và NKG -1,35%;...



Về mức độ ảnh hưởng, VIC là nhân tố gây áp lực mạnh nhất khi lấy đi tới 9,43 điểm của VN-Index, gần như triệt tiêu toàn bộ nỗ lực nâng đỡ từ các mã tăng giá. Ở chiều ngược lại, VCB đóng vai trò trụ cột khi đóng góp 5,20 điểm, tiếp theo là BID (+1,18 điểm), CTG (+0,58 điểm), FRT (+0,33 điểm), VRE (+0,25 điểm),...



Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 362,89 tỷ đồng. Cụ thể, chiều mua hơn 2.489 tỷ đồng, chiều bán hơn 2.852 tỷ đồng. Cổ phiếu VHM bị khối ngoại bán ròng hơn 249 tỷ đồng. Các mã khác như TCB, VPB, NVL, ACB, VIX,... đều là những mã bị bán dưới 100 tỷ đồng.



Ngược lại, VCB được khối ngoại mua nhiều nhất với giá trị hơn 270 tỷ đồng; theo sau là FPT với 119,44 tỷ đồng. Ngoài ra, VIC, VRE, VRT, VNM, BSR,... đang được mua với giá trị dưới 82 tỷ đồng mỗi mã.

