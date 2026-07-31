Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Nhà đất
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 15:43 GMT+7

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 9 điểm

+ aA -
Anh Văn Thứ sáu, ngày 31/07/2026 15:43 GMT+7
Phiên cuối tháng 7, cổ phiếu bất động sản chịu áp lực bán mạnh, VN-Index mất gần 9 điểm. Trong khi VIC lao dốc kéo thị trường giảm, TAL tăng trần nhờ thông tin thâu tóm doanh nghiệp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dòng tiền thận trọng, cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ

Kết phiên giao dịch ngày 31/7, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 1 mã tăng trần, 23 mã tăng giá và 49 mã giảm giá, 3 mã giảm sàn.

Phiên giao dịch cuối tháng 7 ghi nhận diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản khi chỉ số ngành dừng ở 145,68 điểm, giảm 2,40 điểm, tương đương 1,62%.

Dòng tiền cũng phản ánh tâm lý thận trọng khi giá trị giao dịch ở nhóm cổ phiếu giảm đạt khoảng 1.705,7 tỷ đồng, vượt đáng kể so với 1.370,6 tỷ đồng ở nhóm tăng giá.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7/2026. Ảnh: Vietstock

Theo diễn biến bảng điện tử cho thấy, mã VIC của Vingroup là cổ phiếu chịu áp lực mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn khi giảm 2,68% so với phiên giao dịch liền kề, xuống 214.100 đồng/cổ phiếu, qua đó trở thành lực cản đáng kể đối với diễn biến chung của ngành.

Ngoài VIC, 2 mã còn lại trong nhóm cổ phiếu trụ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều ghi nhận sắc xanh, mã VRE của Vincom Retail tăng 2,06% lên 24.800 đồng/cổ phiếu và mã VHM của Vinhomes tăng 0,14% lên 148.100 đồng/cổ phiếu - dù biên độ tăng không lớn, đây vẫn là cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa cao nhất duy trì trạng thái tích cực, góp phần thu hẹp mức giảm của toàn ngành.

Cùng chiều suy giảm với VIC, nhiều mã bất động sản khác cũng chìm trong sắc đỏ như PDR (-3,38%), DXS (-3,04%), DXG (-2,83%), CEO (-2,56%), AGG (-2,55%), BCM (-1,65%), VPI (-1,54%), DIG (-1,47%), TCH (-1,30%), VC3 (-1,16%) và KBC (-0,89%).

Trong khi đó, NVL đóng cửa tại mốc tham chiếu, cho thấy trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán sau nhiều phiên biến động.

Ở chiều tích cực, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ. NLG cũng ghi nhận mức tăng 3,02%, trong khi IDC tăng 0,31% và KSF nhích 0,38%.

Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, diễn biến tiếp tục phân hóa. Một số mã tăng mạnh như CLI (+6,06%) hay TTL (+6,97%), nhưng quy mô vốn hóa khiêm tốn khiến tác động lên chỉ số ngành không đáng kể. Ngược lại, nhiều cổ phiếu vẫn giảm trên 1 - 3%, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền.

Thậm chí, mã TAL của Taseco Land còn ghi nhận tăng kịch trần với mức tăng 6,97% lên 22.250 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản ghi nhận 351,3 nghìn đơn vị khớp lệnh và tình trạng trắng bên bán diễn ra xuyên suốt phiên.

Diễn biến cổ phiếu TAL của Taseco Land khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7. Biểu đồ: FireAnt

Đà tăng trần này diễn ra trong bối cảnh, mới đây, Taseco Land thông qua phương án nhận chuyển nhượng hơn 2,6 triệu cổ phần, tương đương 75% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng Plaschem (gọi tắt là Plaschem) từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam. Giá trị chuyển nhượng tính theo mệnh giá là 262,5 tỷ đồng (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần).

Sau giao dịch, Plaschem sẽ trở thành công ty con của Taseco Land.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7. Ảnh: Vietstock

VN-Index mất gần 9 điểm trong phiên cuối tháng, áp lực bán dâng cao

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 31/7 với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trong những phút cuối.

Theo diễn biến trên đồ thị, VN-Index đóng cửa tại 1.735,78 điểm, giảm 8,88 điểm, tương đương 0,51% so với phiên trước. Chỉ số duy trì trạng thái giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng xu hướng suy yếu rõ rệt từ đầu giờ chiều, đặc biệt sau 14 giờ khi lực bán lan rộng khiến VN-Index liên tục lùi sâu và đóng cửa ở vùng thấp nhất trong ngày.

Thanh khoản thị trường đạt hơn 762,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 19.000 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 607,2 triệu cổ phiếu, phần còn lại đến từ các giao dịch thỏa thuận.

Độ rộng thị trường ghi nhận 43 mã tăng trần, 290 mã tăng giá và 394 mã giảm giá, 35 mã giảm sàn. Trong rổ VN30 có 10 mã tăng giá, 18 mã giảm giá và 2 mã tham chiếu.

Nhóm đầu tư công ghi nhận diễn biến phân hoá với GEX +1,81%; VSC +1,1%; GMD +0,79%; CTD +3,21%;... Ở chiều ngược lại, nhiều mã phủ sắc đỏ như CII -2,24%; VCG -0,96%;...

Tương tự, nhóm cổ phiếu thép cũng ghi nhận phân hoá với HPG -0,46%; HSG -1,83% và NKG -1,35%;...

Về mức độ ảnh hưởng, VIC là nhân tố gây áp lực mạnh nhất khi lấy đi tới 9,43 điểm của VN-Index, gần như triệt tiêu toàn bộ nỗ lực nâng đỡ từ các mã tăng giá. Ở chiều ngược lại, VCB đóng vai trò trụ cột khi đóng góp 5,20 điểm, tiếp theo là BID (+1,18 điểm), CTG (+0,58 điểm), FRT (+0,33 điểm), VRE (+0,25 điểm),...

Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 362,89 tỷ đồng. Cụ thể, chiều mua hơn 2.489 tỷ đồng, chiều bán hơn 2.852 tỷ đồng. Cổ phiếu VHM bị khối ngoại bán ròng hơn 249 tỷ đồng. Các mã khác như TCB, VPB, NVL, ACB, VIX,... đều là những mã bị bán dưới 100 tỷ đồng.

Ngược lại, VCB được khối ngoại mua nhiều nhất với giá trị hơn 270 tỷ đồng; theo sau là FPT với 119,44 tỷ đồng. Ngoài ra, VIC, VRE, VRT, VNM, BSR,... đang được mua với giá trị dưới 82 tỷ đồng mỗi mã.

Tham khảo thêm

VN-Index tăng gần 12 điểm, cổ phiếu bất động sản hút hơn 2.300 tỷ đồng

VN-Index tăng gần 12 điểm, cổ phiếu bất động sản hút hơn 2.300 tỷ đồng

Cú rơi cuối phiên cuốn phăng thành quả hồi phục, nhiều cổ phiếu bất động sản giảm sàn

Cú rơi cuối phiên cuốn phăng thành quả hồi phục, nhiều cổ phiếu bất động sản giảm sàn

Những cổ phiếu bất động sản nào rớt giá mạnh nhất trong tuần qua?

Những cổ phiếu bất động sản nào rớt giá mạnh nhất trong tuần qua?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?

Vingroup vừa chính thức công bố VinFast là tên gọi của sân vận động quy mô 135.000 chỗ ngồi thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, công trình được định hướng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.

Nghị quyết 21-NQ/TW: Căn hộ chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình

Nhà đất
Nghị quyết 21-NQ/TW: Căn hộ chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình

Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó, Bộ Xây dựng tính thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI xây nhà ở công nhân

Nhà đất
Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó, Bộ Xây dựng tính thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI xây nhà ở công nhân

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Nhà đất
Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Bộ Xây dựng nói gì về kiến nghị bình ổn giá vật liệu xây dựng?

Nhà đất
Bộ Xây dựng nói gì về kiến nghị bình ổn giá vật liệu xây dựng?

Đọc thêm

Chủ tịch VFA: Doanh nghiệp khó thu mua lúa trực tiếp từ nông dân do vướng các quy định về thanh toán, chứng từ
Nhà nông

Chủ tịch VFA: Doanh nghiệp khó thu mua lúa trực tiếp từ nông dân do vướng các quy định về thanh toán, chứng từ

Nhà nông

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động làm việc với phía Philippines, thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa hiệp hội lương thực hai nước nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan xuất khẩu gạo; đồng thời tiếp tục có giải pháp điều hành linh hoạt để giữ mặt bằng giá lúa ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua, bảo đảm người trồng lúa có lãi...

Lịch phát sóng trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu những ngày nào?
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu những ngày nào?

Thể thao

Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 chặng 1 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 31/7. Xem trực tiếp các trận đấu đỉnh cao của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trên hệ thống VTVcab và VTVprime.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa
Thời sự

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tinh thần của lãnh đạo thành phố cũng như mong mỏi của người dân là hướng tới mục tiêu đến năm 2035 xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa, bắt đầu từ nền tảng các xã, phường.

Gần đạt doanh thu tỷ đô, nhưng 'The Odyssey' vẫn bị chê bai
Văn hóa - Giải trí

Gần đạt doanh thu tỷ đô, nhưng "The Odyssey" vẫn bị chê bai

Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm điện ảnh "The Odyssey" đang phá đảo phòng vé toàn cầu với doanh thu khổng lồ. Dù vậy siêu phẩm này lại vấp phải những lời chê bai gay gắt về nội dung kịch bản.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Bắc Ninh, xã Chi Lăng thành lập 5 thôn mới, cử 5 Trưởng thôn lâm thời (địa phận Quế Võ cũ)
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Bắc Ninh, xã Chi Lăng thành lập 5 thôn mới, cử 5 Trưởng thôn lâm thời (địa phận Quế Võ cũ)

Nhà nông

Sáp nhập thôn thành công, UBND xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh (địa phận Quế Võ cũ) công bố các quyết định cử Trưởng thôn lâm thời đối với 5 thôn mới được thành lập sau sắp xếp, sáp nhập, gồm: thôn Phúc Hưng, thôn Đại Toán, thôn Yên Giả, thôn Đồng Mai và thôn Quảng Lãm.

Cuba có chính sách mới về nhà ở, những đối tượng nào sẽ được ưu tiên cấp nhà?
Nhà nông

Cuba có chính sách mới về nhà ở, những đối tượng nào sẽ được ưu tiên cấp nhà?

Nhà nông

Dự thảo luật Nhà ở mới của Cuba hướng đến mục tiêu đảm bảo không để gia đình dễ bị tổn thương nào gặp khó khăn về nhà ở.

Bắt tạm giam 2 tình nguyện viên Hội Cựu thanh niên xung phong ở Đắk Lắk bị cáo buộc tham ô tài sản
Pháp luật

Bắt tạm giam 2 tình nguyện viên Hội Cựu thanh niên xung phong ở Đắk Lắk bị cáo buộc tham ô tài sản

Pháp luật

Hai tình nguyện viên của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk bị cáo buộc chiếm đoạt 15,5 triệu đồng tiền quyên góp rồi chia nhau sử dụng.

“Lá chắn” bảo vệ nông dân trước bệnh lao nơi xứ Lạng
Xã hội

“Lá chắn” bảo vệ nông dân trước bệnh lao nơi xứ Lạng

Xã hội

Những năm qua, nhờ các chương trình tầm soát sức khỏe chủ động và mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường, hàng ngàn nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn, đã được phát hiện, điều trị kịp thời các bệnh lý về phổi – trong đó có bệnh lao, vơi đi gánh nặng lo toan kinh tế…

Nghiêm Xuân Tú chỉ ra điều yên tâm nhất của ĐT Việt Nam, cảnh báo một điểm cần đặc biệt dè chừng trước Singapore
Thể thao

Nghiêm Xuân Tú chỉ ra điều yên tâm nhất của ĐT Việt Nam, cảnh báo một điểm cần đặc biệt dè chừng trước Singapore

Thể thao

Trước cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Singapore tại ASEAN Cup 2026, cựu tuyển thủ Nghiêm Xuân Tú tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ sức giành chiến thắng. Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra một điểm mà ĐT Việt Nam cần đặc biệt lưu ý nếu muốn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm.

REE báo 'bỏ túi' 7,5 tỷ đồng lợi nhuận 1 ngày nhưng vẫn cầm cố loạt 'át chủ bài' để bảo đảm khoản vay
Khoa học Công nghệ

REE báo "bỏ túi" 7,5 tỷ đồng lợi nhuận 1 ngày nhưng vẫn cầm cố loạt "át chủ bài" để bảo đảm khoản vay

Khoa học Công nghệ

Nửa đầu năm 2026, REE ghi nhận lợi nhuận tăng 9% và hoàn thành 61% kế hoạch năm. Năng lượng, cơ điện lạnh là động lực tăng trưởng, trong khi mảng bất động sản tiếp tục suy giảm.

Dấu ấn nổi bật của bóng bàn CAND - T&T tại giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc
Thể thao

Dấu ấn nổi bật của bóng bàn CAND - T&T tại giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Thể thao

17 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ và ngôi Nhất toàn đoàn tại Đà Nẵng không chỉ khẳng định vị thế của bóng bàn CAND - T&T ở các giải trẻ, mà còn cho thấy những chuyển động tích cực trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng kế cận và đầu tư dài hạn cho bóng bàn thành tích cao Việt Nam.

4 loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá 48 giờ, hâm nóng lại vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc
Xã hội

4 loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá 48 giờ, hâm nóng lại vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc

Xã hội

Nhiều người cho rằng bảo quản thức ăn trong tủ lạnh có thể ngăn chặn hoàn toàn vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo có ít nhất 4 nhóm thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá 48 giờ vì vẫn có nguy cơ sinh vi khuẩn, tạo độc tố gây ngộ độc dù đã được hâm nóng lại.

Truyền thông: Đức tìm cách lách luật để điều quân NATO tới biên giới Nga
Thế giới

Truyền thông: Đức tìm cách lách luật để điều quân NATO tới biên giới Nga

Thế giới

Theo một cuộc điều tra chung của hai tờ báo The Telegraph và Die Welt, chính phủ Đức đang xây dựng một “kế hoạch bí mật” nhằm ngăn chặn chính quyền các bang cản trở việc triển khai quân đội NATO đến biên giới Nga.

Paul Doumer - lịch sử cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, mang tên Toàn quyền Đông Dương, trị giá 6,2 triệu franc
Đông Tây - Kim Cổ

Paul Doumer - lịch sử cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, mang tên Toàn quyền Đông Dương, trị giá 6,2 triệu franc

Đông Tây - Kim Cổ

Sau hơn 120 năm, Paul Doumer - Cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, do Pháp xây dựng, sau nổi tiếng Đông Dương trị giá 6,2 triệu franc mà bây giờ là cầu Long Biên - một trong những chứng nhân lịch sử của đất nước.

Thầm lặng giữ dòng điện nơi vùng biên Chư Prông
Xã hội

Thầm lặng giữ dòng điện nơi vùng biên Chư Prông

Xã hội

Giữa địa bàn biên giới rộng lớn với địa hình phức tạp và lưới điện nhiều nguồn, những cán bộ quản lý vận hành của Điện lực Chư Prông vẫn ngày đêm âm thầm đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục đến từng hộ dân. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà là sự tận tâm, trách nhiệm của những người luôn "đi trước vầng thái dương".

MSB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ
Doanh nghiệp

MSB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng gần 7,9%; tổng tài sản đạt gần 441.000 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn và chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát, phản ánh mức tăng trưởng ổn định, bền vững và nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Nhà văn Việt Nam từng ước nguyện giành giải Nobel là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà văn Việt Nam từng ước nguyện giành giải Nobel là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

“Cả một đời tôi, tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy phải ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu”.

Nữ Nghệ sĩ Ưu tú sinh ra trong gia đình nghệ thuật danh giá nhất nhì Hà Thành, sang Pháp làm dâu ở biệt thự 4.000m2
Văn hóa - Giải trí

Nữ Nghệ sĩ Ưu tú sinh ra trong gia đình nghệ thuật danh giá nhất nhì Hà Thành, sang Pháp làm dâu ở biệt thự 4.000m2

Văn hóa - Giải trí

Được mệnh danh là mỹ nhân Hà thành, từng được phong Nghệ sĩ Ưu tú vì những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, nay nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống khá bình lặng tại Pháp.

Nghị quyết 21-NQ/TW: Mua lại dự án nhà ở 'đắp chiếu', bổ sung quỹ nhà ở công
Nhà đất

Nghị quyết 21-NQ/TW: Mua lại dự án nhà ở "đắp chiếu", bổ sung quỹ nhà ở công

Nhà đất

Nghị quyết 21-NQ/TW mở hướng xử lý các dự án bất động sản đình trệ khi đề xuất thí điểm Nhà nước mua lại những dự án nhà ở thương mại không còn khả năng triển khai, qua đó khơi thông nguồn lực "đóng băng" và bổ sung quỹ nhà ở công phục vụ an sinh.

Một chiếc xe cho cả nhà: VF MPV 7 rộng cả 3 hàng ghế, chạy êm, nuôi xe nhàn
Doanh nghiệp

Một chiếc xe cho cả nhà: VF MPV 7 rộng cả 3 hàng ghế, chạy êm, nuôi xe nhàn

Doanh nghiệp

VF MPV 7 mang đến gói giá trị “ba trong một”: không gian chở đủ 7 người vẫn “rộng chân”, mạnh mẽ để đi đường xa và tiện nghi dồi dào. Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng trong tháng 7 càng khiến mẫu MPV điện lọt vào tầm ngắm của nhiều gia đình.

Giá vàng hôm nay mới nhất (31/7): Vàng SJC tiếp đà tăng, khách hàng 'mất hút' tại các nhà vàng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (31/7): Vàng SJC tiếp đà tăng, khách hàng "mất hút" tại các nhà vàng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 31/7, vàng SJC tiếp đà tăng còn vàng nhẫn bất ngờ giảm so với đầu giờ sáng nay. Hàng loạt cửa hàng tiếp tục ế ẩm, khách giao dịch ngày càng vắng.

Cầu thủ “nghèo nhất” U23 Việt Nam năm nào vượt qua khó khăn, vươn lên thành trụ cột ở ĐT Việt Nam
Thể thao

Cầu thủ “nghèo nhất” U23 Việt Nam năm nào vượt qua khó khăn, vươn lên thành trụ cột ở ĐT Việt Nam

Thể thao

Mặc dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, song hậu vệ ĐT Việt Nam Phạm Xuân Mạnh đã vượt qua nghịch cảnh để gặt hái thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống sung tung.

15km sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị cạn khiến dư luận xôn xao, chính quyền giải thích lý do
Nhà nông

15km sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị cạn khiến dư luận xôn xao, chính quyền giải thích lý do

Nhà nông

Theo chính quyền địa phương, sông Đakrông đoạn qua xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị dài khoảng 15km bị cạn là do tác động của con người.

Quy định đặc biệt về cách tính ngày nghỉ phép năm của người lao động trong năm 2026
Xã hội

Quy định đặc biệt về cách tính ngày nghỉ phép năm của người lao động trong năm 2026

Xã hội

Tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đều có quyền được nghỉ hàng năm (nghỉ phép năm). Tuy nhiên, số ngày nghỉ phép của mỗi người không giống nhau mà được xác định căn cứ vào điều kiện làm việc, tính chất công việc và thời gian làm việc cho người sử dụng lao động.

Franco Baresi qua đời: Tạm biệt “Piscinin”, số 6 bất tử của AC Milan
Thể thao

Franco Baresi qua đời: Tạm biệt “Piscinin”, số 6 bất tử của AC Milan

Thể thao

Franco Baresi, một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đã qua đời ở tuổi 66. Di sản ông để lại không chỉ nằm ở 719 trận đấu, 6 chức vô địch Serie A hay 3 chiếc Cúp C1 châu Âu mà còn là câu chuyện về lòng trung thành hiếm có: Ở lại khi AC Milan xuống hạng, cùng đội bóng bước qua khủng hoảng rồi dẫn dắt “Rossoneri” lên đỉnh thế giới.

Việt Nam xuất khẩu sầu riêng đạt trên 1 tỷ USD, Trung Quốc chiếm 91%, thị trường Ấn Độ tiềm năng ra sao?
Nhà nông

Việt Nam xuất khẩu sầu riêng đạt trên 1 tỷ USD, Trung Quốc chiếm 91%, thị trường Ấn Độ tiềm năng ra sao?

Nhà nông

6 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,08 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất khi đạt kim ngạch 987,9 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 91% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Việc Ấn Độ nhập khẩu chính ngạch sầu riêng sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này trong thời gian tới.

TP.HCM kiên quyết xử lý cơ sở để trẻ em, học sinh, sinh viên chơi game quá giờ quy định
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiên quyết xử lý cơ sở để trẻ em, học sinh, sinh viên chơi game quá giờ quy định

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử để trẻ em, học sinh, sinh viên tụ tập, chơi game quá giờ quy định; thu hồi giấy chứng nhận đối với cơ sở gian dối để được cấp phép.

Nhan sắc không tuổi của biểu tượng màn ảnh Hàn Quốc Lee Young Ae
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc không tuổi của biểu tượng màn ảnh Hàn Quốc Lee Young Ae

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae vừa khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện rạng rỡ tại một sự kiện ở Seoul. Ở tuổi 55, cô tiếp tục khẳng định sức hút vượt thời gian với nhan sắc trẻ trung cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Ông Trump dội gáo nước lạnh vào giấc mơ của Kiev
Thế giới

Ông Trump dội gáo nước lạnh vào giấc mơ của Kiev

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump cho biết nước này phải thận trọng khi chia sẻ "vũ khí đặc biệt" của mình.

Cựu cầu thủ, BLV bóng đá Quốc Hưng qua đời: Đồng đội, đồng nghiệp đau xót, gửi lời tiễn biệt
Thể thao

Cựu cầu thủ, BLV bóng đá Quốc Hưng qua đời: Đồng đội, đồng nghiệp đau xót, gửi lời tiễn biệt

Thể thao

Sự ra đi đột ngột của cựu cầu thủ, HLV và bình luận viên Trịnh Quốc Hưng (thường được biết đến với biệt danh “Hưng Chốc”) ở tuổi 44 đã để lại nỗi bàng hoàng cho cộng đồng bóng đá Việt Nam. Trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi thông tin được xác nhận, hàng loạt cựu cầu thủ, bình luận viên, đồng nghiệp và các tổ chức bóng đá đã đồng loạt bày tỏ niềm tiếc thương trên mạng xã hội, cùng nhìn lại những dấu ấn mà anh để lại trong cả sự nghiệp sân cỏ lẫn truyền hình thể thao.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

2

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

3

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

4

BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

5

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao