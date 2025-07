Phiên giao dịch ngày 25/7, cổ phiếu bất động sản SJS của Công ty CP SJ Group (Sudico) vẫn tiếp tục đà tăng của các phiên trước đó. Mở cửa phiên giao dịch, cổ phiếu SJS đã tăng 6,14% lên mức 159.000 tỷ đồng.

Mức giá này đưa cổ phiếu SJS thành doanh nghiệp bất động sản đắt giá nhì sàn chứng khoán ngành bất động sản sau cổ phiếu NTC của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Trong quá khứ, cơn sốt năm 2007 của thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SJS có thời điểm lên tới 728.000 đồng/cổ phiếu (khoảng 45 USD khi đó) và trở thành cái tên đắt giá nhất nhì thị trường.

Diễn biến cổ phiếu bất động sản SJS khi kết phiên giao dịch cuối tuần ngày 25/7. Ảnh: FireAnt

Đáng chú ý, cổ phiếu SJS đã tăng trần 5 phiên liên tiếp trước đó. Sau 6 phiên giao dịch, cổ phiếu SJS đã tăng gần 49%. Với gần 115 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của SJ Group hiện đạt trên 17.200 tỷ đồng.

Cổ phiếu SJS bắt đầu tăng mạnh sau khi công ty thông báo ngày 31/7 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, SJ Group sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu (các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2024) tỷ lệ 75,1% và thưởng cổ phiếu 83,9%.

Tổng tỷ lệ thực hiện là 159% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 159 cổ phiếu mới). Tổng số lượng phát hành dự kiến là 182,6 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ mức 1.148 đồng tỷ lên 2.974 tỷ đồng. Đây là đợt trả gộp lớn nhất của SJ Group.

Chủ tịch Sudico không nắm cổ phần, tài sản là ẩn số?

Một điểm đáng chú ý là dù cổ phiếu SJS tăng gần 50% chỉ trong thời gian ngắn và chuẩn bị bước vào giai đoạn chia cổ tức hấp dẫn, nhưng ông Bùi Quang Bách, Chủ tịch HĐQT Sudico không ghi nhận sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại thời điểm kết thúc quý 2/2025 (30/6). Thông tin này xuất hiện trong báo cáo quản trị bán niên mà công ty công bố.

Điều này dẫn đến một nghịch lý thú vị: Cổ phiếu công ty do ông làm Chủ tịch đang tăng giá mạnh, mang lại lợi nhuận đáng kể cho cổ đông, nhưng bản thân ông, xét theo công bố chính thức thì ông lại không hưởng lợi gì về tài chính từ diễn biến này.

Dù có thể ông Bách nắm giữ cổ phần thông qua pháp nhân hoặc cá nhân khác, hoặc chưa đăng ký sở hữu chính thức, nhưng việc người đứng đầu doanh nghiệp không trực tiếp sở hữu cổ phiếu vẫn khiến thị trường đặt dấu hỏi về mức độ đồng hành và gắn bó lợi ích giữa lãnh đạo và cổ đông.

Ảnh chụp màn hình: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025.

Sudico hiện là công ty con của Tổng công ty Sông Đà - đang nắm giữ 36% vốn. Doanh nghiệp này từng nổi tiếng với các dự án như Nam An Khánh, Văn La - Văn Khê, Bắc An Khánh… với quỹ đất lớn, tiềm năng khai thác dài hạn.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh của Sudico diễn biến trầm lắng do vướng mắc về thủ tục đầu tư, pháp lý dự án và sự thay đổi nhân sự cấp cao. Lợi nhuận không ổn định, thị giá cổ phiếu SJS từng có thời gian dài lình xình dưới vùng 30.000 đồng, ít được chú ý trên thị trường.

Đợt chia cổ tức, cổ phiếu thưởng lần này được xem là động thái lấy lại niềm tin từ cổ đông, đồng thời hé lộ phần nào kế hoạch tài chính và định hướng phát triển mới của ban lãnh đạo.

Dù đà tăng của SJS là ấn tượng, giới phân tích cũng cảnh báo nhà đầu tư nên cẩn trọng với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, nhất là sau ngày chốt quyền 2/8, khi động lực “hưởng quyền” không còn. Việc cổ phiếu tăng liên tục trong thời gian ngắn cũng dễ dẫn tới hành vi chốt lời hoặc đảo hàng từ dòng tiền đầu cơ.

Bên cạnh đó, yếu tố nội tại như tiến độ pháp lý của các dự án, dòng tiền hoạt động, chiến lược kinh doanh dài hạn vẫn cần được theo dõi chặt chẽ nếu nhà đầu tư muốn gắn bó với cổ phiếu SJS ở tầm trung và dài hạn.



Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 143 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 67 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.



Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, SJ Group đặt mục tiêu doanh thu tổ hợp đạt 1.211 tỷ đồng, cao hơn 1,8 lần kết quả năm 2024, và kế hoạch lợi nhuận kỳ vọng đạt 753 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm trước.