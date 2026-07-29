Cổ phiếu công nghệ hút hơn 434 tỷ đồng, VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm

Dòng tiền hơn 434 tỷ đồng "đỡ" cổ phiếu công nghệ, FPT dẫn sóng

Khép lại phiên giao dịch ngày 29/7, chỉ số ngành công nghệ tăng 3,11 điểm, tương đương 2,23%, lên 142,81 điểm. Dù vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh đầu tháng 7, diễn biến phiên này cho thấy tín hiệu cải thiện sau chuỗi giảm kéo dài gần một tháng.

Dòng tiền cũng ghi nhận sự chênh lệch rất lớn giữa bên mua và bên bán khi giá trị giao dịch ở các mã tăng đạt khoảng 434,5 tỷ đồng, trong khi các mã giảm chỉ ghi nhận khoảng 2,8 tỷ đồng và nhóm đi ngang khoảng 0,1 tỷ đồng.

Diễn biến chỉ số nhóm cổ phiếu công nghệ khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7. Biểu đồ: FireAnt

Tâm điểm của nhóm công nghệ tiếp tục là FPT. Cổ phiếu này tăng 3,33%, lên 65.100 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 6,11 triệu đơn vị, đồng thời trở thành mã thu hút thanh khoản lớn nhất ngành. Với tỷ trọng vốn hóa cao, FPT đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số công nghệ trong phiên.

Bên cạnh FPT, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như CMG tăng 0,42% lên 23.950 đồng/cổ phiếu; GEE tăng nhẹ 0,16% lên 63.600 đồng/cổ phiếu; SGT tăng 1%; ITD tăng 1,45% và BTH tăng gần 1%.

Đáng chú ý, DDG là cổ phiếu tăng mạnh nhất nhóm khi bật tăng 12,5%, lên 900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản của mã này chỉ đạt hơn 223.700 cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với FPT nên mức độ ảnh hưởng đến chỉ số ngành không lớn.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số mã. ELC giảm 2%, xuống 14.700 đồng/cổ phiếu; CMT giảm 1%; TTN giảm 0,83%; ST8 giảm 0,78%. Trong nhóm thanh khoản thấp, TGP là mã giảm mạnh nhất với mức giảm 5,08%.

Nhiều cổ phiếu khác như AME, CJC, DHP, EMG, HLS, HPT và KIP đóng cửa tại giá tham chiếu, thanh khoản ở mức rất thấp hoặc không phát sinh giao dịch.

Mặc dù phiên tăng điểm giúp cải thiện tâm lý thị trường, đồ thị diễn biến chỉ số ngành cho thấy công nghệ vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh nếu xét trên khung thời gian một tháng. Từ vùng trên 170 điểm vào cuối tháng 6, chỉ số đã lùi về quanh 143 điểm trước khi hồi phục trong phiên 29/7.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7. Ảnh: Vietstock

VN-Index bứt phá 24 điểm, dòng tiền lan tỏa toàn thị trường

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 29/7 khi VN-Index tăng mạnh hơn 24 điểm, lấy lại mốc 1.700 điểm nhờ lực cầu lan tỏa trên nhiều nhóm ngành.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 24,06 điểm (+1,43%) lên 1.704,68 điểm. Chỉ số dao động trong biên độ từ 1.675,19 - 1.705,31 điểm, với thanh khoản khớp lệnh đạt hơn 457,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 14.388 tỷ đồng.

Dòng tiền có sự cải thiện rõ rệt và tập trung vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, bất động sản là ngành tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 2,95%, giá trị giao dịch hơn 3.079 tỷ đồng. Xếp ngay sau là công nghệ khi chỉ số ngành tăng 2,23%, thu hút khoảng 437,5 tỷ đồng, cho thấy lực cầu quay trở lại sau chuỗi phiên điều chỉnh.

Nhiều nhóm ngành khác cũng đồng thuận đi lên như hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng 1,85%, năng lượng tăng 1,61%, vật liệu cơ bản tăng 1,57%, viễn thông tăng 1,49% và công nghiệp tăng 1,11%. Trong khi đó, chăm sóc sức khỏe là nhóm hiếm hoi giảm điểm với mức giảm 0,21%.

Đáng chú ý, nhóm tài chính chỉ tăng nhẹ 0,2% nhưng vẫn dẫn đầu về thanh khoản toàn thị trường với giá trị giao dịch gần 4.638 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền vẫn duy trì ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 90 tỷ đồng. Cụ thể, chiều mua 1.959 tỷ đồng, chiều bán 2.049 tỷ đồng. Cổ phiếu VHM tiếp tục bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường với hơn 227 tỷ đồng; theo sau là VIX gần 77 tỷ đồng; HDB 66 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB, ACB, VPB, SSI, NLV,... cùng bị bán ròng dưới 50 tỷ đồng.

Ngược lại, HPG và VIC tiếp tục được khối ngoại gom hàng khi mua ròng lần lượt hơn 140 tỷ đồng và 121 tỷ đồng. Ngoài ra, CTG, FPT, MSN, VNM, SHB,... đều được mua ròng dưới 75 tỷ đồng.



