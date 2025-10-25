Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo ở Long Xuyên nghi dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ

Theo đó, hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông trẻ, mặc áo sơ mi trắng, được cho là giáo viên ở Long Xuyên, bị người dân và lực lượng chức năng giữ lại trước cửa một nhà nghỉ, sau đó bị lực lượng chức năng dùng xe máy chở đi.

Hình ảnh ông T. được người dân quay video clip đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn video nhanh chóng lên xu hướng và được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận với nội dung cho rằng người này một thầy giáo ở Long Xuyên, dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ...

Theo UBND phường Long Xuyên, thông tin bước đầu, người xuất hiện trong đoạn video clip được cho là thầy giáo ở Long Xuyên - ông H.T.T (SN 2003), hiện là giáo viên thỉnh giảng tại Trường THPT Chưởng Binh Lễ (là trường ngoài công lập).

Chiều ngày 23/10, ông T. cùng em M. (là học sinh lớp 11 của một trường khác trên địa bàn phường) vào một nhà nghỉ tại phường Long Xuyên để uống rượu. Sau đó, gia đình phát hiện trình báo công an.

Hiện, các ngành chức năng có liên quan đang phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.