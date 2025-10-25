Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Xã hội
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 21:12 GMT+7

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo ở Long Xuyên nghi dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ

+ aA -
Hồng Cẩm - CTV Thứ bảy, ngày 25/10/2025 21:12 GMT+7
Chiều 25/10, UBND phường Long Xuyên (An Giang) đã thông tin ban đầu vụ việc liên quan đến một thầy giáo nghi vấn là dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ, gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội những ngày qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo đó, hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông trẻ, mặc áo sơ mi trắng, được cho là giáo viên ở Long Xuyên, bị người dân và lực lượng chức năng giữ lại trước cửa một nhà nghỉ, sau đó bị lực lượng chức năng dùng xe máy chở đi.

Hình ảnh ông T. được người dân quay video clip đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn video nhanh chóng lên xu hướng và được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận với nội dung cho rằng người này một thầy giáo ở Long Xuyên, dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ...

Theo UBND phường Long Xuyên, thông tin bước đầu, người xuất hiện trong đoạn video clip được cho là thầy giáo ở Long Xuyên - ông H.T.T (SN 2003), hiện là giáo viên thỉnh giảng tại Trường THPT Chưởng Binh Lễ (là trường ngoài công lập).

Chiều ngày 23/10, ông T. cùng em M. (là học sinh lớp 11 của một trường khác trên địa bàn phường) vào một nhà nghỉ tại phường Long Xuyên để uống rượu. Sau đó, gia đình phát hiện trình báo công an.

Hiện, các ngành chức năng có liên quan đang phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm

Hội Nông dân tỉnh An Giang khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn và trao an sinh xã hội

Hội Nông dân tỉnh An Giang khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn và trao an sinh xã hội

Giá xoài vụt tăng gấp đôi, nông dân An Giang phấn khởi, bán một công có ngay 20 - 25 triệu tiền lời

Giá xoài vụt tăng gấp đôi, nông dân An Giang phấn khởi, bán một công có ngay 20 - 25 triệu tiền lời

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phụ huynh “bắt quả tang” bếp ăn trường tiểu học ở Hà Nội nhập cá ươn, thịt ôi, nhớt: Chủ tịch xã xác nhận

Clip quay chậu đựng cá rô phi bị ươn, bốc mùi hôi thối tại Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, Hà Nội) gây bức xúc. Chủ tịch xã xác nhận có sự việc này.

Nữ ứng viên PGS thuộc top trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó Hiệu trưởng một trường

Xã hội
Nữ ứng viên PGS thuộc top trẻ nhất ngành Y 2025: Sinh năm 1987, là Phó Hiệu trưởng một trường

Thông tin chính thức vụ nhiều người bị đâm trong bệnh viện sản nhi Nghệ An

Xã hội
Thông tin chính thức vụ nhiều người bị đâm trong bệnh viện sản nhi Nghệ An

Ám ảnh tuyến đường "tử thần" của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
6

Xã hội
Ám ảnh tuyến đường 'tử thần' của người dân Đà Nẵng trước mưa bão

Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt
14

Xã hội
Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt

Đọc thêm

Nga tuyên bố giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Ukraine đã khá gần
Thế giới

Nga tuyên bố giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Ukraine đã khá gần

Thế giới

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, khẳng định Nga đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Đỗ Hoàng Hên lập công, Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM trong trận thuỷ chiến
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên lập công, Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM trong trận thuỷ chiến

Thể thao

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã lập công giúp Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 3-2 trong trận thuỷ chiến tối 25/10 trên sân Bình Dương.

3 lần Gia Cát Lượng nhận thất bại 'muối mặt' trước Tư Mã Ý
Đông Tây - Kim Cổ

3 lần Gia Cát Lượng nhận thất bại "muối mặt" trước Tư Mã Ý

Đông Tây - Kim Cổ

Tam Quốc thời giữa và hậu kỳ xuất hiện một nhân vật kiệt xuất, từng 3 lần cùng Gia Cát Lượng đọ tài và đều giành chiến thắng. Người này không ai khác chính là Tư Mã Ý.

Trần Thành Trung và Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC tiếp tục khiến V.League “choáng'
Thể thao

Trần Thành Trung và Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC tiếp tục khiến V.League “choáng"

Thể thao

Dù gặp không ít khó khăn trước tinh thần thi đấu máu lửa của PVF-CAND, nhưng Ninh Bình FC vẫn chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng đang dẫn đầu V.League 2025/2026 khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân khách.

Phương Tây 'ngồi trên đống lửa' khi Nga dồn dập tập trung hạm đội hạt nhân 'để đấu với NATO'
Thế giới

Phương Tây "ngồi trên đống lửa" khi Nga dồn dập tập trung hạm đội hạt nhân "để đấu với NATO"

Thế giới

Nga đang tăng cường năng lực hạt nhân, triển khai tàu ngầm tấn công và thử nghiệm vũ khí mới trên bán đảo Kola – khu vực chiến lược giáp biên giới Phần Lan và Na Uy trong bối cảnh căng thẳng leo thang với NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cảnh báo trên Telegraph.

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ nói điều bất ngờ về VFF
Thể thao

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ nói điều bất ngờ về VFF

Thể thao

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 25/10, Hoàng thân Tunku Ismail – nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong bóng đá Malaysia – khẳng định rằng đơn khiếu nại khiến vụ bê bối gian lận nhập tịch bị phanh phui không đến từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ làm việc, quý nhân hỗ trợ, tiền vào như nước, tương lai đón phước lành vô tận

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này chăm chỉ làm việc, nỗ lực hướng tới, tương lai tận hưởng phước lành và sự mãn nguyện mà thành công mang lại.

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước
Nhà nông

Đây là cánh đồng rộng lớn nhất tỉnh An Giang (sau sáp nhập), xưa hoang hóa, nay trù phú, sản xuất lúa gạo lớn nhất nước

Nhà nông

Ngày nay, đất ở vùng Tứ giác Long Xuyên, tỉnh An Giang (sau sáp nhập tỉnh Kiên Giang, An Giang) trù mật, giá trị nhờ các tuyến kênh dẫn nước ngọt từ sông vào rửa chua, xổ phèn, nông dân hăng say sản xuất lúa gạo.

Đông Hải đại vương Đoàn Thượng là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Đông Hải đại vương Đoàn Thượng là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo một số thần tích, Đông Hải đại vương Đoàn Thượng, sinh năm Nhâm Dần (1182), quê làng Thung Độ, Hồng Châu, nay thuộc xã Gia Phúc (TP Hải Phòng).

Công ước Hà Nội là tuyên ngôn khẳng định hòa bình, an ninh, thịnh vượng phải bắt đầu tư không gian mạng an toàn
Thế giới

Công ước Hà Nội là tuyên ngôn khẳng định hòa bình, an ninh, thịnh vượng phải bắt đầu tư không gian mạng an toàn

Thế giới

Thủ tướng cho biết, với nhận thức “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Độc lạ: Cuối tuần ghé thăm quán cafe mô phỏng máy bay ở Hà Nội
Ảnh

Độc lạ: Cuối tuần ghé thăm quán cafe mô phỏng máy bay ở Hà Nội

Ảnh

Một quán cafe ở Hà Nội được trang trí bảng chỉ dẫn check-in, khu vực chờ, khoang ghế ngồi mô phỏng máy bay được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn
Nhà nông

Đây là loại quả ngọt, thơm nức, thời điểm này, hễ nông dân Tây Ninh, Cần Thơ cắt bán đầu tấn là giàu hẳn luôn

Nhà nông

Không phải sầu riêng, trái khóm (quả dứa) hiện mới là "ngôi sao mới" của ngành nông sản xuất khẩu Việt Nam. Những năm qua, nhờ trồng khóm xuất khẩu (trồng dứa), các "đại điền" nông dân ở Tây Ninh (bao gồm cả tỉnh Long An trước đây), Cần Thơ (bao gồm cả tỉnh Hậu Giang trước đây) ăn nên làm ra, thu tiền tỷ/năm.

Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin tối (25/10): HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik định ngày gọi Đỗ Hoàng Hên lên ĐT Việt Nam; ĐT Indonesia không thi đấu giao hữu trong tháng 11; HLV Amorim báo tin buồn cho CĐV M.U; HLV Guardiola mua căn hộ độc thân; Bruno Fernandes ở lại M.U vì nghe lời khuyên từ Ronaldo.

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân
Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân

Văn hóa - Giải trí

Phan Minh Huyền cảm thấy thương và xót cho Chí Nhân khi đóng vai Nghiêm - chồng của Ngân trong phim truyền hình "Cách em 1 milimet".

Loạt vụ “bắt quả tang” bếp ăn trường học nhập thực phẩm ôi thiu: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân
Xã hội

Loạt vụ “bắt quả tang” bếp ăn trường học nhập thực phẩm ôi thiu: Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân

Xã hội

Chuyên gia cho biết, hiện chưa có văn bản pháp quy nào quy định rõ ràng về tổ chức và quản lý bữa ăn học đường. Bên cạnh đó, nhiều trường học chỉ cắt hợp đồng mà không tiến hành đình chỉ, cấm thầu, kiểm nghiệm độc lập và công khai dữ liệu vi phạm.

Một lò sấy vừa được bàn giao cho nông dân Đắk Lắk, biến ngay vỏ quả ca cao thành thứ gọi là 'vàng đen'
Nhà nông

Một lò sấy vừa được bàn giao cho nông dân Đắk Lắk, biến ngay vỏ quả ca cao thành thứ gọi là "vàng đen"

Nhà nông

Một mô hình lò khí hóa cấp nhiệt sấy nông sản vừa được bàn giao cho nông dân xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, có thể biến vỏ quả ca cao thành năng lượng sạch, cho sản phẩm phụ được gọi là "vàng đen".

Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, Dior

Bạn đọc

Theo luật sư, vụ việc vụ sản xuất 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior… cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi là đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi phía cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh để răn đe…

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định'
Thể thao

“Kiến trúc sư” giúp Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ: “Không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định"

Thể thao

Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) thẳng thắn thừa nhận không tin FIFA sẽ đảo ngược quyết định trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 tuyển thủ nhập tịch.

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo
Chuyển động Sài Gòn

Đột kích lò mổ chó ở TP.HCM, bắt 4 đối tượng trộm và tiêu thụ chó, mèo

Chuyển động Sài Gòn

Một đường dây trộm chó và tiêu thụ chó mèo bị trộm trên đường Hà Đặc vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa, 4 đối tượng có liên quan bị bắt.

Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không
Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành điều tra một sự cố hàng không

Kinh tế

Trong 10 tháng qua (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/10/2025), Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 222 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 2 sự cố mức C.

Tiền vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m72, từng khoác áo Hà Nội FC
Thể thao

Tiền vệ CLB Công an TP.HCM: Cao 1m72, từng khoác áo Hà Nội FC

Thể thao

Nguyễn Vũ Tín là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Trước đây, ngôi sao 27 tuổi từng khoác áo Hà Nội FC.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu

Thế giới

Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Diễn biến mới về đầu tư dự án sân bay Gia Bình
Kinh tế

Diễn biến mới về đầu tư dự án sân bay Gia Bình

Kinh tế

Trường hợp dự án được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án.

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế

Điện Biên Hôm Nay

Trong những ngày cuối thu, dọc cánh đồng Mường Thanh, tiếng máy gặt rộn ràng hòa cùng tiếng cười của bà con nông dân. Mùa vàng lại đến, mang theo niềm tin và hi vọng về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở nơi địa đầu Tây Bắc này, dù thiên nhiên còn nhiều khắc nghiệt, nhưng người Điện Biên vẫn bền bỉ vun trồng, giữ vững “trụ đỡ xanh” cho nền kinh tế tỉnh nhà.

Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?
Thể thao

Ai đã giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định cho Malaysia?

Thể thao

Người đàn ông đứng sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu sai quy định cho ĐT Malaysia đã lộ diện. Đó là ông Tengku Abdul Rahman, Chủ tịch Câu lạc bộ Sri Pahang (thuộc giải Super League của Malaysia) - người đã giới thiệu nhóm cầu thủ này lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để xem xét nhập tịch và triệu tập cho ĐT Malaysia.

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo
Kinh tế

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

Kinh tế

Ngày 25/10- VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi. Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.

Chỉ huy Ukraine tiết lộ cuộc đấu trí khốc liệt để đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga
Thế giới

Chỉ huy Ukraine tiết lộ cuộc đấu trí khốc liệt để đánh bại hệ thống phòng thủ của Nga

Thế giới

Một chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở dầu mỏ sâu trong lãnh thổ Nga đang trở thành cuộc đấu trí công nghệ khốc liệt, khi cả hai bên liên tục thích ứng và phản công, theo Reuters.

Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh
Kinh tế

Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh

Kinh tế

Thiết kế trẻ trung, vận hành bền bỉ cùng tầm di chuyển lên đến 198 km cho mỗi lần sạc, Evo Grand Lite - dòng xe máy điện mới của VinFast là lựa chọn lý tưởng , đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển hàng ngày của học sinh, sinh viên.

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu
Nhà đất

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu

Nhà đất

Từ những vùng công nghiệp khói bụi ở châu Âu đến những bờ biển xanh trong của phương Đông, thế giới đang chuyển mình trong kỷ nguyên phát triển bền vững dựa trên cân bằng giữa thiên nhiên - con người và công nghệ. Ở Cần Giờ (TP.HCM) - nơi rừng gặp biển, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đang viết nên “kỳ tích phương Đông” của hành trình ESG++.

Congo và Vingroup ký MoU phát triển đô thị và giao thông xanh
Kinh tế

Congo và Vingroup ký MoU phát triển đô thị và giao thông xanh

Kinh tế

Ngày 25/10 tại Kinshasa, Chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Congo, cùng hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân.

Tin đọc nhiều

1

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út