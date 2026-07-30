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Thứ năm, ngày 30/07/2026 07:01 GMT+7

Có Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức, nông dân xã này ở Cao Bằng yên tâm trồng cây "nồi đồng cối đá" ít phải chăm, bán tốt

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Chiến Hoàng Thứ năm, ngày 30/07/2026 07:01 GMT+7
Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đang giúp nhiều hội viên ở xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng diện tích trúc sào, từng bước nâng cao thu nhập từ cây trồng chủ lực của địa phương.
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Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp vốn giúp nông dân trồng cây trúc sào- “cây thoát nghèo”

Xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng vốn có thế mạnh kinh tế gắn liền với cây trúc sào. Nhận rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ sinh kế cho bà con, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã xác định đây là cây trồng mũi nhọn để xóa đói giảm nghèo. Và sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ nông dân chính là "chìa khóa" mở ra nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Rừng trúc sào đang độ tuổi khai thác tại xóm Bản Ngà, xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Nông Thị Nhất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Huy Giáp cho biết, tổng dư nợ giải ngân từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn xã hiện đạt hơn 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho 82 hộ vay. Nguồn vốn này được đánh giá là rất thiết thực khi hầu hết các hội viên đều tập trung đầu tư vào các dự án trồng và chăm sóc cây trúc sào - cây trồng chủ lực tại địa phương.

Bà Nông Thị Nhất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng, trao đổi về hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: Chiến Hoàng

"Dù điều kiện kinh tế vùng cao còn nhiều khó khăn, việc thực hiện nghĩa vụ hoàn lãi của bà con vẫn được đảm bảo. Do nguồn vốn phát huy hiệu quả, tạo ra nguồn thu nhập ổn định nên các hộ vay đều chủ động trả lãi đúng hạn mà không gặp trở ngại lớn. Sự tiếp sức từ nguồn vốn vay tuy không quá lớn nhưng lại mang ý đặc biệt đối với các hộ gia đình tại thời điểm bắt đầu", bà Nhất cho biết thêm.

Chị Phùng Mồi Nải, hội viên nông dân xóm Lủng Pán, xã Huy Giáp, chia sẻ về việc sử dụng vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để trồng, chăm sóc cây trúc sào. Ảnh: Chiến Hoàng

Chị Phùng Mồi Nải, xóm Lủng Pán, xã Huy Giáp chia sẻ: “Tôi được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Số tiền này giúp gia đình tôi có kinh phí đầu tư trồng hơn 1ha cây trúc sào. Hiện tại, việc phân loại và bán trúc bước đầu trung bình mỗi năm đã mang lại cho gia đình vài chục triệu đồng”. Chị Nải kỳ vọng khi rừng trúc phát triển tốt hơn trong thời gian tới, kinh tế gia đình sẽ ngày càng khởi sắc.

Tương tự, ông Lục Sỹ Kim trú xóm Bản Buống cũng được tiếp cận gói vay 50 triệu đồng để phát triển mô hình trồng cây trúc sào trên diện tích lên tới 3ha. Ông Kim bộc bạch: "Số tiền vay tuy không phải nhiều nhưng cũng đã giúp chúng tôi bước đầu có vốn để đầu tư. Nguồn vốn đến rất đúng lúc, kịp thời. Dù rừng trúc của gia đình tôi hiện chưa đến tuổi khai thác nhưng cây phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định trong tương lai".

Hình ảnh người dân xóm Bản Mioỏng, xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng khai thác cây trúc sào. Ảnh: Chiến Hoàng

Gần 1.300ha trúc sào mở hướng làm giàu ở Huy Giáp

Ông Kim chia sẻ, với cây trúc sào chỉ phải trồng một lần, khi cây đủ tuổi thì măng mọc tạo nhiều cây con và không phải trồng dặm gì thêm. Cây trúc sào rất “khỏe” nên cũng không cần chăm sóc gì nhiều. Chỉ mất công sức vào những năm đầu khi mới trồng. Còn lại về sau chủ yếu không để trâu bò ăn măng là được...

Mô hình trồng trúc sào tại Huy Giáp đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt tại địa phương. Ông Hoàng Văn Nguyễn, Trưởng Phòng Kinh tế xã Huy Giáp cho biết, trên địa bàn toàn xã đã phát triển được gần 1.300ha diện tích cây trúc sào, trong đó có hơn 900ha diện tích đã và đang cho thu hoạch. Hầu như nhà nào ở Huy Giáp cũng đều trồng cây trúc sào.

Ông Hoàng Văn Nguyễn, Trưởng Phòng Kinh tế xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng, trao đổi về cây trúc sào - cây trồng chủ lực của địa phương. Ảnh: Chiến Hoàng

“Triển vọng từ cây trúc sào càng trở nên bền vững hơn khi thị trường đầu ra tương đối thuận lợi. Hiện giá cây trúc sào dao động ổn định từ 10.000 đến 20.000 đồng/cây tùy thuộc vào kích cỡ. Đặc biệt, người nông dân không còn phải lo lắng về khâu tiêu thụ khi có các đơn vị thu mua đến bao tiêu tận nơi. Trên địa bàn xã hiện cũng đã có HTX chuyên làm các sản phẩm mỹ nghệ từ cây trúc sào. Việc hỗ trợ hội viên trồng cây trúc sào từ Hội Nông dân đã và đang góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, ông Nguyễn cho biết thêm.

Có thể thấy, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hòa nhịp cùng khát vọng vươn lên của đồng bào xã Huy Giáp. Sự hỗ trợ đúng hướng, đúng thời điểm không chỉ giúp phủ xanh đất trống mà còn góp phần quan trọng thay đổi diện mạo kinh tế, giúp bà con nông dân yên tâm bám đất, bám rừng và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

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