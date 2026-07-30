Có Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức, nông dân xã này ở Cao Bằng yên tâm trồng cây "nồi đồng cối đá" ít phải chăm, bán tốt

Tin mưa dông Hà Nội mới nhất, Hà Nội mưa dông rải rác, miền Bắc có nơi mưa to trên 60mm
Tin mưa dông Hà Nội mới nhất, sau đợt mưa lớn kéo dài, Hà Nội hôm nay (30/7) dự báo có mưa rào và dông rải rác, miền Bắc có nơi mưa to trên 60mm.
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Xã Huy Giáp, tỉnh Cao Bằng vốn có thế mạnh kinh tế gắn liền với cây trúc sào. Nhận rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ sinh kế cho bà con, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã xác định đây là cây trồng mũi nhọn để xóa đói giảm nghèo. Và sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ nông dân chính là "chìa khóa" mở ra nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đó.
Bà Nông Thị Nhất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Huy Giáp cho biết, tổng dư nợ giải ngân từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn xã hiện đạt hơn 2,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho 82 hộ vay. Nguồn vốn này được đánh giá là rất thiết thực khi hầu hết các hội viên đều tập trung đầu tư vào các dự án trồng và chăm sóc cây trúc sào - cây trồng chủ lực tại địa phương.
"Dù điều kiện kinh tế vùng cao còn nhiều khó khăn, việc thực hiện nghĩa vụ hoàn lãi của bà con vẫn được đảm bảo. Do nguồn vốn phát huy hiệu quả, tạo ra nguồn thu nhập ổn định nên các hộ vay đều chủ động trả lãi đúng hạn mà không gặp trở ngại lớn. Sự tiếp sức từ nguồn vốn vay tuy không quá lớn nhưng lại mang ý đặc biệt đối với các hộ gia đình tại thời điểm bắt đầu", bà Nhất cho biết thêm.
Chị Phùng Mồi Nải, xóm Lủng Pán, xã Huy Giáp chia sẻ: “Tôi được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Số tiền này giúp gia đình tôi có kinh phí đầu tư trồng hơn 1ha cây trúc sào. Hiện tại, việc phân loại và bán trúc bước đầu trung bình mỗi năm đã mang lại cho gia đình vài chục triệu đồng”. Chị Nải kỳ vọng khi rừng trúc phát triển tốt hơn trong thời gian tới, kinh tế gia đình sẽ ngày càng khởi sắc.
Tương tự, ông Lục Sỹ Kim trú xóm Bản Buống cũng được tiếp cận gói vay 50 triệu đồng để phát triển mô hình trồng cây trúc sào trên diện tích lên tới 3ha. Ông Kim bộc bạch: "Số tiền vay tuy không phải nhiều nhưng cũng đã giúp chúng tôi bước đầu có vốn để đầu tư. Nguồn vốn đến rất đúng lúc, kịp thời. Dù rừng trúc của gia đình tôi hiện chưa đến tuổi khai thác nhưng cây phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định trong tương lai".
Ông Kim chia sẻ, với cây trúc sào chỉ phải trồng một lần, khi cây đủ tuổi thì măng mọc tạo nhiều cây con và không phải trồng dặm gì thêm. Cây trúc sào rất “khỏe” nên cũng không cần chăm sóc gì nhiều. Chỉ mất công sức vào những năm đầu khi mới trồng. Còn lại về sau chủ yếu không để trâu bò ăn măng là được...
Mô hình trồng trúc sào tại Huy Giáp đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt tại địa phương. Ông Hoàng Văn Nguyễn, Trưởng Phòng Kinh tế xã Huy Giáp cho biết, trên địa bàn toàn xã đã phát triển được gần 1.300ha diện tích cây trúc sào, trong đó có hơn 900ha diện tích đã và đang cho thu hoạch. Hầu như nhà nào ở Huy Giáp cũng đều trồng cây trúc sào.
“Triển vọng từ cây trúc sào càng trở nên bền vững hơn khi thị trường đầu ra tương đối thuận lợi. Hiện giá cây trúc sào dao động ổn định từ 10.000 đến 20.000 đồng/cây tùy thuộc vào kích cỡ. Đặc biệt, người nông dân không còn phải lo lắng về khâu tiêu thụ khi có các đơn vị thu mua đến bao tiêu tận nơi. Trên địa bàn xã hiện cũng đã có HTX chuyên làm các sản phẩm mỹ nghệ từ cây trúc sào. Việc hỗ trợ hội viên trồng cây trúc sào từ Hội Nông dân đã và đang góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, ông Nguyễn cho biết thêm.
Có thể thấy, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hòa nhịp cùng khát vọng vươn lên của đồng bào xã Huy Giáp. Sự hỗ trợ đúng hướng, đúng thời điểm không chỉ giúp phủ xanh đất trống mà còn góp phần quan trọng thay đổi diện mạo kinh tế, giúp bà con nông dân yên tâm bám đất, bám rừng và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Hội Nông dân TP.Huế phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở cho 60 cán bộ, hội viên nông dân phường Thủy Xuân, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.