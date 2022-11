Có "quyền lực ngầm", bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC bày ma trận thông thầu dự án

Trong kết luận điều tra vừa ban hành, ngoài đề nghị truy tố 36 bị can về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ...", xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ rõ thủ đoạn dùng công ty "quân xanh" để thông thầu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ma trận "quân xanh"

Theo Kết luận điều tra, Công ty AIC là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Trung tâm xuất khẩu lao động Tralacen trực thuộc Công ty Xây dựng và Thương mại và chuyển thành Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại, do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc (2005 đến tháng 9/2020).

Ngoài Công ty AIC, bà Nhàn còn thành lập, chỉ đạo nhóm các công ty thuộc hệ sinh thái AIC để làm "quân xanh" trong đấu thầu, gồm Công ty MOPHA do bố đẻ của bà Nhàn đứng tên thành lập và bà Nhàn chiếm 70% cổ phần; Công ty CP Thiết bị y tế và môi trường do cháu ruột của bà Nhàn làm Tổng giám đốc; Công ty CP tư vấn Công nghệ cao; hoặc được bà Nhàn thuê làm "quân xanh", báo giá, dự thầu như Công ty TNT, Công ty Thành An Hà Nội, Công ty BMS, Công ty nha khoa Việt Tiên, Công ty Tâm Hợp…

Để được tham gia, trúng thầu các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, từ năm 2003, bà Nhàn đã tiếp cận và đặt mối quan hệ quen biết với ông Trần Đình Thành khi ông này đang là Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, thông qua ông Thành để nhờ lãnh đạo tỉnh quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện tham gia các dự án tại tỉnh.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn có sự hậu thuẫn rất lớn từ cựu Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đình Thành trong việc trúng 16 gói thầu tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tham gia các gói thầu tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị can Nhàn, Hoàng Thị Thuý Nga - Phó Tổng giám đốc AIC chỉ đạo nhân viên liên hệ các hãng, các đơn vị cung cấp để thu thập thông tin, giá sản phẩm đầu vào, lợi nhuận dự kiến, làm cơ sở phê duyệt giá đầu ra, bán vào bệnh viện.



Theo chỉ đạo của bà Nhàn, bà Nga, toàn bộ các báo giá làm căn cứ thẩm định giá đều nâng khống lên từ 1,3 - 2 lần so với giá đầu vào.

Đồng thời, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho cả công ty "quân chính" và công ty "quân xanh", nhờ nhân viên các công ty nộp hồ sơ dự thầu cho đủ số lượng theo quy định.

Thực tế chỉ các công ty được xác định trúng thầu như AIC, BMS, Thành An Hà Nội và TNT thì bộ phận lập hồ sơ đưa ủy quyền bán hàng, bảo hành của hãng vào hồ sơ để đảm bảo trúng thầu, còn các công ty làm "quân xanh" thì nhân viên Công ty AIC làm hồ sơ dự thầu không có giấy ủy quyền của hãng, không có bảo hành để không đủ điều kiện trúng thầu.

Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia 16 gói thầu và trúng toàn bộ 16 gói. Trong đó, Công ty AIC đứng tên trúng thầu 12 gói thầu với tổng trị giá 477 tỷ đồng.

Còn 4 gói thầu, để tránh việc Công ty AIC trúng tất cả các gói thầu tham gia, bà Nhàn chỉ đạo Nga liên hệ để nhân viên AIC lập hồ sơ cho Công ty Thành An Hà Nội trúng 2 gói thầu, BMS trúng 1 gói, TNT trúng 1 gói.

Sau khi trúng thầu, được chủ đầu tư thanh toán, các công ty trên chuyển tiền lại cho Công ty AIC, toàn bộ hoạt động giao hàng, quản lý dự án đều do nhân viên của Công ty AIC thực hiện.

Người phụ nữ "quyền lực"?

Đáng chú ý, để thuận lợi trúng 16 gói thầu nêu trên, bà Nhàn đã vận dụng các mối quan hệ "không phải dạng vừa" của mình. Sau khi bị bắt, lời khai của nhiều bị can trong vụ án cũng hé lộ "quyền lực ngầm" của bà Nhàn.

Trước khi UBND tỉnh ra quyết định bổ sung chi phí trang thiết bị y tế vào dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đến Đồng Nai để gặp ông Trần Đình Thành tại phòng tiếp khách của Bí thư Tỉnh ủy.



Hôm đó, bà Nhàn nhờ ông Thành mời lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành đi ăn trưa với mục đích tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án.

Năm 2010, bà Bồ Ngọc Thu - Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo ông Thành về khó khăn trong nguồn vốn bố trí phần thiết bị bổ sung của dự án. Lúc này ông Thành gọi điện thoại cho bà Nhàn đề nghị giúp Đồng Nai xin vốn Trung ương hỗ trợ cho dự án bệnh viện, bà Nhàn đã đồng ý giúp đỡ.

Sau đó, việc xin vốn diễn ra thuận lợi. Bà Thu hiểu bà Nhàn đã tác động đến cơ quan trung ương để hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong việc tăng vốn cho dự án. Qua đó, Công ty AIC được tỉnh tạo điều kiện trúng thầu cung cấp phần trang thiết bị cho dự án. Nhưng cụ thể bà Nhàn và lãnh đạo tỉnh tác động như thế nào lên trung ương để việc xin vốn diễn ra thuận lợi thì bà Thu không biết.

Tháng 7/2010, bà Hoàng Thị Thúy Nga đến gặp và mời ông Trần Đình Thành ăn cơm trưa trong lần ông này công tác tại Hà Nội. Khi đó, ông Thành đã gọi điện thoại cho Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ăn cơm cùng.

Ông Thành giới thiệu và giao ông Vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng các gói thầu bán thiết bị cho dự án do Công ty AIC là một công ty lớn, có uy tín, có nhiều mối quan hệ với các ban, ngành ở Trung ương, có công xin vốn cho tỉnh.

Lời khai của ông Phan Huy Anh Vũ cũng thể hiện: Biết bà Nhàn từ đầu năm 2010 thông qua giới thiệu của ông Thành. Công ty AIC đã trúng một gói thầu cung cấp máy can thiệp tim mạch trị giá trên 10 tỷ đồng tại Bệnh viện Đồng Nai cũ. Ông Vũ biết bà Nhàn có mối quan hệ "lớn", thường xuyên giao tiếp với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Cơ quan chức năng cáo buộc, bị can Nhàn có vai trò chủ mưu, cầm đầu về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", khiến Nhà nước thiệt hại hơn 152 tỷ đồng.



Bị can Nhàn đang bỏ trốn, song vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố.