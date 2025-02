Cơ sở pháp lý trong vụ người đàn ông đánh gãy mũi nam sinh lớp 11 ở Nghệ An

Công an triệu tập đối tượng đánh gãy mũi nam sinh lớp 11 ở Nghệ An

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, tối 18/2, thông tin từ Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã làm việc với người đàn ông đánh nam sinh trên đường Trần Phú.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quang Trung đã phối hợp với Công an thành phố Vinh nhanh chóng điều tra để làm rõ vụ việc. Cơ quan công an xác định người đánh nam sinh là Đặng Thái Hoàng (30 tuổi, trú tại Nghệ An).

Nguyên nhân sự việc xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn và Hoàng đánh nam sinh như hình ảnh đoạn clip ghi lại. Nạn nhân trong vụ việc là em Ng.Q.S (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên đại học Vinh).

Sau khi bị đánh, Ng.Q.S được đưa vào Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh để khám và điều trị. Tại đây, S được chẩn đoán ban đầu là gãy xương mũi và tổn thương vùng miệng.

Theo lời của nam sinh, em mượn áo shipper của bạn để mặc vì thời tiết lạnh. Khi đi trên đường Trần Phú thì vô tình xảy ra va chạm với người đàn ông đi qua đường. Sau đó, nam sinh bất ngờ bị người đàn ông lao đến đánh tới tấp. Bị đánh liên tiếp nhưng nam sinh không phản kháng, chỉ ôm mặt chịu đựng. Sự việc chỉ dừng lại khi có một người phụ nữ can ngăn.

Lãnh đạo Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đang lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ, xử lý vụ việc người đàn ông hành hung nam sinh giữa đường theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh nam sinh bị đối tượng Đặng Thái Hoàng (30 tuổi, trú tại Nghệ An) hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Đối tượng đánh gãy mũi nam sinh ở Nghệ An có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, phía cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi của các bên và làm rõ hậu quả về thương tích của nạn nhân để làm căn cứ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.

Nếu hành vi diễn biến vụ việc đúng như trong clip và phía các cơ ban báo chí phản ánh, nạn nhân có đơn tố giác, đề nghị xử lý với người đã hành hung thì có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp kết quả giám định cho thấy tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn có thể xem xét trách nhiệm hình sự của đối tượng về tội này với tình tiết định khung có tính chất côn đồ theo điểm a, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp xác định là có tội, đối tượng gây ra vụ việc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trường hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân từ 11% trở lên, kết hợp với tình tiết định khung có tính chất côn đồ thì người gây ra vụ việc có thể sẽ bị xem xét áp dụng các khung hình phạt tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật này là phạt tù từ 02 năm đến 06 năm.

Theo luật sư Huy, nạn nhân có có tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng không đề nghị xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc rút đơn trong quá trình tố tụng, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý với đối tượng đánh nam sinh về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.