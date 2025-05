Hậu quả từ những vai diễn hành động

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Esquire UK, Tom Hardy cho biết cơ thể anh đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những chấn thương tích tụ trong nhiều năm qua. “Tôi đã trải qua 2 ca phẫu thuật đầu gối, một đĩa đệm bị thoát vị ở lưng, bị đau thần kinh tọa. Tôi còn bị viêm cân gan chân. Tôi không hiểu vì sao lại mắc phải? Tôi còn bị rách gân hông. Mọi thứ như đang sụp đổ, và tôi biết rõ là nó sẽ không thể khá lên,” anh nói.

Tom Hardy nổi tiếng với các vai diễn đòi hỏi vận động thể chất cao như nhân vật Bane trong “The Dark Knight Rises” và Max Rockatansky trong “Mad Max: Fury Road”. Những bộ phim khác như “The Revenant”, “Warrior” và loạt phim “Venom” cũng khiến anh liên tục bị bầm dập và chấn thương trong suốt quá trình quay.

Tom Hardy được biết tới với các vai diễn nặng về thể chất, đồng thời anh cũng là một ngôi sao võ thuật thực tế. NYT.

Hiện tại, Tom Hardy tham gia loạt phim tội phạm “MobLand” của Paramount+, diễn cùng Pierce Brosnan và Helen Mirren. Ngoài ra, anh còn đóng chính trong phim hành động mới nhất của đạo diễn Gareth Evans, “Havoc”, đã phát sóng trên Netflix từ cuối tháng 4.

Tom Hardy cũng xác nhận rằng vai diễn trong “Venom: The Last Dance” – phần thứ ba trong loạt phim “Venom” – chính là lần cuối anh hóa thân thành nhân vật Eddie Brock. Phim đã đạt doanh thu 478 triệu USD toàn cầu, thấp hơn nhiều so với thành tích 856 triệu USD của phần đầu tiên phát hành năm 2018.

Chia tay “Venom” trong tiếc nuối

Tom Hardy thừa nhận anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nhân vật Eddie trong loạt phim “Venom”. “Tôi rất thích vai diễn Eddie trong ‘Venom’. Như thể đang tung hứng với cưa máy vậy… Hãy đặt tôi lên một chiếc xe một bánh và ném mọi thứ vào người tôi! Tôi chỉ cố gắng đẩy giới hạn bản thân hết mức có thể,” anh chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến Tom Hardy tiếc nuối là vũ trụ mà “Venom” tồn tại không có sự góp mặt của “Spider-Man” hay các siêu anh hùng khác của Marvel. Anh nói: "Tôi không có Spider-Man, không có Avengers! Nhưng cái gì đến thì sẽ đến thôi. Ngoài ra, tôi không thể kiểm soát việc này. Nó thuộc về các công ty sở hữu chúng. Tôi chỉ là một diễn viên".

Tom Hardy trong phim "Batman". DC.

Trong một cuộc trò chuyện trên podcast “The Discourse” vào tháng 3, Tom Hardy tiết lộ rằng anh “đã gần như” đạt được thỏa thuận để tạo ra màn giao đấu giữa “Venom” và Spider-Man do Tom Holland thủ vai. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã thất bại vào phút chót.

Anh giải thích rằng vũ trụ phim của “Venom” do Sony sở hữu vận hành song song với vũ trụ Marvel của Disney, nơi ông Kevin Feige – Chủ tịch Marvel Studios – nắm quyền kiểm soát lớn. “Sony có rất nhiều quyền sở hữu, bao gồm cả Spider-Man, nhưng lại không có sự giao thoa. Chúng tôi rất muốn có sự giao thoa! Nhưng điều đó đã không xảy ra. Và đó là bản chất của vấn đề,” Tom Hardy nói.

Dù không thể thực hiện giấc mơ đối đầu giữa “Venom” và Spider-Man, Tom Hardy vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua hình ảnh một Eddie Brock cá tính, đau khổ và đầy sức mạnh.