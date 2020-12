Cố vấn Nhà Trắng: Ông Trump sẽ "gặp nguy" nếu sa thải giám đốc FBI

Ông Christopher Wray giữ chức giám đốc FBI từ năm 2017. Ảnh: Getty

Tờ NBC News hôm 16/12 đưa tin, các cố vấn pháp lý Nhà Trắng "hết lời" khuyên ông Trump không nên sa thải giám đốc FBI Christopher Wray. Họ lo ngại làm như vậy sẽ khiến nhiều người nghĩ Tổng thống Mỹ đương nhiệm đang áp đặt một "bài kiểm tra" về lòng trung thành với một vị trí mà từ lâu được coi là không bị can thiệp chính trị bởi Nhà Trắng.

Nhóm cố vấn pháp lý, dẫn đầu bởi ông Pat Cipollone, nhận định việc sa thải giám đốc FBI thời điểm này có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý tương tự như năm 2017 khi ông Trump sa thải ông James Comey, người khi đó giữ chức giám đốc FBI, vì cuộc điều tra liên quan tới Nga. Vụ sa thải ông Comey năm đó được cho là một trong những yếu tố khiến ông Trump bị điều tra về việc có đang cản trở công lý hay không.

Ngoài ra, việc sa thải ông Wray còn có thể khiến nhiều người nghĩ ông Trump đang trả đũa chính trị vì Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã công khai gây sức ép để giám đốc FBI có các hành động cụ thể trong việc điều tra con trai của ông Biden. Ông Trump sau đó bày tỏ sự thất vọng khi ông Wray không làm theo đề xuất của mình.

Nhiều quan chức cấp cao và cựu quan chức chính phủ nói rằng việc ông Wray bị sa thải có thể không xảy ra, nhưng họ không dám chắc vì ông Trump có thể làm điều đó bất cứ khi nào. Một số quan chức nói họ đã chuẩn bị sẵn cho việc bị ông Trump sa thải trước khi rời nhiệm sở vào tháng tới.

"Tôi thấy không có gì đáng bàn trong những tuần tới", một quan chức chính phủ cấp cao nói về vấn đề thay đổi nhân sự cũng như việc ân xá của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Vị quan chức này kỳ vọng sẽ có "một số thay đổi quan trọng, công bằng trong cộng đồng tình báo và an ninh quốc gia".

Ông Trump gần đây đe dọa sa thải quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf, theo 2 quan chức cấp cao. Ông chủ Nhà Trắng đổ lỗi cho ông Wolf về những tuyên bố công khai từ Christopher Krebs, cựu lãnh đạo cơ quan phụ trách an ninh bầu cử, thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ông Krebs gọi cuộc bầu cử Mỹ 2020 là "an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Nhưng một số cố vấn của ông Trump cũng khuyên ông không nên làm vậy với ông Wolf.

Nhà Trắng từ chối bình luận về suy nghĩ hiện tại của ông Trump về việc sa thải các thành viên trong bộ máy của mình. "Nếu Tổng thống không tin tưởng ai, ông ấy sẽ cho mọi người biết. Chúng tôi không có thông báo mới về nhân sự lúc này", phát ngôn viên Nhà Trắng, Judd Deere, tuyên bố.

Ông Trump được cho là sẽ sa thải một số quan chức sau các kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Getty

Một số quan chức và cựu quan chức chính phủ cho rằng khả năng ông Trump sa thải các quan chức hàng đầu mà ông thất vọng có thể sẽ xảy ra sau các ngày lễ lớn.

Gina Haspel, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tin rằng mình có thể bị sa thải, tới mức bà đã dọn các vật dụng cá nhân ra khỏi văn phòng tại trụ sở của CIA hồi tháng trước sau khi ông Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.

Thông tin ông Trump có thể sa thải giám đốc FBI Wray được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Bill Barr, từ chức.

Trước đó, ông Barr đã tuyên bố không phát hiện bằng chứng gian lận quy mô lớn trong bầu cử. Tuyên bố này trái ngược với các cáo buộc của ông Trump đưa ra về bầu cử Mỹ 2020. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ còn được cho là không công khai việc điều tra thuế liên quan tới con trai ông Biden trước thời điểm bầu cử.