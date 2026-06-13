"Cởi trói" thủ tục: Chiếc chìa khóa mở cánh cửa 100 triệu USD cho cá cảnh TP.HCM

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng kim ngạch xuất khẩu cá cảnh lên 100 triệu USD/năm – gấp 5 lần so với hiện tại. Đây là một con số đầy tham vọng, nhưng để hiện thực hóa trong vòng 4 năm tới, ngành cá cảnh thành phố cần một cuộc cách mạng thực sự về tư duy và chiến lược bài bản.

Nuôi cá cảnh ở TP.HCM. Ảnh: T.Đ

Đủ sức làm chủ công nghệ, vì sao cá cảnh Sài Gòn vẫn loay hoay “ao nhà”?

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, năm 2025 sản lượng cá cảnh của TP.HCM đạt hơn 250 triệu con; xuất khẩu 13,9 triệu con, đạt kim ngạch 15,39 triệu USD.

Mục tiêu của TP đạt 100 triệu USD xuất khẩu cá cảnh vào năm 2030 là một cột mốc lớn. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP.HCM thẳng thắn thừa nhận: “Hiện nay kim ngạch xuất khẩu của TP chỉ quanh quẩn mức 10-20 triệu USD. Để lên được mức đó là gấp tới 5 lần, trong khi thời gian từ đây đến mốc 2030 chỉ còn khoảng 4 năm nữa là rất khó khăn”.

Ông Phụng cũng cho rằng TP cần thay đổi tư duy nuôi cá cảnh phân khúc giá trị kinh tế thấp sang giá trị kinh tế cao, chuyển tư duy số lượng sang chất lượng để ngành cá cảnh đạt mốc 100 triệu USD vào năm 2030.

Dạo quanh các thủ phủ cá cảnh lớn của TP.HCM, một thực tế không ai có thể phủ nhận: Tay nghề của nghệ nhân Sài Gòn đã đạt đến trình độ thượng thừa. Từ thực tế sản xuất, anh Lê Hữu Thiện, Giám đốc Công ty Cổ phần Sinh vật cảnh Thiên Đức và anh Trương Trung Cường, Giám đốc Công ty TNHH nông nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Cường Cá cảnh Vina Fish Farm đều chung một khẳng định chắc nịch: "Về mặt kỹ thuật, cá gì chúng tôi cũng nuôi được, dòng khó cỡ nào cũng ép đẻ thành công, đáp ứng số lượng lớn cho thị trường quốc tế".

Thế nhưng, nghịch lý là khối tài sản sinh học khổng lồ này vẫn đang chủ yếu quanh quẩn ở phân khúc giá trị thấp. Nhiều ý kiến cho rằng, để chạm tay vào cái đích 100 triệu USD, TP.HCM buộc phải "ép" các nhà vườn chuyển dịch cơ cấu, đoạn tuyệt với phân khúc bình dân để lao vào các dòng cá "quý tộc" như cá rồng, cá koi hay các dòng đột biến gen đắt giá.

Tuy nhiên, chuyển trục sang phân khúc cao cấp có thực sự là "mỏ vàng" dễ ăn? Các chuyên gia sinh vật cảnh kỳ cựu, trong đó có ông Hồ Nhuận Đăng Sơn, một “chuyên gia” lai tạo cá dĩa nổi tiếng trong giới sinh vật cảnh thẳng thắn cảnh báo: Đây là cái bẫy nếu làm theo phong trào. Các quốc gia lân cận như Indonesia, Malaysia hay Úc đã đi trước Việt Nam hàng thập kỷ. Họ đã xây dựng xong những đế chế trang trại cá cao cấp được cấp chứng nhận quốc tế nghiêm ngặt.

“Thị trường cá "nhà giàu" vốn rất kén khách và mang tính chất ngách. Nếu đồng loạt ép một nửa số hộ nuôi tại TP.HCM chuyển sang làm cá cao cấp khi chưa làm chủ được thị trường đầu ra và thương hiệu, nguy cơ "dội chợ", dẫm chân lên nhau dẫn đến đổ vỡ dây chuyền là điều nhãn tiền. Ép dòng cá mới không khó, cái khó là làm sao tạo ra một dòng giống độc quyền được thế giới công nhận và không thể bị sao chép”, ông Sơn cảnh báo.

Khát vọng 100 triệu USD bị "bó chân" bởi những gọng kìm thủ tục

Cá dĩa, đối tượng phân khúc cá cảnh giá trị cao vừa tầm để TP.HCM tập trung nuôi. Ảnh: A.I

Nhìn thẳng vào sự thật, "gốc rễ" khiến kim ngạch xuất khẩu cá cảnh của TP.HCM chưa thể bứt phá không nằm ở hồ nuôi của người nông dân, mà nằm ở bàn giấy của các cơ quan quản lý. Trò chuyện với những người trong cuộc, đằng sau sự hào hứng về kỹ thuật là những tiếng thở dài ngao ngán về "ma trận" thủ tục hành chính.

Anh Thiện thẳng thắn chia sẻ, thủ tục xuất khẩu hiện nay quy định quá nhiều bước rườm rà, chồng chéo, khiến các cơ sở mất rất nhiều thời gian và chi phí cơ hội. Đồng quan điểm, anh Cường (Bình Chánh) bày tỏ sự mệt mỏi khi doanh nghiệp phải tự mình "bơi" giữa các quy định kiểm dịch của thú y, thủ tục thông quan của hải quan và các giấy phép từ bộ ngành liên quan mà không có một đầu mối thống nhất hay quy trình chuẩn hóa dòng chảy dữ liệu.

Sự thiếu đồng bộ, máy móc trong khâu kiểm tra chuyên ngành và thông quan đang vô tình trở thành gọng kìm siết chặt sức bật của ngành. Con cá cảnh của TP.HCM muốn bay xa sang Âu, sang Mỹ, trước hết phải được "cởi trói" tại cửa khẩu quê nhà.

Để giải bài toán 100 triệu USD, TP.HCM không thể chỉ hô hào người dân tăng đàn, đổi giống. Ngành nông nghiệp và các cơ quan quản lý thành phố cần một cuộc tổng tấn công mạnh mẽ vào thủ tục hành chính: Đơn giản hóa và số hóa quy trình kiểm dịch, xây dựng cơ chế "một cửa liên thông" giữa cơ quan thú y - hải quan - doanh nghiệp, đồng thời chủ động đứng ra tổ chức các chiến dịch xúc tiến thương mại quốc tế quy mô lớn.

Bên cạnh đó, cần có sự bắt tay sòng phẳng giữa các viện nghiên cứu thủy sản và nghệ nhân để quy hoạch vùng nuôi dài hạn, bảo hộ thương hiệu giống. Chỉ khi cơ chế thực sự thông thoáng, gỡ bỏ được áp lực giấy tờ cho những người như anh Thiện, anh Cường, thì tài hoa của người nuôi cá Sài Gòn mới thực sự biến thành hàng triệu đô la chảy về cho nền kinh tế thành phố.

“Hiện nay, xuất khẩu cá cảnh từ Việt Nam sang Úc là không thể. Úc quy định một số bước về kiểm dịch khá nghiêm ngặt. Hình như họ không công nhận các bước kiểm dịch của Việt Nam, trong khi Indonesia, Thái, Singapore vẫn xuất cá cảnh đi Úc ầm ầm. Chỉ cần gỡ được nút thắt này sẽ có một thị trường cá cảnh cho VN ngay, TP.HCM mới thêm cơ hội thu đạt 100 triệu USD cá cảnh”, anh Thiện chia sẻ.

Anh Lê Hữu Thiện, Giám đốc Công ty Cổ phần Sinh vật cảnh Thiên Đức chuẩn bị xuất khẩu cá cảnh. Ảnh: T.Đ

Hiện, Công ty Thiên Đức có trại nuôi cá kiểng xuất khẩu rộng khoảng 25.000m²; xuất khẩu nhiều loài cá kiểng sang Mỹ, Pháp, Nga, Đức, Ba Lan, Anh, Hà Lan, Nhật Bản… với kim ngạch hàng triệu USD/năm.