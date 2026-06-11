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Thứ năm, ngày 11/06/2026 11:34 GMT+7

Côn Đảo "lột xác" thành đô thị thông minh: Quản lý từ rừng xuống biển bằng trí tuệ nhân tạo và bản sao số

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Tường Thụy Thứ năm, ngày 11/06/2026 11:34 GMT+7
Một Côn Đảo "ảo" quy mô 439 ha đã được số hóa hoàn toàn trên hệ thống Bản sao số (Digital Twin), cho phép chính quyền điều hành mọi hoạt động từ chống cháy rừng, giám sát tàu cá, đo chất lượng nước hồ sinh hoạt đến "phạt nguội" giao thông bằng AI theo thời gian thực.
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Tại Hội nghị “Triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã trên địa bàn TP.HCM” diễn ra ngày 11/6, ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Becamex, Tổng Giám đốc Công ty VNTT – đã công bố những kết quả ấn tượng từ dự án thí điểm đô thị thông minh tại Đặc khu Côn Đảo.

Ông Phạm Tuấn Anh (bìa phải), Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Becamex kiêm TGĐ VNTT, tại hội nghị hôm nay 11/6/2026. Ảnh: T. Thụy

Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục kỹ thuật lõi bao gồm hạ tầng hiển thị toàn diện không gian đặc khu trên bản đồ số, hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế – xã hội và hệ thống giám sát an ninh giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo, nền tảng dùng chung này được xây dựng nhằm hình thành môi trường điều hành số tập trung, hỗ trợ nhu cầu vận hành nghiệp vụ trực quan của cả lực lượng chức năng và cơ quan quản lý chuyên môn trên địa bàn thay vì các phương thức báo cáo truyền thống.

Trên hệ thống IOC, các kịch bản vận hành đã số hóa và hiển thị chi tiết gần 439 ha quỹ đất công cộng tại Côn Đảo, hỗ trợ tra cứu thông tin từng thửa đất, mục đích sử dụng cũng như hồ sơ pháp lý liên quan.

Hệ thống cũng mô phỏng, so sánh các phương án quy hoạch, giúp đánh giá chi tiết tác động không gian, hạ tầng và môi trường trước khi ra quyết định, đồng thời số hóa quy trình theo dõi 102 hồ sơ cấp phép xây dựng, ghi nhận và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Trong công tác quản lý tài nguyên và an ninh, hệ thống kết nối trực tiếp với dòng camera PTZ tầm xa giúp lực lượng công an và ban quản lý rừng theo dõi biến động diện tích cây xanh đã phủ đạt 79.114, chủ động phát hiện sớm nguy cơ xâm hại hoặc cháy rừng để kịp thời điều phối lực lượng xử lý.

Đối với hạ tầng đô thị, nền tảng tích hợp công cụ giám sát lộ trình xe thu gom rác theo thời gian thực để đảm bảo đi đúng tuyến, kiểm tra công suất của nhà máy xử lý để cảnh báo quá tải, theo dõi lưới điện và quản lý trạng thái vận hành của hệ thống chiếu sáng công cộng.

Đặc biệt, theo đơn vị thực hiện, tại hồ chứa nước sinh hoạt Quang Trung II, hệ thống liên tục cập nhật mực nước và các chỉ số môi trường cốt lõi như nhiệt độ, COD, pH, độ màu, hàm lượng chất rắn lơ lửng và Amoni để kiểm soát an toàn nguồn nước cho cư dân.

Ngoài ra, phân hệ an ninh giao thông ứng dụng công nghệ AI phân tích hình ảnh để phát hiện tự động các hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, hỗ trợ phạt nguội và điều tiết giao thông, đồng thời kết nối hệ thống bộ đàm tác nghiệp và tích hợp dữ liệu quản lý tàu cá để đảm bảo an ninh trên vùng biển quản lý.

Hệ thống trụ tích hợp thông minh (Smart Pole) cần được lắp đặt thêm cho Côn Đảo. Nguồn: Becamex

Để hoàn thiện mô hình và nâng cao mức độ tự động hóa, đại diện của VNTT kiến nghị phương án triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng dữ liệu hiện trường và liên thông luồng dữ liệu chuyên ngành trong giai đoạn tiếp theo tại Côn Đảo.

Các hạng mục thiết bị được đề xuất lắp đặt bao gồm hệ thống trụ tích hợp thông minh (Smart Pole) đa năng phục vụ chiếu sáng tiết kiệm điện nhờ tính năng tự động giảm độ sáng, camera AI giám sát an ninh, loa phát thanh công cộng, nút bấm khẩn cấp SOS, màn hình LED hiển thị thông tin, cảm biến quan trắc môi trường không khí và cảm biến cảnh báo ngập lụt.

Bên cạnh đó, thiết bị bay không người lái (drone/UAV) cũng được đề xuất sử dụng để tuần tra rừng, phát hiện hành vi lấn chiếm đất đai và chụp ảnh cập nhật bản đồ hiện trạng Côn Đảo.

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