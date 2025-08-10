Trong tuần qua, VN-Index bứt tốc và liên tục lập đỉnh lịch sử mới. Chỉ số đóng cửa tuần ở mốc 1.584,95 điểm, tăng 89,74 điểm (+6%) so với cuối tuần trước. Khối lượng khớp lệnh bình quân sàn HoSE đạt 1.825 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch khoảng 50.706 tỷ đồng/phiên.

Cổ phiếu HPG của tỷ phú Trần Đình Long được khối ngoại mua ròng mạnh nhất

Cổ phiếu HPG (Tập đoàn Hoà Phát) là một trong những mã có tác động tích cực nhất đến chỉ số trong tuần qua. Mã có 4 phiên đầu tuần tăng giá và điều chỉnh giảm vào phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần, mã tăng hơn 11% lên giá 28.000 đồng/cổ phiếu, mức giá cao nhất kể từ tháng 3/2022 tới nay.

Diễn biến cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát trong thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Không chỉ tăng giá tốt, mã cổ phiếu thép này còn ghi nhận thanh khoản sôi động và khối ngoại mua ròng mạnh. Phiên 6/8, 7/8 và 8/8, mã HPG đều dẫn đầu thị trường về thanh khoản với giá trị khớp lệnh lần lượt đạt hơn 96 triệu, hơn 139 triệu và hơn 121 triệu đơn vị.

Sau phiên khớp lệnh kỷ lục, gần 3% lượng cổ phiếu lưu hành của Hòa Phát đã đổi chủ. Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long hiện là doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán với 76.755 tỷ đồng. Thậm chí, vốn điều lệ của Hòa Phát còn lớn hơn nhiều ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Techcombank…

Trong một diễn biến liên quan, cuối tháng 7 vừa qua, gần 1,3 tỷ cổ phiếu do Hòa Phát phát hành để trả cổ tức 2024 (tỷ lệ 20%) đã được mở khoá giao dịch sau khi niêm yết bổ sung từ 22/7 trước đó. Sau phát hành, tổng lượng cổ phiếu lưu hành của “vua thép” đã tăng lên hơn 7,67 tỷ đơn vị như hiện nay.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 45,7 triệu cổ phiếu đầu ngành thép trong tuần qua, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.228 tỷ đồng và đứng đầu danh sách các mã được mua ròng mạnh nhất.

Thông tin tích cực Hoà Phát mới công bố trong tuần qua là lò cao số 1 thuộc Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đã vận hành ổn định trở lại, hỗ trợ sản lượng cho hoạt động bán hàng 6 tháng cuối năm. Trước đó, Hòa Phát Dung Quất bảo dưỡng vật liệu chịu lửa cho lò cao số 1 sau 6 năm hoạt động.

Nhịp tăng cũng giúp tài sản của Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long "phình to". Cập nhật lúc 16 giờ ngày 10/8 trên Forbes, tỷ phú Trần Đình Long đang ở vị trí 1.373 tỷ phú USD trên toàn thế giới, thăng 93 hạng so với tháng trước và mức tài sản quy đổi lên tới 2,8 tỷ USD.

Khối tài sản này cao hơn của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank (2,5 tỷ USD) và Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan (1,1 tỷ USD).

2018 là năm đầu tiên ông Trần Đình Long có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes. Thời điểm đó, tài sản của Chủ tịch Hòa Phát là 1,3 tỷ USD, xếp hạng 1.756 thế giới. Tuy nhiên, liên tiếp 2 năm 2019 và 2020, ông không có ở trong danh sách này.

Ngoài trên bảng xếp hạng Forbes, với việc đang trực tiếp nắm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, khối tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận có trị giá hơn 55.440 tỷ đồng.

Bên cạnh Hòa Phát, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng góp phần quan trọng vào đà tăng của VN-Index tuần qua.

Trong khi đó, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận chuỗi tăng mạnh, giúp tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập đỉnh mới.

Theo Forbes, ông Vượng hiện sở hữu khối tài sản 12,2 tỷ USD, tăng hơn 5,6 tỷ USD so với đầu năm và vững vàng ở vị trí người giàu nhất Việt Nam. Đà tăng của VIC còn kéo theo các mã họ Vingroup như VHM, VRE tăng giá, thu hút dòng tiền lớn từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ở lĩnh vực hàng không, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet duy trì tài sản khoảng 3,2 tỷ USD, đứng thứ hai tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank sở hữu khoảng 2,5 tỷ USD, hưởng lợi từ việc TCB phục hồi mạnh, tăng hơn 7% chỉ trong một tuần, củng cố vị thế của ngân hàng này trong nhóm dẫn đầu về vốn hóa.