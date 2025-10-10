Chủ đề nóng

Cơn địa chấn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] mở bán vé day 2 tại 8Wonder Ocean City

G-DRAGON thực sự đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều lòng” fan bằng việc tổ chức thêm một đêm diễn tại 8Wonder Ocean City. Sau khi toàn bộ vé đêm 1 ngày 8/11 “bốc hơi” chỉ trong chớp mắt, hàng ngàn người hâm mộ đã tạo nên “cơn sóng thần cảm xúc” trên mạng xã hội, kêu gọi mở thêm show. Đáp lại tình yêu cuồng nhiệt ấy, ban tổ chức đã chính thức công bố mở bán đêm diễn thứ hai – ngày 9/11, mang đến cơ hội có 1-0-2 cho fan Việt và quốc tế được trực tiếp
Cơn sốt G-DRAGON đã cho thấy sức nóng kỷ lục khi toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được “quét sạch” trong chưa đầy 30 phút mở bán. Hàng triệu fan kiên trì xếp hàng, hồi hộp chờ đợi từng giây phút để chạm tay vào tấm vé mơ ước.

Trước tình cảm cuồng nhiệt ấy, G-DRAGON cùng ban tổ chức đã quyết định “chiều fan hết nấc”, mở thêm đêm diễn thứ hai ngày 9/11, mở rộng trải nghiệm world tour đỉnh cao, biến chuỗi concert tại Việt Nam trở thành dấu son khó quên trong lịch sử âm nhạc châu Á - nơi mọi giới hạn cảm xúc sẽ được thổi bùng trên sân khấu.

Lịch mở bán cũng chính thức được công bố. Theo đó, đợt bán vé sớm dành cho thành viên G-DRAGON Official Membership - những “lữ khách” đầu tiên bước vào hành trình huyền thoại - sẽ diễn ra từ 10h sáng đến 11h59 tối ngày 11/10.

Ngay sau đó là cơ hội săn vé sớm dành cho khách hàng VPBank (VPBank Presale), diễn ra từ 10h sáng đến 11h59 tối ngày 12/10.

Đợt mở bán chính thức sẽ bắt đầu từ 10h sáng ngày 13/10, hứa hẹn tạo nên một cơn bão bùng nổ trên các cổng bán vé.

Khán giả có thể truy cập các cổng bán vé chính thức tại https://vinwonders.com/vi/ hoặc www.aegpresents.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Không chỉ đáp lại mong chờ của fan bằng việc mở thêm đêm diễn, ban tổ chức còn mang đến seatmap cùng quyền lợi hấp dẫn cho đêm 9/11, với đa dạng hạng vé giúp người hâm mộ tùy chọn cách tận hưởng concert theo cách riêng.

Với những ai khao khát được bước thật gần thần tượng, hạng VVIP là tấm vé vàng trong mơ với số lượng cực hiếm, sở hữu đặc quyền ngồi sát sân khấu, tham dự buổi tổng duyệt, send-off sau đêm nhạc cùng bộ quà tặng độc quyền gồm thẻ, dây đeo và card ảnh – như một “tấm hộ chiếu cảm xúc” chỉ dành cho fan may mắn nhất.

Ngay phía sau, vé VIP tiếp tục mang đến trải nghiệm gần gũi với G-DRAGON, khi được dự soundcheck – đặc quyền chỉ dành cho “insider” thực thụ – cùng góc nhìn lý tưởng và quà tặng độc quyền, biến từng giây phút chờ đợi thành kỷ niệm đáng giá.

Với team thích chill nhưng vẫn muốn “ôm trọn vibe đỉnh”, vé PREMIUM mở ra tầm nhìn bao quát sân khấu trung tâm, nơi khán giả được thưởng thức toàn bộ hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hoành tráng, tận hưởng “đại tiệc âm nhạc” đúng nghĩa.

Nếu bạn là “dân chơi hệ cháy”, khu GA chính là “tọa độ sôi động nhất hành tinh”, nơi hàng chục nghìn fan cùng nhảy, cùng hát, cùng đốt cháy bầu không khí cuồng nhiệt đến nghẹt thở trong từng nhịp drop, từng hiệu ứng sân khấu.

Bên cạnh đó, các hạng vé từ CAT1 đến CAT6 được thiết kế linh hoạt với mọi “style” trải nghiệm, từ những vị trí gần sân khấu, góc nhìn cân bằng đến những tầm view 360 với mức giá dễ tiếp cận. Dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi tấm vé đều mở ra hành trình cảm xúc, đưa fan hòa vào khoảnh khắc đỉnh cao của sân khấu huyền thoại G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI.

G-DRAGON được đánh giá là biểu tượng toàn cầu và “người kiến tạo xu hướng” của thế hệ. Từ vị trí “thủ lĩnh” nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, anh đã góp phần định nghĩa lại diện mạo âm nhạc châu Á bằng phong cách độc bản, gu thời trang không giới hạn và năng lượng sân khấu đầy mê hoặc.

Ảnh hưởng của anh vượt khỏi ranh giới âm nhạc, lan tỏa mạnh mẽ trong thời trang, văn hóa và sáng tạo, khẳng định vị thế của một tượng đài đương đại toàn cầu.

Không chỉ là một đêm nhạc, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI – presented by VPBANK tại 8Wonder Ocean City đang trở thành hiện tượng văn hóa của giới trẻ Việt.

Hai đêm concert liên tiếp được dự báo sẽ “thắp lửa” thủ đô, thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm.

Với mô hình tổ chức quy mô – chuyên nghiệp – đẳng cấp quốc tế, 8Wonder Ocean City không chỉ giúp fan Việt hiện thực hóa giấc mơ gặp thần tượng, mà còn góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ world tour toàn cầu – điểm đến của những concert đỉnh cao.

Cách thức mua vé & các hạng vé:

Cổng bán vé sớm và chính thức sẽ được mở theo các kênh sau:

· Mở bán sớm dành cho Membership ngày 11/10 tại: VinWonders.com

· Mở bán dành cho khách hàng VPBank ngày 12/10 tại: VinWonders.com và Cticket

· Mở bán chính thức ngày 13/10 tại: VinWonders.com và Ticketbox.vn

Đối với đợt mở bán sớm dành cho Membership, khách dùng mã Membership đã đăng ký trước đó để tham gia mua vé, mỗi khách được mua tối đa 2 vé/1 lần.

