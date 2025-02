Con đặc sản này chuyên ăn tre, cỏ mà ra loại thịt thơm ngon, nuôi thành công ở Quảng Trị, bán hút hàng

Sinh năm 1994, anh Lâm từng trải qua nhiều nghề nhưng thất bại. Năm 2018, trong một lần đọc thông tin trên mạng, anh Lâm thấy nuôi dúi má đào Thái Lan hiệu quả nên mua giống về nuôi.

Nuôi dúi má đào Thái Lan, anh Võ Sĩ Lâm, nông dân phường 4, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) có thu nhập bình quân 400 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Con dúi nói chung và giống dúi má đào nói riêng là loài động vật hoang dã được con người thuần hóa thành vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Lâm bỏ ra 42 triệu đồng mua 10 cặp dúi giống (mỗi con dúi giống nặng từ 0,6kg đến 0,9kg). Sau 11 tháng chăm sóc, anh Lâm bắt đầu phối giống, nhân đàn, bán giống. Hiện nay, anh Lâm thường xuyên nuôi 90 cặp dúi má đào Thái Lan sinh sản.

Theo anh Lâm, mỗi năm dúi má đào Thái Lan sinh sản 3 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 8 con. Nhu cầu mua dúi rất lớn nên nuôi đến đâu anh Lâm bán hết đến đó, không lo đầu ra.

Nhờ nuôi dúi má đào Thái Lan, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Lâm thu nhập bình quân 400 triệu đồng.

Anh Lâm cho biết, dúi là loài gặm nhấm, dễ nuôi, dễ chăm sóc. Thức ăn của dúi chủ yếu là thân cây tre tươi, mía tươi, bắp hạt, khoai lang, khoai mì, cơm nguội, cỏ voi. Dúi ăn thức ăn khô nên ít đi phân và nước tiểu. Vì vậy người nuôi dúi ít tốn thời gian chăm sóc, vệ sinh chuồng trại.

Nuôi dúi má đào Thái Lan khá dễ, ít công chăm sóc. Trong ảnh là một cặp dúi được ghép đôi để phối giống, sinh sản. Ảnh: Ngọc Vũ.

Thời gian cho dúi ăn là vào buổi sáng và buổi tối. Người nuôi dúi có thể dành thời gian còn lại trong ngày làm được nhiều việc khác. Chi phí nuôi dúi từ 200 đồng đến 300 đồng mỗi con/ngày.

Chuồng nuôi dúi phải kín đáo, không bị gió lùa. Nhiệt độ chuồng nuôi dúi cần đảm bảo từ 27 độ C đến 33 độ C vào mùa hè và 20 độ C đến 25 độ C vào mùa đông.

Trong chuồng nuôi dúi, anh Lâm dùng gạch men chia ra nhiều ô với kích thước khác nhau, 60cm x 80cm với dúi đang phối giống và rộng hơn với dúi con đã tách khỏi mẹ.

Sau khi ghép đôi dúi má đào Thái Lan để phối giống một thời gian, khi thấy vú của con cái có màu đỏ, anh Lâm biết đã thành công thì sẽ tách ra. Bởi vì, khi con cái đã đậu thai, nếu không tách ra thì con đực có nguy cơ bị cắn chết.

Một mẹ dúi má đào Thái Lan sinh sản được 3 dúi con. Ngoài thức ăn chính của dúi là thân tre, mía, bắp, cơm, anh Lâm bổ sung thêm bột cám cho mẹ con nhà dúi. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dúi cái đậu thai từ 48 đến 52 ngày sẽ sinh sản. Sau 2,5 tháng, anh Lâm tách mẹ ra khỏi đàn dúi con. Dúi mẹ nghỉ ngơi khoảng 10 ngày sẽ tiếp tục được phối giống cho lần sinh sản tiếp theo.

Con dúi còn có tên gọi khác là chuột nứa, chuột tre, chuột lách. Ảnh: Ngọc Vũ.

Hiện tại, anh Lâm bán con dúi giống cho các hộ dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Con dúi giống càng lớn giá bán càng cao. Ngoài ra, anh Lâm còn bao tiêu sản phẩm dúi thương phẩm cho các hộ nuôi dúi.

Ông Trần Văn Bến – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, bước đầu cho thấy nuôi dúi mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, tại địa phương đã có một số hộ dân đã đầu tư.

"Nhìn chung, nuôi dúi là mô hình nuôi con đặc sản có triển vọng kinh tế, suất đầu tư không quá cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Các hộ dân nếu quan tâm, muốn đầu tư nuôi dúi cần học tập, áp dụng khoa học, kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm đầy đủ để nâng cao hiệu quả kinh tế" – ông Bến cho hay.