Con đường nào cho sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt?

Từ thành tích đáng nể của văn hóa Hàn Quốc

Những năm gần đây, Việt Nam và nhiều nước trong khu vực đang bước đầu làm quen và bắt nhịp với sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa thế giới. Tại Hàn Quốc, nền công nghiệp văn hóa đã đạt được những phát triển mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đã trở thành một trong trong những lĩnh vực kinh tế trụ cột, vừa góp phần quảng bá văn hóa truyền thống đất nước, vừa mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn.

Trong đó, K-Culture là thuật ngữ chính thức để định nghĩa về chính sách quảng bá văn hóa ra thế giới mà chính phủ Hàn Quốc đã vận hành. Nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa, chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập một số ưu đãi phù hợp như lợi thế về thuế đối với các dự án văn hóa; các đặc quyền như hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc hộ chiếu ngoại giao… Những ưu đãi này cùng với sự khuyến khích tín dụng và trợ cấp cho các doanh nhân đã góp phần vào sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành văn hóa.

BTS trở thành đại diện châu Á đầu tiên được Billboard vinh danh "Ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất năm 2020". Ảnh: Tiền Phong.

Theo Viện nghiên cứu Hyundai, nhóm BTS tạo ra hoạt động kinh tế trị giá khoảng 3,5 tỷ USD hàng năm. Khoảng 7% du khách đến Hàn Quốc vào năm 2017, tương đương khoảng 800.000 khách du lịch, nói rằng họ đến thăm đất nước này vì họ quan tâm đến BTS. Sự lan tỏa âm nhạc này đã góp phần tạo dấu ấn định hình về văn hóa K-pop trên các phương tiện truyền thông thế giới.

Những điều này đã góp phần mang lại thành tích đáng nể của văn hóa Hàn Quốc khi đạt mức thu hơn 10 tỷ USD trong nửa đầu năm 2019, K-pop, -K-drama và K-food đặc biệt mở rộng sang các nền tảng như Netflix.

Điều quan trọng nhất của định hướng phát triển công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đó là việc góp sức nâng tầm văn hóa quần chúng. Từ việc khán giả ngày càng nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa sẽ tất yếu dẫn đến sự ra đời của các sản phẩm văn hóa có chất lượng cao.

Năm 2019, Hàn Quốc đã gây tiếng vang lớn trên thế giới với sự ra đời của bộ phim "Ký sinh trùng" được phát hành trên nền tảng Netflix. Bộ phim đã giành được các giải "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Phim truyện quốc tế hay nhất" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, một bộ phim không nói tiếng Anh được vinh danh ở giải "Phim hay nhất".

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Khả năng sáng tạo phi thường của con người Việt

Khi so sánh với những thành tựu của nền công nghiệp văn hóa Hàn Quốc, Việt Nam cũng đã có những bước đi quyết đoán để phát triển nền công nghiệp văn hóa.

Trong năm 2024, sự phát triển văn hóa tại Việt Nam có thể kể đến hai sự kiện concert đình đám là Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi. Đêm diễn Anh trai say hi vào ngày 7 và ngày 9/12/2024 tại Sân vận động Mỹ Đình có số lượng khán giả được cho không thua kém hai show của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink diễn ra vào năm 2023, tại cùng địa điểm. Trước đó, các "anh trai" có hai show ở TP HCM, cũng thu hút hàng chục nghìn người xem mỗi đêm.

Với sự lan tỏa mạnh mẽ, Anh trai say hi được ghi nhận là chương trình có tầm vóc, sức hút và hiệu ứng xã hội lớn thuộc 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Tối 11/1/2025, Anh trai say hi tiếp tục được vinh danh là "Chương trình biểu diễn nổi bật 2024". Đồng thời, "anh trai" HIEUTHUHAI cũng được vinh danh là "Gương mặt trẻ nổi bật 2024".

Giá trị lớn nhất của chương trình là sự khẳng định khả năng sáng tạo phi thường của con người Việt, góp phần thay đổi quan điểm về nền văn hóa Việt.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu xây dựng các điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt, tạo phong trào, xu thế phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Các nghệ sĩ trong concert 3 của "Anh trai say hi" tại Hà Nội. (Ảnh: NSX)

Không thể phủ nhận nền công nghiệp văn hóa Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và góp phần quan trọng vào nền kinh tế, đồng thời tạo ra cơ hội quảng bá bản sắc văn hóa và nghệ thuật của dân tộc ra thế giới.

Công nghiệp văn hóa có thể lấy cảm hứng từ các phong tục truyền thống để phát triển các sản phẩm sáng tạo. Ngược lại, thông qua các phương tiện truyền thông và các sản phẩm văn hóa, các phong tục truyền thống ngày càng có điều kiện để tiếp tục duy trì và phổ biến rộng rãi.

Trong đó, mô hình kinh doanh du lịch đoàn tàu "kết nối di sản Miền Trung" đã cho thấy những thành công nhất định của việc kết hợp văn hóa và du lịch. Đây là một sản phẩm độc đáo khi du khách đi tàu được thưởng thức ẩm thực cùng những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật đặc sắc vùng miền, tăng cường kết nối trải nghiệm di sản bản địa, kết nối các vùng miền, các địa phương. Hoặc bài học về sự tôn vinh nghi lễ Hầu đồng đã cho thấy sự bảo tồn và gắn kết diễn xướng nghi lễ tâm linh dân tộc với phát triển du lịch…

Mặc dù vậy, cần nhìn nhận thẳng thắn về những thách thức của sự nghiệp phát triển nền công nghiệp văn hóa trong thời gian tới. Ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam vẫn phải dự phòng và đối mặt với một số vấn đề như: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh với các sản phẩm văn hóa ngoại nhập, sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng và kỹ năng quản lý trong ngành văn hóa…