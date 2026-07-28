Con gái Tom Cruise từ bỏ họ cha

Theo hồ sơ cử tri tại hạt Allegheny thuộc tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) do tờ People trích dẫn, nữ sinh 20 tuổi đã không còn sử dụng họ Cruise. Thay vào đó, cô quyết định lấy tên đệm của Katie Holmes làm họ mới. Việc đăng ký dưới cái tên Suri Noelle được thực hiện vào tháng 10/2024, khoảng thời gian cô chập chững bước vào năm nhất Đại học Carnegie Mellon tại thành phố Pittsburgh.

Quyết tâm rũ bỏ danh xưng cũ thực chất đã manh nha lộ diện trước đó. Trong buổi lễ tốt nghiệp của Trường Trung học Nghệ thuật & Biểu diễn LaGuardia tại New York hồi tháng 6/2024, tên cô xuất hiện trên danh sách chính thức là Suri Noelle. Đây là ngôi trường danh tiếng từng rèn giũa nhiều tài năng xuất chúng bậc nhất Hollywood như Al Pacino, Jennifer Aniston, Adrien Brody cùng Timothée Chalamet. Đáng chú ý, đúng vào lúc con gái nhận bằng tốt nghiệp, nam diễn viên chính của loạt phim "Mission Impossible" lại bị bắt gặp đang mải mê thưởng thức đêm nhạc "Eras Tour" của nữ ca sĩ Taylor Swift tại London.



Suri Cruise từ bỏ họ cha. People.

Cuộc hôn nhân xa hoa của bố mẹ cô từng là tâm điểm giới giải trí. Hai người quen nhau năm 2005, nhanh chóng đính hôn rồi sinh Suri vào tháng 4/2006. Cuối năm đó, một đám cưới lộng lẫy theo nghi thức giáo phái Scientology đã diễn ra tại lâu đài Castello Orsini-Odescalchi gần Rome. Đáng tiếc, hạnh phúc gia đình tan vỡ vào năm 2012. Kể từ ngày đường ai nấy đi, tài tử Tom Cruise gần như vắng bóng trong quá trình trưởng thành của con. Suri chủ yếu gắn bó cùng mẹ ở New York, dần khép lại mọi mối liên hệ công khai với cha ruột.

Hiện tại, Suri đang dồn sức theo đuổi chuyên ngành thiết kế thời trang ở Đại học Carnegie Mellon, một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ. Một nguồn tin thân cận tiết lộ nữ sinh viên này rất thông minh, ngày càng chững chạc, có một hội bạn thân thiết cũng như thấu hiểu sâu sắc cội nguồn của bản thân.

Sự trưởng thành của con gái mang lại niềm tự hào vô bờ cho Katie Holmes. Trò chuyện cùng tạp chí Town & Country, minh tinh 47 tuổi bộc bạch rằng dù sẽ vô cùng nhớ nhung cảm giác có con kề bên, cô vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nữ diễn viên hồi tưởng lại bản thân lúc bằng tuổi Suri, độ tuổi thanh xuân ngập tràn sự kỳ diệu của những khởi đầu mới mẻ. Dù hết lòng ủng hộ con tự lập, việc để Suri dọn ra sống riêng tại một thành phố khác vẫn tạo ra khoảng hụt hẫng tâm lý lớn đối với một người mẹ luôn có xu hướng bao bọc con.

Katie Holmes luôn nỗ lực tạo ra tấm khiên vững chắc nhằm bảo vệ Suri trước truyền thông. Cuối năm 2024, cô gay gắt bác bỏ tin đồn do trang Daily Mail tung ra về việc Suri nhận được quỹ tín thác từ cha đẻ nhân dịp bước sang tuổi 18. Nữ diễn viên thẳng thừng đăng tải ảnh chụp bài báo kèm dòng chú thích đanh thép khẳng định mọi thông tin đều hoàn toàn sai sự thật.

Hai mẹ con luôn duy trì lối sống kín đáo nhưng vẫn rạng rỡ hạnh phúc mỗi dịp hội ngộ. Lần gần đây nhất, Suri gây chú ý với nụ cười tươi tắn khi ghé thăm phim trường "Happy Hours" tại New York vào tháng 8/2025 để ủng hộ công việc của mẹ.

Theo: t/h