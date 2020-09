Con gấu bị truy lùng gắt gao nhất châu Âu: "Bậc thầy đào tẩu", hàng rào điện cũng vô dụng

Papillon, con gấu đực 4 tuổi, được mệnh danh là "bậc thầy đào tẩu". Ảnh: Newsflash

Hãng CNN hôm 8/9 đưa tin, Papillon, con gấu đực 4 tuổi, nặng 149 kg, đã bị bắt lại sau khi nó vượt qua hàng rào điện và xé nát lớp hàng rào lưới để trốn thoát khỏi khu bảo tồn động vật Casteller, rộng 9.000 mét vuông, ở Italia hôm 27/7.

Các nhân viên kiểm lâm đã bắt được con gấu được xem là "bậc thầy đào tẩu" này bằng một chiếc "bẫy ống" ở khu vực Lagorai, thuộc tỉnh Trentino, phía đông dãy Alps, Italia - cách "nơi ở cũ" của nó 60 km, theo thông báo trên trang web của chính quyền tỉnh đăng tải hôm 7/9. Việc Papillon bị bắt lại đánh dấu sự kết thúc của hành trình 42 ngày tự do của con thú, tờ báo địa phương RAI News đưa tin.

Đây không phải lần duy nhất "vượt ngục" của "bậc thầy đào tẩu". "Con gấu đã nhiều lần trốn khỏi khu bảo tồn động vật", một phát ngôn viên của chính quyền địa phương chia sẻ với CNN hồi tháng 7.

Tháng 7/2019, lần đầu tiên Papillon trốn khỏi khu bảo tồn động vật sau khi trèo qua 3 hàng rào điện và một rào chắn cao 4 mét trước khi trốn vào rừng.

Hàng rào điện cũng vô dụng với "bậc thầy đào tẩu". Ảnh: Press office of the autonomous province of the Trento

Con thú bị bắt lại hồi tháng 4 nhưng chỉ 2 tháng sau nó lại bỏ trốn. Khi được đưa trở lại khu bảo tồn động vật hoang dã lần thứ 2, Papillon được gắn một chiếc vòng cổ định vị. Khu chuồng của Papillon cũng được gia cố. Con thú thậm chí còn bị thiến để "ngăn bản năng hoang dã".

Nhưng tất cả đều không ngăn được con gấu bỏ trốn. Cuối tháng 7, nó bỏ trốn lần 3 và bằng cách nào đó phá vỡ vòng định vị. Không thể xác định được vị trí của con gấu, giới chức địa phương chật vật truy lùng.

Trong quá trình tự do ngoài khu bảo vệ động vật, Papillon được cho là đã giết nhiều gia súc nhưng chưa tấn công con người.

Các nhà bảo vệ động vật tỏ ra giận dữ khi con gấu bị bắt trở lại và đe dọa có hành động pháp lý.

Ornella Dorigatti, đại diện của Tổ chức Bảo vệ Động vật quốc tế ở thành phố Trento, cam kết biểu tình để đòi "tự do" cho Papillon.

"Chúng tôi phải cứu lấy lũ gấu và sẽ đấu tranh cho tới khi M49 được thả", Ornella chia sẻ trên Guardian.

Papillon từng bị mô tả là cực kỳ nguy hiểm nhưng Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ.

"Trước đây, Papillon chỉ gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng ở khu bảo tồn chứ không tấn công con người. Vì vậy, nó cần được theo dõi ở môi trường tự nhiên thay vì nhốt trong chuồng", WWF nhấn mạnh.

Hiện tại, vùng Trentino của Italia có 90 cá thể gấu cùng loài với Papillon sinh sống trong môi trường hoang dã.