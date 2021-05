Cơn ghen tàn bạo

Sau khi TAND tỉnh Bến Tre tuyên án tử hình, Bảo kháng cáo xin giảm hình phạt. Nhưng với hành vi tàn độc trên, tòa án cấp phúc thẩm không có căn cứ để tha tội chết cho hắn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của bị cáo, biểu hiện sự ăn năn, hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Kế hoạch của gã "máu lạnh"

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở H.Tân Phước, Bảo đi học đến lớp 5 thì nghỉ, làm mướn kiếm sống. Năm 2001, Bảo quen rồi sống chung như vợ chồng với bà Bùi Thị Nghĩa (SN 1971, ngụ xã Tân Thạch, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre), có 3 con chung (lớn nhất SN 2002, nhỏ nhất SN 2009). Trước khi sống với Bảo, bà Nghĩa có đứa con trai riêng.

Thời gian đầu, cuộc sống chung giữa Bảo và bà Nghĩa rất hòa thuận. Về sau, Bảo thường xuyên rượu chè, hay nổi ghen tuông vô cớ, cãi vã với vợ. Năm 2015, bà Nghĩa quyết định ly thân, một mình nuôi các con. Bảo đến P6TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) thuê nhà trọ ở và làm thuê. Dù vậy, sự ghen tuông của gã không giảm đi mà còn nặng hơn. Nhiều lần Bảo dọa "lấy mạng" bà Nghĩa.

Sáng 2/11/2019, Bảo về xã Tân Thạch thì thấy bà Nghĩa chuẩn bị đi làm. Y hỏi, nhưng bà Nghĩa giận nên không trả lời. Gã chồng không đăng ký kết hôn càng thêm nghi ngờ bà Nghĩa đang có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. "Máu ghen" bốc lên, Bảo nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ từng chung chăn gối rồi tự tử chết chung. Hắn sang nhà hàng xóm, lấy một sợi dây bằng vải dài, định dùng để treo cổ.

Đến chiều cùng ngày, Bảo về nhà, thấy con gái B.L.H.H (17 tuổi) đang ngồi xem tivi. Nghĩ Hằng sẽ cản trở kế hoạch của mình, gã lấy ống kim loại đánh nhiều cái vào đầu, khiến con gái bất tỉnh rồi khiêng vào phòng ngủ. Sau đó, Bảo chuẩn bị sẵn dao giấu ngay cửa phòng ngủ, chờ bà Nghĩa về. Khoảng 16 giờ cùng ngày, bà Nghĩa xong công việc, trở về nhà thì bị gã nhẫn tâm hạ sát bằng những nhát dao oan nghiệt.

Từ Thế Bảo bị bắt sau khi gây án

Hơn 2 giờ sau, cháu B.L.H.H (16 tuổi) về nhà, thấy cha ngồi uống nước với thái độ bất thường. Quan sát xung quanh, cô bé phát hiện dưới nền nhà và trên vách tường có nhiều vết máu. Đoán có chuyện chẳng lành xảy ra, cô bé lẻn ra ngoài gọi điện nhờ người thân trình báo Công an xã Tân Thạch. Khi lực lượng công an đến, cô bé mới dám quay về nhà và lặng người chứng kiến mẹ và chị nằm bất động trên vũng máu. Còn Bảo thì treo cổ tự sát nhưng bất thành do bị tuột dây, rơi từ trên gác xuống nền nhà bất tỉnh. Bảo được đưa đến Bệnh viện Quân y 120 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cấp cứu và thoát chết. Trong khi đó, bà Nghĩa và cô con gái 17 tuổi không qua khỏi.



Mù quáng vì rượu!

Sau đó, Bảo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố về hành vi giết người, với nhiều tình tiết tăng nặng (giết nhiều người, sát hại người thân, người chưa thành niên...). Trước những chứng cứ rành rành, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, nhận thấy Bảo có dấu hiệu bất thường nên cơ quan điều tra đưa đi giám định tâm thần. Kết quả giám định pháp y tâm thần kết luận: "Trong, sau khi gây án và hiện nay, Bảo bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Tuy nhiên, đương sự có đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

TAND tỉnh Bến Tre đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 14/9/2020. Tại tòa, Bảo khai nhận thực hiện hành vi độc ác do nghi ngờ, ghen tức việc bà Nghĩa quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Về nạn nhân thứ hai, do nghĩ con gái sẽ ngăn cản nên đối tượng mới sát hại.

Bị cáo Từ Thế Bảo bị tuyên án tử hình ở cả hai cấp tòa

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, giữa Bảo và bà Nghĩa gần như là vợ chồng, cũng như con gái là người trực hệ, chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo thực hiện hành vi giết người với thái độ lạnh lùng, tàn nhẫn. Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, dã man, khiến dư luận phẫn nộ. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần thiết cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt Bảo án tử hình về tội giết người.

Ngày 22/9/2020, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/2/2021, Bảo khai vô cùng ân hận vì đã gây tội ác với gia đình, nhưng vẫn mong được giảm nhẹ hình phạt, tha tội chết cho bị cáo để có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM do thẩm phán Phạm Công Mười ngồi ghế chủ tọa, tuyên không chấp nhận lý do xin giảm án của bị cáo. HĐXX phúc thẩm cho rằng, chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo nhẫn tâm tước đoạt sinh mạng của bà Nghĩa và con mình một cách dã man. Bị cáo gây án với các tình tiết định khung tăng nặng, như: giết nhiều người, có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng... HĐXX phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, tử hình Bảo về tội giết người. Nghe HĐXX đọc bản án đến đoạn bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay, Bảo sợ hãi, chân đứng không vững, ngã quỵ tại tòa.

Thêm một vụ án mạng chấn động dư luận mà nguyên nhân sâu xa do rượu mà ra. Đây là bài học đắt giá cho những người hay nhậu nhẹt, đặc biệt là những bợm nhậu có máu "Hoạn Thư”.