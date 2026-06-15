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Thứ hai, ngày 15/06/2026 05:29 GMT+7

Con số may mắn hôm nay 15/6: Thìn việc khó có quý nhân, Ngọ lộc lá đầy nhà, Tỵ im lặng là vàng

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Diệp Diệp Thứ hai, ngày 15/06/2026 05:29 GMT+7
Theo con số may mắn hôm nay 15/6, con giáp tuổi Thìn làm gì cũng trôi, gặp quý nhân, việc khó tự nhiên có người giúp. Xin việc, mở bán, khai trương đẹp.
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1. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Tý

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Tý: ★★★★★

Sự nghiệp: Công việc, học hành lên như diều gặp gió. Sếp quý, dễ được giao việc tốt. Đi thi, phỏng vấn, ký hợp đồng đều thuận.

Tài vận: Có lộc, cứ chăm chỉ là có tiền về. Đòi nợ, chốt đơn dễ được.

Tình cảm: Vợ chồng ngọt như mía lùi. Độc thân thì mạnh dạn tỏ tình, nhắn tin thả thính đi, dễ dính lắm.

Sức khỏe: Khỏe re, tinh thần phơi phới.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Tý: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Xám và xanh dương

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Mão: 6 và 8

2. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Sửu

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Sửu: ★★★

Sự nghiệp: Mồm miệng đỡ chân tay. Nay bạn nói chuyện rất có duyên, đi đàm phán, bán hàng, thuyết trình là hợp. Nhưng đừng mơ mộng quá, làm gì cũng phải thực tế.

Tài vận: Có tiền nhưng phải làm mới có. Đánh nhanh rút gọn thì được, đừng tham.

Tình cảm: Vợ chồng hợp nhau, nói gì cũng thấy đúng. Có người yêu thì nên hẹn hò lãng mạn.

Sức khỏe: Ok, không vấn đề.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và đỏ

3. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Dần

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Dần: ★★

Sự nghiệp: Tốt nhất án binh bất động. Việc gì quan trọng thì hoãn sang mai. Nay dễ bị sếp đè, đối tác lật kèo.

Tài vận: Dễ mất tiền oan. Đừng đầu tư, đừng cho vay, đừng mua đồ lớn.

Tình cảm: Dễ cãi nhau vì chuyện bé xé ra to. Nhịn một câu cho lành.

Sức khỏe: Ra đường cẩn thận xe cộ, dễ va quẹt.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lam và xanh lá cây

4. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Mão

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Mão: ★★★

Sự nghiệp: Bị sếp soi, bị dí deadline, làm gì cũng thấy gò bó. Nhưng cứ nghiêm túc, chăm chỉ thì vẫn qua, còn được khen.

Tài vận: Chỉ có lương, thưởng cố định thôi, bạn đừng mơ lô đề, coin kiếc.

Tình cảm: Dễ cằn nhằn, chê bai nhau. Kim khắc Mộc mà, bạn bớt xét nét đi.

Sức khỏe: Dễ đau mắt, dị ứng da, gan nóng. Bạn ngủ sớm đi.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Mão: 6 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá và đen

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 8

5. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Thìn

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Thìn: ★★★★★

Sự nghiệp: Làm gì cũng trôi. Gặp quý nhân, việc khó tự nhiên có người giúp. Xin việc, mở bán, khai trương đẹp.

Tài vận: Tiền vào như nước. Có lộc ăn uống, được mời, được cho.

Tài vận: Tiền vào như nước. Có lộc ăn uống, được mời, được cho.

Tình cảm: Vợ chồng tình cảm.

Sức khỏe: Khỏe như trâu.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Thìn: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và đỏ

6. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Tỵ

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Tỵ: ★★

Sự nghiệp: Im lặng là vàng. Nay nói câu nào dễ gây thù câu đó. Có ai đè nén thì nhịn đi, cãi là thiệt.

Tài vận: Ví thủng. Đừng đầu tư, đừng chơi đỏ đen, mất là mất hết.

Tình cảm: Vợ chồng dễ giận hờn, trách móc. Ai sai thì nhận lỗi trước cho xong.

Sức khỏe: Dễ nhiệt miệng, đau răng, nóng trong. Uống nhiều nước, ăn đồ mát.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Hồng và tím

7. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Ngọ

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Ngọ: ★★★★★

Sự nghiệp: Lộc lá ngập nhà. Đi làm cũng có tiền, đi chơi cũng có tiền. Hợp buôn bán, chốt đơn, đòi nợ.

Tài vận: Tiền vô cả cục lẫn lẻ. Ai nợ bạn thì nay đòi đi, dễ trả.

Tình cảm: Đang yêu thì tình cảm đi lên. Độc thân thì có người để ý, mạnh dạn lên.

Sức khỏe: Dễ ho, viêm họng nhẹ. Đeo khẩu trang vào.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá và đỏ

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Dậu: 4 và 7

8. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Mùi

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Mùi: ★★★

Sự nghiệp: Đầu óc nay nhanh nhạy, nghĩ ra nhiều ý hay. Nhưng làm thì phải từ từ, thực tế. Đừng vẽ vời quá.

Tài vận: Tiền công, tiền lương thôi. Muốn có thêm thì phải cày.

Tình cảm: Tự nhiên lãng mạn bất ngờ. Tặng quà, nhắn tin ngọt ngào là điểm 10.

Sức khỏe: Khỏe, không lo.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Tím và be

9. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Thân

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Thân: ★★

Sự nghiệp: Cứ làm đúng việc của mình. Đừng mong đột phá. Sếp giao gì làm nấy, cẩn thận là được.

Tài vận: Có lương cứng thôi. Đừng ham hố đầu tư linh tinh.

Tình cảm: Không vui không buồn. Nói chuyện với người yêu nhớ lựa lời, dễ hiểu lầm.

Sức khỏe: Bụng dạ yếu, ăn uống cẩn thận kẻo đau bụng, khó tiêu.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Thân: 4 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và be

10. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Dậu

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Dậu: ★★★

Sự nghiệp: Rất được lòng sếp, bạn bè. Đi ngoại giao, nhờ vả dễ được giúp. Nhưng cũng dễ bị lợi dụng.

Tài vận: Kiếm được nhưng cũng tiêu nhiều. Có người vay tiền thì liệu mà từ chối.

Tình cảm: Đào hoa chiếu mệnh. Vợ chồng tình cảm, độc thân dễ có người tán.

Sức khỏe: Phổi kém, dễ ho. Tránh khói bụi, thuốc lá.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Dậu: 4 và 7

Màu sắc may mắn: Trắng và đỏ

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7

11. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Tuất

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Tuất: ★★★★

Sự nghiệp: Mọi thứ vào guồng, êm ru. Làm việc hiệu quả, sếp không soi mói. Hợp để giải quyết việc tồn đọng.

Tài vận: Có lộc, dễ kiếm tiền. Buôn bán đắt khách.

Tình cảm: Bình yên, không cãi vã. Cứ thế mà duy trì.

Sức khỏe: Khỏe, không bệnh tật gì.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và đỏ

12. Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Hợi

Chỉ số vận may ngày 15/6 dành cho con giáp tuổi Hợi: ★★

Sự nghiệp: Nay lắm đứa chọc ngoáy sau lưng. Do đó, bạn thấy drama thì né ra. Nói ít thôi, càng nói càng dở.

Tài vận: Không có lộc. Đừng cố đấm ăn xôi, mất tiền oan.

Tình cảm: Dễ nghi ngờ, giận hờn vô cớ. Có gì thì nói thẳng, đừng đoán già đoán non.

Sức khỏe: Thận yếu. Uống nhiều nước, đi ngủ sớm, bớt nhậu.

Con số may mắn hôm nay 15/6 của con giáp tuổi Hợi: 6 và 9

Màu sắc may mắn: Xanh dương và xám

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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