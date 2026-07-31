Con số may mắn hôm nay 31/7: Dần cầu tài thuận lợi, Thìn dễ được cất nhắc, Sửu đề phòng tranh chấp

Sau sáp nhập, Tuyên Quang có 7 con sông lớn, gắn với lịch sử Thủ đô khu giải phóng, trung tâm Thủ đô kháng chiến
Sau sáp nhập Tuyên Quang - Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang (mới) có 7 con sông lớn là sông Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy, sông Nho Quế, sông Con, sông Chảy, sông Miện. Không chỉ là những danh cảnh đặc sắc, là nguồn lực để phát triển kinh tế, những con sông này còn gắn với những dấu mốc trong lịch sử phát triển của vùng đất Tuyên Quang, đặc biệt là ký ức hào hùng về Thủ đô khu giải phóng, trung tâm Thủ đô kháng chiến.