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Thứ sáu, ngày 31/07/2026 05:29 GMT+7

Con số may mắn hôm nay 31/7: Dần cầu tài thuận lợi, Thìn dễ được cất nhắc, Sửu đề phòng tranh chấp

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Diệp Diệp Thứ sáu, ngày 31/07/2026 05:29 GMT+7
Theo con số may mắn hôm nay 31/7, con giáp tuổi Dần có lộc ăn uống, gặp gỡ vui vẻ, công việc có hướng mở, nhiều cơ hội làm ăn mới.
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1. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Tý

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Tý: ★★

Sự nghiệp: Vận khí không ổn định. Nhìn thì nhiều cơ hội nhưng làm vào mới thấy khó thành. Hôm nay không nên nhờ vả người khác, dễ mất công.

Tài vận: Xấu, dễ hao tiền, thua lỗ. Không nên đầu tư, cầu tài.

Tình cảm: Dễ nảy sinh hiểu lầm, tranh cãi. Nên nhịn một chút cho êm.

Sức khỏe: Chú ý giấc ngủ, dễ mệt, ốm vặt.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Tý: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Xanh dương và xám

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Mão: 6 và 8

2. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Sửu

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Sửu: ★★

Sự nghiệp: Nhiều trở ngại. Coi chừng bị tiểu nhân đặt điều, nói xấu sau lưng. Ở chỗ làm nên giữ hòa khí, tránh cãi tay đôi.

Tài vận: Cầu tài dễ lỗ. Chi tiêu phải chặt chẽ, đề phòng tranh chấp tiền bạc.

Tình cảm: Không được vui vẻ, dễ xích mích.

Sức khỏe: Chú ý dạ dày, tiêu hóa và tâm trạng lo âu.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Sửu: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và be

3. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Dần

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Dần: ★★★★★

Sự nghiệp: Vận rất tốt. Có lộc ăn uống, gặp gỡ vui vẻ. Công việc có hướng mở, nhiều cơ hội làm ăn mới.

Tài vận: Lộc đến từ ăn uống, giao tiếp. Cầu tài thuận lợi.

Tình cảm: Hài hòa, vợ chồng yêu thương, người yêu ngọt ngào.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá và xanh dương

4. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Mão

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Mão: ★★★★

Sự nghiệp: Thuận lợi, kế hoạch đề ra đều làm được. Có tin vui bất ngờ.

Tài vận: Tài vận khá, hợp để đầu tư, tính chuyện tiền nong lâu dài.

Tình cảm: Rất tốt. Người có đôi thì hạnh phúc, người độc thân dễ gặp được người ưng ý.

Sức khỏe: Cơ thể hơi nóng trong, người lớn tuổi chú ý tim mạch.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Mão: 6 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh dương và xanh lá

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 7

5. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Thìn

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Thìn: ★★★★★

Sự nghiệp: Bình yên, suôn sẻ. Mọi việc hanh thông, dễ được cất nhắc, phát triển.Sức khỏe: Dễ bị đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Ăn uống lành mạnh, bớt đồ dầu mỡ.

Tài vận: Ổn định, nhất là thu nhập chính. Là ngày tốt để kiếm tiền.

Tình cảm: Êm ấm, hòa thuận.

Sức khỏe: Cả thể chất và tinh thần đều tốt.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Thìn: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Be và vàng

6. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Tỵ

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Tỵ: ★★★

Sự nghiệp: Lợi cho việc kết giao, mở rộng quan hệ, đàm phán làm ăn.

Tài vận: Ổn định, hợp tác làm ăn sẽ có lợi.

Tình cảm: Có sao đào hoa Thiên Hỷ, tình cảm ngọt ngào, vui vẻ. Người độc thân dễ tìm được người hợp.

Sức khỏe: Dễ nóng trong, ảnh hưởng mắt và tim. Ngủ không ngon.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Tỵ: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Hồng và đỏ

7. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Ngọ

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Ngọ: ★★

Sự nghiệp: Việc nhiều, trách nhiệm nặng, khá áp lực. Đừng nóng nảy, quyết đoán quá sẽ hỏng việc.

Tài vận: Không tốt, dễ hao tiền.

Tình cảm: Dễ dính thị phi, bị hiểu lầm.

Sức khỏe: Chú ý mất ngủ và mỏi mắt.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Ngọ: 3 và 7

Màu sắc may mắn: Tím và hồng

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Dậu: 4 và 5

8. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Mùi

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Mùi: ★★★★★

Sự nghiệp: Cực tốt, được quý nhân giúp, làm gì cũng thuận. Chỉ cần chú ý kiềm chế cảm xúc.Sức khỏe: Chú ý dạ dày, đường ruột, dễ đau bụng, ăn không tiêu.

Tài vận: Ở mức khá, tiền đến từ công sức bỏ ra, làm nhiều hưởng nhiều.

Tình cảm: Hạnh phúc, viên mãn.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, không đáng lo.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Mùi: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Be và vàng

9. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Thân

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Thân: ★★★

Sự nghiệp: Có quý nhân che chở, có thể yên tâm lên kế hoạch. Công việc phát triển tốt.

Tài vận: Ổn định, thu nhập đều. Hợp để đầu tư nhỏ, quản lý tài chính.

Tình cảm: Đầu hơi trục trặc, cuối lại tốt. Cần quan tâm nhau nhiều hơn.

Sức khỏe: Tiêu hóa kém, nên ăn uống thanh đạm.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Thân: 4 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và be

10. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Dậu

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Dậu: ★★★

Sự nghiệp: Có nhiều chuyện vui, việc trôi chảy. Nhưng đừng chủ quan, vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập.

Tài vận: Trung bình, đầu tư phải thận trọng.

Tình cảm: Bình thường, cần vun đắp thêm.

Sức khỏe: Kim khí yếu, dễ ảnh hưởng phổi, họng, đường hô hấp.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Dậu: 4 và 5

Màu sắc may mắn: Trắng và vàng

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Tuất: 2 và 5

11. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Tuất

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Tuất: ★★★★

Sự nghiệp: Được giúp đỡ nhiều, vận thế đang chuyển biến tốt lên rõ rệt.

Tài vận: Công việc thuận nên tiền bạc cũng ổn định.

Tình cảm: Ở mức trung bình, cả hai cùng quan tâm nhau là được.

Sức khỏe: Thổ vượng, chú ý ăn uống sạch sẽ, tránh ngộ độc.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Tuất: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và be

12. Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Hợi

Chỉ số vận may ngày 31/7 dành cho con giáp tuổi Hợi: ★★★★★

Sự nghiệp: Tài lộc độ mệnh, làm gì cũng thuận. Nhiều cơ hội tốt, thay đổi tích cực trong công việc.

Tài vận: Rất tốt, cầu tài được tài.

Tình cảm: Êm đềm, dễ kết thêm bạn mới, mở rộng quan hệ.

Sức khỏe: Chỉ cần chú ý mỏi mắt, còn lại đều ổn.

Con số may mắn hôm nay 31/7 của con giáp tuổi Hợi: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Xanh dương và đen

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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