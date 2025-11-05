Con sông nội địa nào dài nhất Việt Nam?

Việt Nam chúng ta có 392 con sông theo thống kê của Cục quản lý đường sông Việt Nam. Có những con sông bắt nguồn từ các nước khác nhau chảy qua lãnh thổ Việt Nam, có con sông bắt nguồn từ Việt Nam chảy qua nước khác và cũng có những con sông bắt nguồn từ nước ta và chỉ chảy trong lãnh thổ rồi ra biển.

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn Con sông dài nhất Việt Nam với 2 tiêu chí: Bắt nguồn từ Việt Nam và chảy trong lãnh thổ Việt nam dài nhất.

Con sông dài nhất bắt nguồn từ Việt Nam

Đó chính là sông Đồng Nai.

Đúng vậy, sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586km (364 dặm) và lưu vực 38.600km² (14.910mi2).

Sông Đồng Nai bắt nguồn từ từ cao nguyên Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng thượng nguồn Sông Đồng Nai mang tên là Đắc Dung.

Sông Đồng Nai đổ vào biển Đông tại khu vực huyện Cần Giờ. Các phụ lưu chính của nó gồm sông Đa Nhim, sông Bé, sông La Ngà, sông Sài Gòn, sông Đạ Hoai và sông Vàm Cỏ. Các chi lưu của nó có tên gọi là sông Lòng Tàu (sông Ngã Bảy), sông Đồng Tranh, sông Thị Vải, sông Soài Rạp (sông Soi) v.v.

Con sông dài nhất chảy qua lãnh thổ Việt Nam

Đó chính là sông Mekong.

Sông Mekong xuất phát từ vùng núi cao tỉnh Thanh Hải, băng qua Tây Tạng theo suốt chiều dài tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia trước khi vào Việt Nam.

Tính theo độ dài đứng thứ 12 (thứ 7 tại châu Á), còn tính theo lưu lượng nước đứng thứ 10 trên thế giới (lưu lượng hàng năm đạt khoảng 475 triệu m³). Lưu lượng trung bình 13.200m³/s, vào mùa nước lũ có thể lên tới 30.000m³/s. Lưu vực của nó rộng khoảng 795.000km² (theo số liệu của Ủy ban sông Mê Kông) hoặc hơn 810.000km² (theo số liệu của Encyclopaedia Britannica 2004).

Tại sao gọi sông Mekong là Sông cửu Long?

Do khi ra biển Sông Me Kông có tới 9 cửa ra nên mới mới có tên là sông Cửu Long - 9 con rồng.

Theo: Theo Khoa Học Vui