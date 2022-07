Trao đổi với báo chí, sáng nay (12/7), Trưởng Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, đêm qua, công an huyện Ninh Giang đã phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tổ chức truy bắt được nhóm đối tượng gây ra cái chết cho 1 nam sinh trên địa bàn.

Vụ án đau lòng xảy ra vào khoảng hơn 20 giờ tối qua (11/7).

Em Đ.Q.H., 16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, học sinh lớp 10 đang dạy các cháu thiếu nhi ở nhà văn hoá thôn trong khuôn khổ sinh hoạt hè thì bất ngờ có nhóm thanh niên lạ mặt đến tìm nói chuyện.

Khi nam sinh xác nhận mình là H. thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đánh hội đồng. Khi thấy H. gục xuống, nhóm thanh niên lạ mặt mới lên xe rời đi.

Hiện trườg vụ án. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, mọi người dân xung quanh hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng em H. đã không qua khỏi.

Được biết, nạn nhân là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

Theo lãnh đạo xã Hồng Phong, em H. vừa học hết lớp 10 Trường THPT Khúc Thừa Dụ (H.Ninh Giang, Hải Dương), hiện đang nghỉ hè nên em tham gia hoạt động hè tại địa phương.

Nam sinh H. có học lực khá, tính cách chan hòa với bạn bè, không mâu thuẫn với ai trong trường, lớp.