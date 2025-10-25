Con trai Britney Spears ngừng gặp mẹ vì lo sợ cô "phát điên"

Kevin Federline, chồng cũ của Britney Spears, chia sẻ trong chương trình "Piers Morgan Uncensored" phát sóng ngày 23/10 rằng hai con trai của anh và Britney Spears đã ngừng gặp mẹ trong nhiều tháng vì quá lo lắng cho sức khỏe và hành vi của cô. Theo lời Federline, con trai lớn Sean Preston, 20 tuổi, chỉ dành một ngày ở cạnh mẹ trong năm nay và sau đó quyết định không quay lại. Cậu cảm thấy hoảng sợ sau những gì đã chứng kiến trong thời gian ngắn ngủi ở cạnh mẹ. Con trai út Jayden James, 19 tuổi, từng dành nhiều thời gian hơn với mẹ nhưng cũng đã ngắt liên lạc vài tháng gần đây. Lần gần nhất công chúng thấy Jayden đến thăm Britney Spears là dịp Ngày của Cha hồi tháng 6.

“Con không biết phải làm gì. Con sợ mẹ sắp chết” – Kevin Federline dẫn lại lời con trai trong chương trình. Anh cho biết các con bị sốc bởi hành vi và tình trạng tinh thần của mẹ nhưng không thể tìm ra cách hỗ trợ cô. Khi được hỏi cụ thể về những điều khiến hai con lo lắng, Kevin Federline từ chối trả lời và cho rằng đó là chuyện riêng tư của các con, chỉ nên nói ra khi chúng sẵn sàng.



Britney Spears và hai con trai. IG.

Kevin Federline khẳng định đây là nỗi lo thật sự và không liên quan đến việc anh muốn ngăn cản các con gặp mẹ. Trái lại, anh từng cố gắng tạo điều kiện để mối quan hệ giữa Britney Spears và các con duy trì sau khi họ ly hôn năm 2007.

Trong khi đó, đại diện của Britney Spears không đưa ra bình luận chính thức sau khi thông tin lan truyền. Nữ ca sĩ cũng không lên tiếng công khai về các cáo buộc từ chồng cũ.

Thông tin Kevin Federline đưa ra trùng với thời điểm anh phát hành hồi ký có tên “You Thought You Knew” vào ngày 21/10. Trong sách, anh đề cập đến những vấn đề trong hôn nhân, cách nuôi dạy con sau ly hôn và cả những cáo buộc gây sốc về Britney Spears. Theo lời Kevin Federline, Britney Spears từng dùng cocain khi đang cho con bú và nhiều lần cư xử thất thường khi ở cạnh các con. Anh cũng nói rằng nữ ca sĩ từng có quan hệ tình cảm với một nữ vũ công khi chưa chính thức chia tay.

Ngày 15/10, Britney Spears phản bác các thông tin này trên nền tảng X. Cô viết rằng mình "vô cùng đau lòng và kiệt sức" vì bị Kevin Federline thao túng bằng những lời cáo buộc vô căn cứ. Britney Spears cho rằng chồng cũ cùng nhiều người khác đang tìm cách trục lợi từ danh tiếng và đời tư của cô sau khi việc chi trả trợ cấp nuôi con chấm dứt.

Trong hơn một thập kỷ sau ly hôn, Britney Spears đã chuyển hàng chục nghìn USD mỗi tháng cho Kevin Federline để nuôi hai con. Khoản trợ cấp kết thúc khi Jayden James bước sang tuổi 18. Mối quan hệ giữa họ từ lâu luôn trong tình trạng căng thẳng, đặc biệt khi có sự can thiệp của truyền thông.

Cùng ngày Kevin Federline xuất hiện trên sóng truyền hình, tờ Daily Mail công bố đoạn video ghi lại cảnh Britney Spears rời nhà hàng trong đêm và lái xe mất kiểm soát. Theo hình ảnh từ paparazzi, cô điều khiển xe BMW chệch khỏi làn đường, lấn vào làn xe đạp và suýt tông vào bạn mình khi rời bãi đậu xe. Phía Britney Spears chưa đưa ra phản hồi nào về đoạn video này.

Britney Spears sinh năm 1981, từng được mệnh danh là “công chúa nhạc pop”. Cô nổi tiếng với các bản hit như “Baby One More Time”, “Oops!... I Did It Again” và “Toxic”. Trong sự nghiệp, cô phát hành chín album phòng thu, giành được một giải Grammy và 8 giải Billboard. Ngoài âm nhạc, cuộc đời Britney Spears gắn với nhiều sóng gió về tâm lý, quan hệ gia đình và quyền giám hộ.

Từ năm 2008 đến 2021, cô bị cha ruột, ông Jamie Spears, giám hộ toàn bộ đời sống cá nhân và tài chính sau khi xảy ra nhiều sự cố liên quan đến sức khỏe tinh thần. Một trong những vụ việc gây chấn động nhất là khi cô tự nhốt mình trong phòng cùng hai con và từ chối giao con lại cho chồng cũ. Sau hơn một thập kỷ, tháng 11/2021, tòa án tuyên bố Britney Spears được tự do. Tòa không yêu cầu cô phải trải qua đánh giá y tế trước khi chấm dứt quyền giám hộ.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, nhiều sự kiện tiếp tục cho thấy Britney Spears chưa thực sự ổn định. Cô kết thúc cuộc hôn nhân với huấn luyện viên thể hình Sam Asghari vào đầu tháng 5/2024, chỉ hơn một năm sau khi kết hôn. Trước đó, cô có cuộc hôn nhân chóng vánh với bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander và Kevin Federline.

Năm 2023, Britney Spears gây tranh cãi khi công khai hẹn hò với Paul Richard Soliz, người giúp việc có tiền án. Mối quan hệ này được cho là đã chấm dứt vào tháng 5. Cô hiện sống một mình, hạn chế xuất hiện công khai và thường chỉ giao tiếp qua mạng xã hội.

