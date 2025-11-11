Con trâu "già nhất Việt Nam" đang ở Nghệ An, đã sống hơn 40 năm, có màu lông bạc, người gầy ốm

Vì sao dân câu cá khoái lên cái hồ nước nhân tạo lớn nhất Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) săn cá ngon, cá lạ?

Mới đây, hình ảnh một con trâu được cho là đã thọ hơn 40 tuổi được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Việc một con trâu có thể sống hơn 40 năm thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nếu thực sự đã hơn 40 tuổi thì con trâu này có thể là con trâu già nhất Việt Nam.

Con trâu lập tức được dân mạng xếp vào hạng cao niên bởi tuổi thọ trung bình của trâu, bò chỉ khoảng 15 đến 20 năm.

Hình ảnh con trâu cái, lông bạc ở xã Tân An, tỉnh Nghệ An được cho là đã thọ hơn 40 tuổi. Dân mạng phong ngay danh hiệu "con trâu già nhất Việt Nam". Ảnh: Đ.T.

Người sở hữu con trâu là anh Đào Văn Tùng (SN 1991, trú tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An). Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Tùng cho biết, con trâu của gia đình là trâu cái.

“Năm 2003, gia đình tôi mua con trâu cái này từ một người dân trong xã. Thời điểm đó, các cụ cho biết, con trâu cũng đã sống khoảng 20 năm trước khi gia đình tôi mua về. Con trâu vẫn khỏe mạnh, sinh sản đều cho đến năm 2016, đẻ được 12 con”, anh Tùng chia sẻ.

Ngoài sinh sản, quãng thời gian này, con trâu cái vẫn phục vụ sản xuất nông nghiệp của gia đình anh Tùng. Tới năm 2016, gia đình anh Tùng không làm ruộng nữa thì con trâu mới được nghỉ ngơi.

Từ năm 2016, con trâu được nghỉ ngơi hoàn toàn. Gia đình anh Tùng ở xã Tân An, tỉnh Nghệ An vẫn chăm sóc con trâu rất tốt.

Nhiều năm qua, gia đình anh Tùng chăm sóc con trâu bạc này không có ý định làm thịt hay đem bán. Thậm chí, thời điểm giá trâu tăng cao, có người tới tận nhà trả đến hơn 45 triệu đồng để mua lại con trâu nhưng gia đình anh Tùng nhất quyết không bán.

Tuổi cao nên sức khỏe con trâu suy giảm. Cách đây 7 ngày, con trâu đã chết. Gia đình anh Tùng ở xã Tân An, tỉnh Nghệ An đã chôn con trâu sau khi nó chết. Ảnh: Đ.T

Thức ăn hằng ngày của trâu là cỏ, rơm rạ và cám. Gần đây, con trâu này gầy yếu. Cách đây ít tháng, con trâu ăn ít, hệ tiêu hóa có biểu hiện khác thường.

Khoảng 7 ngày trước, con trâu đã chết. Sau khi chết, con trâu được gia đình anh Tùng đem chôn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An, tỉnh Nghệ An cho biết, con trâu được cộng đồng mạng quan tâm là của người dân trên địa bàn chăm nuôi từ nhiều năm qua.

Tuy nhiên để xác minh tuổi thật của con trâu cần có cơ quan chức năng. Trâu nuôi thường có tuổi thọ trung bình khoảng 20 năm, nếu được chăm sóc tốt có thể sống lâu hơn.