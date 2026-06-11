Con vật bé xíu này bay giữa rừng Xuân Liên Thanh Hóa (địa phận huyện Thường Xuân cũ), dân có tiền rủng rỉnh

Theo đàn ong tìm nghề, tăng thu nhập bên lòng hồ Cửa Đạt, rừng Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Lương Sơn (Thanh Hóa) đã tận dụng diện tích rừng tự nhiên, cây lâm nghiệp và các loại cây ăn quả để phát triển nghề nuôi ong lấy mật.

Nguồn hoa quanh năm không chỉ giúp đàn ong sinh trưởng tốt mà còn tạo nên chất lượng riêng cho sản phẩm mật ong địa phương.

Hiện ông Hoàng Trọng Minh ở thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một trong những hộ có quy mô nuôi ong lớn của xã. Ảnh: HD.

Gắn bó với nghề nuôi ong hơn 10 năm, ông Hoàng Trọng Minh ở thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một trong những hộ có quy mô nuôi ong lớn của xã.

Từ vài đàn ong nuôi thử nghiệm ban đầu, đến nay gia đình ông đã phát triển hơn 60 đàn ong.

Sau khi tham gia Hợp tác xã Dịch vụ và Nuôi ong mật Lương Sơn, ông Minh được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc ong, quy trình khai thác mật theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được nâng lên, đầu ra cũng thuận lợi hơn.

Ông Minh cho biết, trước đây mật ong chủ yếu tiêu thụ trong địa phương nên sản lượng bán ra còn hạn chế.

Từ khi tham gia hợp tác xã, sản phẩm được quảng bá rộng rãi, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố, giá bán ổn định hơn.

Sản phẩm mật ong Hợp tác xã Dịch vụ và Nuôi ong mật Lương Sơn. Ảnh: HD.

"Tham gia hợp tác xã giúp người nuôi ong có thương hiệu chung, khách hàng tin tưởng hơn nên việc tiêu thụ thuận lợi hơn trước rất nhiều. Năm vừa qua, gia đình tôi thu được hơn 1 tấn mật ong, doanh thu đạt gần 200 triệu đồng", ông Minh chia sẻ.

Xây dựng thương hiệu mật ong Lương Sơn, hướng tới sản phẩm OCOP

Được thành lập năm 2024, Hợp tác xã Dịch vụ và Nuôi ong mật Lương Sơn hiện có 17 thành viên với tổng đàn hơn 1.000 tổ ong.

Các thành viên được hỗ trợ về kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, đồng thời liên kết quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Theo đại diện hợp tác xã, ngoài việc hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong, đơn vị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để người dân nắm bắt quy trình chăm sóc phù hợp theo từng thời điểm trong năm, từ bổ sung thức ăn, phòng bệnh đến kỹ thuật khai thác mật.

Nhờ nguồn hoa ổn định ở vùng lòng hồ Cửa Đạt và khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, nhiều hộ dân xã Lương Sơn (Thanh Hóa) phát triển nghề nuôi ong lấy mật, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: HD.

Nhờ người nuôi tuân thủ quy trình sản xuất đồng bộ, chất lượng mật ong ngày càng được nâng cao. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường trên 10 tấn mật ong, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng.

Đại diện hợp tác xã cho biết, phần lớn đàn ong được đặt tại khu vực có nguồn hoa tự nhiên từ rừng, vì vậy mật ong có hương vị đặc trưng riêng. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn gặp khó khăn trong cạnh tranh do trên thị trường còn tồn tại tình trạng mật ong kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, hợp tác xã đang hoàn thiện các điều kiện cần thiết nhằm xây dựng sản phẩm OCOP, đồng thời đẩy mạnh đăng ký thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện bao bì sản phẩm.



Hiện Hợp tác xã Dịch vụ và Nuôi ong mật Lương Sơn có 17 thành viên với tổng đàn hơn 1.000 tổ ong. Ảnh: HD.

Đây được xem là hướng đi quan trọng để khẳng định chất lượng mật ong Lương Sơn trên thị trường.

Từ những hộ nuôi nhỏ lẻ, sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống, người nuôi ong ở xã Lương Sơn đang từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa theo hướng chuyên nghiệp.

Không chỉ tạo thêm sinh kế cho người dân vùng miền núi, mô hình còn góp phần khai thác hiệu quả lợi thế rừng tự nhiên, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.