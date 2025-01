Công an bắt 2 vụ vận chuyển 27.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu ở Long An Công an bắt 2 vụ vận chuyển 27.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu ở Long An

Hai đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển thuốc ngoại nhập lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ, trên đường ra quốc lộ 1 đã bị Công an bắt quả tang.