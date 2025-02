Công an Bình Thuận chuẩn bị tinh gọn theo mô hình không có Công an cấp huyện

Mô hình không có Công an huyện

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, qua triển khai thực hiện Đề án của Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, đến nay, lực lượng Công an Bình Thuận đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì cuộc họp. Ảnh: CABT

Công an Bình Thuận tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy công an toàn tỉnh theo mô hình mới (không có công an cấp huyện).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, các đơn vị, địa phương đã quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy là công việc khẩn trương, hệ trọng, nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, đồng thời phải tiến hành theo tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng". Bên cạnh đó là đề cao trách nhiệm đặc biệt quan trọng của người đứng đầu; trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị địa phương.

Các đơn vị trực thuộc cũng đã phát huy sự chủ động, trách nhiệm trong tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn Công an địa phương, kể cả cấp xã trong bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, phương tiện.

Công an Bình Thuận yêu cầu lực lượng và công tác hậu cần đảm bảo hoàn thành yêu cầu khi công an cấp huyện kết thúc hoạt động thì toàn bộ chức năng nhiệm vụ được điều chỉnh hợp lý về công an cấp tỉnh.

Công an cấp xã đảm nhận hoạt động bình thường, không bị bỏ sót, không bị bỏ lọt, không bị ngắt quãng, thậm chí còn hiệu lực, hiệu quả hơn nhiều so với trước.

Các đại biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: CABT

Phát biểu kết luận cuộc họp, đại tá Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, căn cứ tình hình thực tế địa phương và hướng dẫn của cục nghiệp vụ liên quan để hướng dẫn cho công an địa phương, kể cả cấp xã đối với các lĩnh vực công tác, đặc biệt là việc tiếp nhận các nhiệm vụ về Công an tỉnh.

Công an tỉnh Bình Thuận nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, bảo đảm an ninh, trật tự; sẵn sàng các mặt công tác và giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, không để gián đoạn, đứt gãy khi áp dụng Đề án không tổ chức Công an cấp huyện.

Tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới

Cũng trong ngày 24/2, đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì hội nghị tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho lực lượng cảnh sát giao thông. Tham dự có lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), báo cáo viên của Sở Giao thông Vận tải (cũ) và 25 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT.

Tại hội nghị, đại tá Đinh Kim Lập cho biết, để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đòi hỏi lực lượng CSGT phải tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm tiến độ.

Việc tiếp nhận công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải về Công an tỉnh Bình Thuận đòi hỏi lực lượng CSGT phải thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn cần chủ động trao đổi với báo cáo viên về những vấn đề còn vướng mắc để nâng cao chất lượng công tác.

Công an Bình Thuận tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX cơ giới. Ảnh: CABT

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, trong 5 ngày tập huấn, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT sẽ được báo cáo viên từ Sở Giao thông Vận tải triển khai các nội dung như: quy định của pháp luật về sát hạch giấy phép lái xe. Song song đó là tiếp cận các văn bản quy định về công tác tổ chức sát hạch, quy trình tổ chức, thực hiện khóa sát hạch, nhiệm vụ của sát hạch viên giấy phép lái xe. Thao tác sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nhiệm vụ sát hạch viên trong các phần thi sát hạch.

Đồng thời, thực hành nhiệm vụ của sát hạch viên thực hiện sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch lái xe trong hình và bảo hiểm tay lái sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng…

Sau hội nghị tập huấn, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an sẽ tổ chức kiểm tra, cấp thẻ sát hạch viên cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn.